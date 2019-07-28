"Осколки" холодной войны в Кишиневе, или Как глушили "вражеские голоса"

"Там где три башни на холме". Поколению кишиневцев, которым сейчас 40 и больше, понятно, о чем идет речь. Стоящие на Пушкинской горке башни из металла венчали четырехлепестковые короны-антенны, и конструкции были видны практически с любой точки города. В них даже была некая эстетика — ночью они подсвечивались лампочками. Они были чуть ли не одним из символов города.

Сложно объяснить современному человеку, непрерывно "висящему" в интернете и мотающемуся "по Европам и Азиям", предназначение этих конструкций. А оно было исключительно простым и вместе с тем идеологическим — перекрытие сигнала западных радиостанций шумом. Более того, подобные башни стояли во всех крупных городах СССР, заботливо прикрывая мозги жителей от тлетворной западной пропаганды.

Впрочем, работали они не на все 100 — ребенком я умудрялся слушать на коротких волнах прорывающиеся из-за кордона передачи, сквозь хрип и шум монструозных "глушилок" можно было перехватить песню Sex Pistols, анекдот про Брежнева или истории про Гулаг.

Не во всем Советском Союзе население отнеслось с равнодушием к подобной идеологической заботе государства. В Минске, в 60-е годы, местный юноша, впечатлившись отсутствием гласности, собирался взорвать местные башни, почти как Максим Каммерер из ненаписанного еще Стругацкими "Обитаемого острова". Однако молодой человек больше болтал, чем делал, поэтому закончил "закономерно" — десятью годами пребывания в промерзлой местности и в окружении уже не башен, но вышек.

После распада СССР никто не сохранил башни в надежде на то, что они будут работать по назначению. Практически везде их снесли или переделали в ретрансляторы телевидения, радио и антенны мобильной связи.

Интересно, что, если в советское время вплотную к ним подобраться было, разумеется, невозможно, то и сейчас возле остатков кишиневской "башни-глушилки" расположен некий военный объект, откуда грозный часовой гонит любопытствующих.

Такова судьба осколков времен холодной войны. И то, что осталось от "глушилок" — это не просто груда металла, но и памятник открытому миру и гласности, о которых всегда мечтали люди разных народов. А что получилось в итоге — тема уже для другой статьи.

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