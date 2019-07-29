Праздник на руинах

Почему День Конституции в Молдове не сопровождается народными торжествами и гуляниями на улицах.

В календаре памятных дат Республики Молдова, как и положено, есть День Конституции, который отмечается 29 июля. В этом году дата тем более торжественная, что молдавской Конституции исполнилось 25 лет — солидный четвертьвековой юбилей.

Однако праздника на улицах не чувствуется, и никого не удивит грустный факт: вряд ли хоть один из прохожих (если не обязан отмечать эту дату по долгу чиновничьей службы), вспомнит, что это за день такой, 29 июля 2019 года. День, как день.

Вряд ли это свидетельство равнодушия граждан к собственному государству. Скорее, закономерный результат издевательства над Конституцией, которое происходило в нашей стране последние десять лет, начиная с 2010 года и трехлетних "выборов" президента, которые закончились воцарением Тимофти.

Тогда это был шок, гроза, возмущение — "а что, так можно было?" Вспомните, как жестоко в 90-х годах политические партии боролись за преимущество в парламенте, как тщательно прорабатывали системы сдержек и противовесов, чтобы не запустил супротивник лап в Конституцию. И слова "конституционное большинство" когда-то звучали сладко, как сахарная вата.

Но в 2010 году выяснилось, что все это было пустой тратой времени. Не надо было никакого конституционного большинства в парламенте, чтобы творить то, что хочется. И даже парламента для этого никакого не надо. Надо просто иметь своих людей в Конституционном суде, штук пять-семь, или сколько потребуется. И объявить, что этот суд — выше Конституции.

И весь законодательный механизм Республики Молдова, нажитый непосильным парламентским и общественным трудом, полетел тогда в тартарары.

"Как же так, почему? — недоуменно спрашивали граждане, когда их уверяли, что это нормально и конституционно, — три года подряд выбирать президента. — Вот же, написано: "Ни один закон или иной правовой акт, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы!"

"А по кочану, — улыбаясь и благоухая французским парфюмом, втолковывали политики. — Мы не принимаем никаких новых правовых актов. Мы толкуем. Уточняем и разъясняем, значит".

"Да кто вы такие! — горячились граждане. — Ни одно частное лицо, ни одна часть народа, ни одна социальная группа, ни одна политическая партия или иное общественное объединение не могут осуществлять государственную власть от своего имени!" — "А это не мы, — ласково отвечали им политики. — Это наш Конституционный суд, самый гуманный суд в мире. А он не лицо, не часть, не группа, не партия и не объединение".

И это прошло безнаказанным. А потом прошло безнаказанным, когда Конституцию низвели до положения пояснительной записки к Декларации независимости. И захват власти после выборов 2019 года тоже прошел бы безнаказанно, — давайте посмотрим правде в глаза, — не вмешайся внешние партнеры РМ и Венецианская комиссия.

Трактовали, толковали, выворачивали наизнанку, ставили на голову, невозбранно понижали в статусе. Причем делали это буквально кто хотел — от депутатов парламента до граждан иностранного государства. Речь о тех самых судьях КС, поголовно гражданах Румынии, которые были с позором изгнаны в отставку за антиконституционные действия, но почему-то не отданы за это под суд.

А это важный момент, на самом деле — отсутствие наказания за нарушение Конституции. Нет, правда, попробуйте, например, штраф за нарушение ПДД не оплатить, и тут же почувствуете на плече тяжелую длань закона. А вот за нарушение Конституции, смекает гражданин, читая новости об отставке судей КС in corpore, вас вообще не накажут. И даже "золотой парашют" не отберут. Отпустят в почетную отставку с сохранением льгот, заслуг и пенсии с суммой, недостижимой для абсолютного большинства честных людей.

Чему за эти десять лет научили молдавские политики рядовых граждан? Тому, что правила ПДД — это закон, а уж уплата налогов — вообще, дело святое (ну хорошо, не для всех, только для простых людей). А вот Конституцию можно вертеть вокруг оси в любом направлении, и за это никому ничего не будет.

Так виноват ли гражданин, что не помнит он, какого числа у нас День Конституции?

И вот, образовался вопрос — что надо сделать, чтобы жители Молдовы полюбили свою Конституцию, как родную, и праздновали ее дни рождения. Мы, конечно, не судьи Конституционного суда (которые выполняли заказы политиков, "воруя" то, что должны были охранять). И да, мы не эксперты в области права (которые усердно оправдывали бесчинства КС на телеканалах и в газетах).

Мы просто граждане Республики Молдова, у которых нет ничего, кроме здравого смысла. И здравый смысл подсказывает нам, что политиков, включая депутатов парламента, надо отогнать от Конституции как можно дальше. Чтобы убрали руки, полностью, потому что не оправдали они нашего доверия. И пусть любой вопрос по Конституции — какой параграф добавить в Основной закон, а какой убрать, и как позиционировать Конституцию в законодательном пространстве, и вообще, любую тему, в которой возникает слово "Конституция" — чтобы вот всё это решалось только через общенациональный референдум. Нам кажется, это вернее, чем доверять дело политикам.

Что до Конституционного суда, то его можно и распустить. Давно звучали такие предложения, и вот он, хороший момент. Реально, а зачем он нам, если по любому поводу все равно приходится бегать в Венецианскую комиссию?

В июле 2019 года мы стоим у дымящихся руин Конституции, которую еще предстоит отстроить заново, а отстроив — надежно защитить. И вот когда мы завершим эту всенародную работу, можно будет и отпраздновать.

А как вы думаете?

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