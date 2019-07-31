В новую жизнь по партийным билетам

Перестроить государство согласно партийным лекалам? Вспомнили? Бей белых пока не покраснеют и наоборот! Тем, которые после 8 июня, хотел подставить своё твёрдое плечо новой жизни, но не имел соответствующих партийных билетов, указали на дверь. По телевизору объявляют списки тех, кто с нами, и тех, кто против нас. С ног на голову перевернут принцип: лучше 99 не наказанных преступников, чем один наказанный праведник.

Поэтому справедливо и своевременно спросить победивших: сможете ли вы построить общество без белых и красных, государство отличное от "захваченного"? Даже если оно было прикарманено в 2016 году ДПМ Плахотнюка, чуть раньше - ЛДПМ Филата, и еще раньше - ПКРМ Воронина, и в самом начале, в 1991 - бывшей советской номенклатурой.

Кто бы не хотел жить в Молдове, если не по-европейски, то хотя бы по-человечески?

Праздник на руинах>>>

Думаете ли вы, что те, которые не являются поклонниками победителей, рады тому, что с треском провалены первые экзамены по демократическому переустройству? Ведь сами поклонники новой власти утверждают в один голос, что не те руководители правовых органов наспех посажены в кресло. Не ту переговорную команду снарядили на недавние переговоры с МВФ.

Революции всего лишь полста дней, а уже цитируют набившую оскомину формулу, мол революцию совершили герои, а пользуются её плодами… чужие! Сочувствующие журналисты стали ставить героям неудобные бытовые вопросы: целесообразно лишать бюджетников премии к зарплате, неужели нужно увольнять всех подряд, неужели все рабочие места меченые специальной краской ДПМ?

Острые вопросы радикальных перемен обозначились задолго до смены власти. Хватит ли сил приступить, наконец, к строительству государства двух главных свобод: свободы пользоваться плодами своего труда и права молиться своему богу.

Не обернутся ли крахом новые начинания, как и в 1991 г.: разрушили старый дом, не предусмотрев построить для начала рядом, хотя бы времянку? И вот не далее, чем вчера, мы услышали первое публичное признание, а точнее сожаление премьера Майи Санду в ответ на упрёки своих-же: ну так, где же вы, радетели демократических идеалов, звёзды гражданского общества? Где же ваша помощь? Слабо поменять перспективные и хорошо оплачиваемые места европейских проектов и удобные диваны, на остывшие и стёртые кресла строителей новой жизни?

Реницэ: День Конституции – для размышлений, а не для концертов>>>

На фоне незаконченной революции стали как-то очень быстро меркнуть фигуры вчерашних её трубадуров, и стали выделяться чуть-ли не отчисленные из нашей активной жизни мудрецы: своеобразные старцы, монахи государственной веры, такие, как экономист Александр Муравский, или, как юрист Станислав Павловский.

Они не страшатся поучивать крутых победителей и общество вправе к ним прислушиваться. Менять надо не законы, а себя. Если честность в угоду профессионализму, то это, скорее всего, не честность, а партийность, мешающая общему делу. Правящим партиям нужно хорошенько осмотреться пока не поздно и спросить себя: а с кем в Европу? И в Европу ли? Потому, что мы вроде бы 30 лет как куда-то собираемся, но сами себя никуда не пускаем.

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