История на фото: как противник классической генетики в Кишинев приезжал

Современному молодому человеку сложно объяснить, что еще недавно, занимаясь генетикой, можно было лишиться не только работы, но и свободы, и даже жизни.

Не каждый ученый становится причиной появления терминологии, связанной с его именем. Обычно – это большая честь. Но не всегда. Термин "лысенковщина" – это больше чем направление в биологии. Это обозначение чего-то всесильного, громящего оппонентов, и обязательно антинаучного, прикрывающего собственное невежество идеологией и громкими выступлениями.

Современному, молодому человеку сложно объяснить, что еще недавно, занимаясь генетикой, можно было угодить под колеса этой самой "лысенковщины", и лишиться не только работы, но и свободы, и даже жизни.

Трофим Денисович Лысенко начал свою карьеру в СССР почти 100 лет назад, и долгое время подавался как самородок и "народный академик", совершивший революционные открытия в сельском хозяйстве. Чтобы не путать и утомлять читателя, сообщу основное в заблуждениях "гения из народа" – он отрицал наличие генов, способных передавать неизмененную информацию следующим поколениям.

Лысенко считал, что приобретенные растениями и животными в течении жизни признаки наследуются, что сельскохозяйственные культуры можно неким образом закалять и "воспитывать" так, чтобы их потомство появилось на свет с этими новыми признаками. Он называл себя генетиком, но генетику по сути отрицал (ее тогда именовали "вейсманизмом-морганизмом") и подменял понятия – выдавал за генетику селекционную работу.

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Все бы ничего, чудаков, в том числе от науки, хватает и сейчас, но не стоит забывать в какое время действовал Лысенко. Ему удалось начать настоящее наступление на классическую генетику, в результате чего ее долгое время именовали в лучшем случае "продажной девкой империализма", а в худшем – "фашистской наукой".

Вклад Лысенко в разгром советской генетики сложно недооценить, как и его несомненное участие в травле ученых, в том числе и Николая Вавилова, погибшего в лагере. Именно поэтому фамилия "народного академика" стала нарицательной, означающей кликушу, доносчика и мошенника от науки.

Интересно, что Лысенко не сгинул после развенчания культа личности Сталина – Хрущев продолжал поддерживать экстравагантного генетика, карьера которого сошла на нет только после отставки Первого секретаря ЦК КПСС. Лысенко был смещен со всех постов в 1965 году и умер в своей постели в 1976, по слухам так и не примирившись с классической генетикой.

На уникальной фотографии можно увидеть Т.Д. Лысенко в Кишиневе, в Сельхозинституте, с преподавателями. Справа от него - Анатолий Коварский, известнейший молдавский селекционер, агроном и генетик, в 1957—1974 годах - заведующий отделом генетики АH МССР.

О чем беседовал Лысенко с учеными КСХИ, и как это сказалось на развитие молдавской генетики (а начиная с 70-х годов прошлого века и до недавнего времени в нашей стране были очень серьезные генетики и селекционеры) – сейчас, увы, неизвестно. Правда есть надежда, что в живых остались еще участники той исторической встречи – в таком случае они могут связаться с нашей редакцией и поделиться своими ценными воспоминаниями.

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P.S. Во Франции, с 1990 года вручается Prix Lyssenko (премия Лысенко) как сказано "автору или лицу, которые своими произведениями или деятельностью внесли образцовый вклад в дезинформирование в области науки или истории, используя идеологические методы и аргументы".

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