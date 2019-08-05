Конец ДРСМД: как угасают сверхдержавы

Вот и прекратил свое действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), вокруг которого последние годы было так много взаимных обвинений и разбирательств между США и Россией.

Несмотря на выходные и ожидаемость события, новость закономерно вызвала заметный резонанс. Любопытным можно считать разве что куда большее оживление по данному поводу в Америке, чем в России, пишет колумнист Ирина Алкснис в колонке на РИА Новости.

Если Москва ограничилась заявлением МИД России с выражением сожаления в связи со случившимся и напоминанием, что инициатором, похоронившим договор, стали Штаты, то американцы оказались куда более разговорчивыми.

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На сайте Пентагона опубликовано заявление министра обороны страны Марка Эспера, который, во-первых, обвинил в крахе ДРСМД Россию, а во-вторых, сообщил, что США приступают к разработке новых вооружений, ранее запрещенных соглашением.

Эспер также сказал журналистам, что в свете прекращения договора выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности в Азии. По его словам, он бы хотел, чтобы это произошло в течение нескольких месяцев, но признал, что "такие вещи, как правило, занимают больше времени, чем ожидается". Эксперты практически единодушно сочли, что данный комментарий министра в куда большей степени способен обеспокоить (и разозлить) Пекин, нежели Москву.

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Однако наибольшую активность в выражении своего отношения — негативного, само собой — к смерти ДРСМД закономерно проявили европейцы. Выступили Германия, Франция, Бельгия, Швейцария и другие страны. Причем французы и бельгийцы открыто указали на другую беспокоящую их проблему — быстро истекающее действие еще одного документа такого рода. Речь об СНВ-3, чей срок заканчивается в феврале 2021 года, и шансы на его продление выглядят откровенно призрачными.

Тревогу Европы можно понять. Несмотря на все заявления из Вашингтона, Пекина и Москвы о необходимости новых соглашений по контролю над вооружениями, вероятность их подписания стремится к нулю.

Весь сюжет вокруг советско-, а затем российско-американских договоренностей о вооружениях — яркая иллюстрация нескольких важнейших принципов мировой политики. Например, что ни один статус-кво не длится вечно, а любая самоуспокоенность победителя только приближает его грядущее падение. Или же что вроде блестяще задуманные и реализованные замыслы, обеспечившие масштабный успех державе в кратко- и среднесрочной перспективе, могут обернуться не менее болезненным поражением в стратегической.

В конце 1980-х — начале 1990-х США действительно добились впечатляющего успеха, связав по рукам и ногам Москву договорами по ограничению вооружений. Тем самым они достигли двух по-настоящему значимых целей. Сначала зафиксировали победу в холодной войне, а затем по максимуму обезопасили себя и союзников (в первую очередь, разумеется, Европу) на планируемый период окончательной деградации российского военного потенциала, включая ядерный.

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Рамки, которые накладывали эти соглашения на сам Вашингтон, не воспринимались как критические, поскольку для Москвы ситуация была куда хуже, и американцы не видели шансов, что Россия сможет вырваться из пут не только соответствующих документов, но и огромных проблем во всех сферах жизнедеятельности государства. В то же время американцы были убеждены: их технологическое и экономическое превосходство над остальным миром настолько велико, что возникновение какой бы то ни было угрозы их военной гегемонии с третьей стороны просто невозможно. А значит, навязывать аналогичные договоры еще кому-нибудь нет смысла.

Спустя почти тридцать лет выяснилось, что Штаты — их руководство и экспертное сообщество — ошиблись по обоим пунктам. Причем это неприятное для них открытие совпало с ослаблением США и по прочим геополитическим направлениям.

Понятно, что в сложившейся новой ситуации для американцев приемлемы только такие документы по ограничению вооружений, которые загонят джинна (то есть Россию и Китай, а также подросших амбициозных конкурентов поменьше) обратно в бутылку и вернут США незыблемость статуса главной военной державы планеты. Что, в свою очередь, категорически не устраивает Москву и Пекин. А значит, любые заявляемые добрые намерения в данной сфере так и останутся намерениями.

Что же касается Европы, то она пожинает еще более горькие плоды стратегически неверного выбора, сделанного три десятилетия назад. Дело не только в том, что Старый Свет вновь ощущает себя мишенью для Москвы и неизбежным театром боевых действий, ежели до таковых все-таки дойдет между Россией и НАТО.

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Важнее другое. Неприятное дежавю из времен холодной войны на сей раз для европейцев дополняется их собственной неуклонно усиливающейся конфронтацией с защитником, лидером и до определенной степени сюзереном. Если 40-50 лет назад, во времена противостояния СССР и Запада, Европа и впрямь чувствовала себя находящейся под американской защитой, то теперь там не могут не задумываться о том, на что способны пойти Штаты для спасения собственного статуса и своей экономики. И не используют ли они партнеров-конкурентов за Атлантикой как разменную карту в какой-нибудь грязной военно-политической комбинации, если им выпадет такая возможность.

Вот только выражения сожаления по поводу смерти ДРСМД, призывы не хоронить СНВ-3 и достичь новых договоренностей вряд ли можно считать эффективным способом избежать подобной судьбы. А других в распоряжении Европы просто нет. Во всяком случае, пока.

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