Почему россияне, граждане великой державы, довольны Путиным и самими собой? И почему в Румынии жители оскорбляют руководство, государство, госучреждения, традиции и самих себя? Вне зависимости от того, что говорят другие, Россия Путина нашла решение внутри себя, отмечает колумнист Sputnik.

Часто цитируемый в последние дни Алекс Кумпэнашу (родственник одной из зверски убитых девушек – преступление, о котором гудит вся Румыния) уверен, что прокуроры, полицейские и другие представители правоохранительных структур обязаны ответить на вопрос, что делать со всеми "кланами" и "сетями", которые совершенно безнаказанно делают все, что хотят. При этом госструктуры не могут им помешать.

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Другими словами – люди живут в стране, где "кланы" и преступные группировки сами устанавливают правила и пишут законы?! Кажется, именно так и есть. Та ли эта ситуация, что угрожает национальной безопасности? Безусловно!

Случай в Каракале обнажил беспомощность структур и поднял на поверхность другие вещи – думаю, что речь идет не только о безопасности граждан, но и в целом о национальной безопасности.

Нельзя обойти стороной и военную базу в Девеселу – важный объект "стратегического партнерства" с НАТО. Она находится всего в восьми километрах от Каракала. Как поверить в то, что за этой зоной не ведут наблюдение спецслужбы?

И тогда вывод напрашивается сам – так называемые преступные сети разворачивают свою деятельность под самым носом специальных структур, похищая и продавая несовершеннолетних в самой охраняемой зоне Румынии?

На самом деле нечто подобное уже происходило в России во времена Бориса Ельцина, еще до появления Владимира Путина. Слышал это от бизнесменов, политиков и российских журналистов, с которыми довелось общаться.

На улицах мегаполисов России тогда происходили сцены, будто срисованные с телевизионных экранов, где главы ОПГ разъезжали в кортежах, демонстрировали напоказ свои богатства, где процветала торговля оружием, людьми и ресурсами – банды обогащались, а экономический кризис в стране продолжал расти.

Суть в том, что Запад и США поддерживали Ельцина, а сами пользовались слабостью России.

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Все изменилось, когда у руля встал Владимир Путин. Вместе с целой командой была разработана четкая стратегия, где на первый план поставлены национальные интересы. Перестраивать страну у Путина получилось, потому что Россия всегда была патриотичной, верующей. Русские всегда с особым трепетом относились к Родине, истории, героям, гордились и продолжают гордиться своей страной в любой ситуации.

У Путина всегда есть серьезное преимущество – информационный багаж самого высокого уровня. Это позволяет ему принимать полностью подготовленные решения и быть всегда на шаг или даже на несколько шагов впереди тех, с кем он имеет дело.

Антироссийская пропаганда в Северо-атлантических кругах называет Путина "диктатором" и обвиняет его в жестких и недемократичных действиях. Но на самом деле Путин в меру жесток и демократичен в каждой конкретной ситуации, которая требует его решения. Он всегда уверен, никогда не сомневается, а в его плане всегда есть несколько путей решения, но все они направлены к одной цели – победе, успеху.

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Не стоит забывать, что Путин – элитный военный и русский, то есть он вдвойне предан своей стране. А есть ли в Румынии такой же преданный государству человек?

И Россия в свое время (в период Ельцина) была очарована речами Запада об обеспечении международной безопасности, о сотрудничестве на основе полной открытости. Россия отворила двери, в то время как "партнеры" – нет. Все это привело к сложнейшей ситуации, о которой я говорил выше, и из которой страну спас именно Владимир Путин вместе со своей командой.

Урок понятен – национальную безопасность в своей стране могут обеспечить только сами румыны. Международные военные договоры – другой вопрос. Но внутреннее безразличие, постоянное отсутствие доверия властям – эти вопросы не решат за границей, их надо решать самим.

Путин вернул доверие россиян к руководству страны и заставил вновь поверить в себя, как в нацию. Нет, Владимир Путин – не Мессия, он патриот, полностью преданный государству.

Действующий президент России – человек, понимающий капиталистическую экономику, необходимость защиты интересов государства и населения. Он не фанатик определенной идеологии или беспочвенных разговоров о "правых" или "левых", о "борьбе с коррупцией" и других истеричных формулировок, которыми уже сыты по горло в Румынии.

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Ситуация в Румынии сейчас действительно очень похожа на тот хаос, который был в великой державе до появления Путина.

Но у Румынии еще есть шанс очнуться и использовать опыт России. И для румын страна должна настолько же важной.

Президент России продолжает строить серьезное государство, способное противостоять всякого рода провокациям. И в Румынии нужно делать то же самое.

Да, Румыния – в Евросоюзе и в НАТО, но это не избавило жителей от недовольства.

Почему русские, граждане великой державы, довольны и Путиным и самими собой? И почему в Румынии оскорбляют власть, госструктуры, традиции и самих себя?

Все очень просто – вне зависимости от того, что говорят вокруг, Россия при Путине нашла решения внутри себя. Стране это удалось, несмотря на различные внешние санкции, провокации и даже такие удары, как тот, что повернул братскую Украину против России.

Да, Россия – большая сила, у нее ресурсы и военная мощь. Румыния же не сталкивается с такой конкуренцией и проблемами, специфичными великой державе. Страна должна изыскивать внутренние решения… Надо верить в себя, а не надеяться исключительно на внешнюю помощь.

И еще одно – вне зависимости от ситуации Россия Путина (Турция Эрдогана, Венгрия Орбана, даже Польша) не стоит с протянутой рукой, не падает на колени. И только Румыния до сих пор не поняла, что такие действия приносят только беды.

Социал-демократы недовольны, что Европа и США поддерживают оппозицию, оппозиция недовольна, что несмотря на слепую поддержку "партнеров" все равно у власти социал-демократы. То есть все недовольны и не видят, что "партнеры" ведут двойную игру.

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На самом деле "партнеры" делают все, чтобы выиграть как можно больше, используя грязные методы и лицемерие. Но не они виноваты, что в Румынии продолжают дурачить самих себя.

Закончу ремаркой для всех критиков: пример Путина – это не "пропаганда", потому что ни одна страна не вмешивалась во внутренние дела Румынии меньше, чем Россия. Она даже не реагировала, когда румынские политики или основные средства массовой информации сыпали обвинениями и оскорблениями в адрес России, ее президента и народа.

Так что, нет, Россия не входит в категорию "партнеров", которые приписывают себе право влиять на румынских властей, давать им советы или финансировать какие-либо организации. А ведь вмешательство извне уже не раз провоцировало недовольства в обществе и подрывало доверие к властям.

Сравнение с Россией – это попытка открыть глаза румынам, которые должны понять (а после трагедии с девочками-подростками обязательно), что безопасность в стране можно обеспечить вместе, объединившись вне зависимости от политических предпочтений, личных интересов и гордости, а не ждать, что приедет "Санта Клаус" с Запада.

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