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Певица София Ротару

Ко дню рождения Софии Ротару: жизненная энергия и безграничный талант

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Колумнисты
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Иван N. Бурзум
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Сегодня вечно молодая и талантливая София Ротару отмечает день рождения: колумнист Sputnik не перестает восхищаться творческим энтузиазмом артистки.

Роскошные темные волосы, великолепная фигура, глубокий "грудной" голос и… талантище! София Ротару исполняет композиции в любом стиле — поп, фолк, джаз, рок.

Ротару первой из известных советских эстрадных певиц спела речитативом и начала использовать ритм-компьютер в музыкальной аранжировке песен. 

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© Youtube / Любимые Звезды - новости звезд кино и шоу-бизнеса
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Она выступала в колхозных клубах и в горячих точках, на Кремлевской сцене и на международных песенных конкурсах, и везде ее встречали и провожали бурными овациями. И в наши дни певица не теряет своей популярности. В ее репертуаре более 500 песен на русском, молдавском, болгарском, украинском, сербском, польском, немецком, итальянском, испанском и английском языках.

Простое происхождение

Примечательно, что несмотря на "звездный статус", София Михайловна никогда не стыдилась своего простого происхождения. Она родилась в сельской молдавской семье и училась в молдавской школе на Буковине (сейчас часть территории входит в Черновицкую область Украины). Отец певицы Михаил Ротарь работал бригадиром виноградарей. Натура у него была артистичная, он прекрасно пел, играл на баяне. Именно он разрешил молодой Соне поступить в музыкальное училище, а вот мать была против того, чтобы ее дочь выбрала карьеру артистки. Очевидно, что ничто не могло помешать Ротару стать той, кем она является сейчас.

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"Трудно сказать, когда и как появилась музыка в моей жизни. Кажется, что она во мне жила всегда. Я выросла среди музыки, она звучала везде: за свадебным столом, на посиделках, на вечерницах, на танцах", — вспоминала она в одном из интервью.

Народная артистка СССР, народная артистка МССР, одна из самых высокооплачиваемых певиц бывшего Союза, сейчас она чаще проводит время с самыми дорогими людьми — с сыном, его женой и детьми. Ротару  часто размещает в соцсетях  фото своей семьи. Как они вместе отдыхают, проводят выходные, путешествуют.

Вот ведь парадокс, пока рок в СССР жил в подвалах, Софию Михайловну выпускали на большую сцену. В ее репертуаре есть композиции, которые с удовольствием исполнили бы и современные рокеры. Например, эта  — "Время мое".

Да, это стилизация под хард-рок, но зато какая стилизация!

А на этом видео у Софьи Михайловны другое амплуа. Узнаете и песню, и кадры?

Это видеосюжет телестудии "Телефилм-Кишинэу", снятый в 1974 году, а звучит в нем фрагмент песни "Мой белый город", ставшей теперь гимном Кишинева. 

А здесь певица задает тот ритм, в котором до сих пор находится современная музыка.

Браво, София Михайловна. Поздравляем!

София Ротару
© Sputnik / Vadim Rusu
София Ротару

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Теги:
София Ротару


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