В Молдове дети гибнут по вине родителей - как реагируют полиция и школа

Не только дети, но и родители зачастую не могут определить риски, связанные с опасностью для здоровья и жизни маленьких граждан нашей страны, в этой ситуации воспитательную роль должна взять на себя школа и органы правопорядка.

Около 600 детей попали в первые шесть месяцев текущего года в различные происшествия, некоторые в результате погибли, иные получили тяжелые травмы. Июль добавил в эту статистику еще 10 драматических эпизодов.

Эти жуткие происшествия привели к тому, что полиция вышла со специальным обращением к родителям, призвав их уделять больше внимания своим детям, следить за ними.

Статистика и выводы, которые сделали в полиции, подтверждают - многие дети просто не знают, как вести себя в рисковой ситуации, инстинкт самосохранения у них совершенно не развит, а виноваты в этом родители и школа, которая также не уделяет должного внимания к этой стороне воспитания подрастающего гражданина страны.

В школьной программе в этом смысле есть прорехи, которые затем становятся системными. Бывшие ученики, еще недавно покинувшие школьную скамью без навыков самосохранения, вскоре сами становятся родителями, которые не в состоянии рассказать детям, как уберечь себя.

Ну, а пока школа не в состоянии привить детям навыки самосохранения и поведения в экстренных ситуациях, этим занимаются спасатели и сотрудники полиции, которые подробно рассказывают маленьким слушателям о том, как им быть, если застигнет беда.

В последние несколько дней полиция вышла с рядом рекомендаций и советов. Особенно обращают внимание детей на поведение на дороге, на необходимость пристегиваться при езде в автомобиле даже на заднем сидении, на недопустимость игры с оружием, которое они случайно могут найти в сейфе у отца.

В свою очередь, спасатели подробно инструктируют детей о том, как вести себя вдали от дома, находясь в лагерях летнего отдыха, особенно при наводнениях и пожарах.

Четверо детей, погибших за сутки

Лишь за одни сутки - с 30 на 31 июля - в Молдове погибли четверо детей, которых можно было спасти, если родители проявили бы большую внимательность.

В Криулянском районе 10-летний мальчик был смертельно ранен в результате взрыва боевой гранаты, которую он нашел дома и принес не игровую площадку. Взорвал он ее из интереса, сам погиб, а его 11-летний друг, находившийся рядом, сильно пострадал и был доставлен в больницу.

В эти же сутки 4-летняя девочка упала из окна шестого этажа многоквартирного дома на Рышкановке. В Рышканском районе Молдовы примерно в это же время автомобиль сбил на полном ходу 11-летнюю девочку, ехавшую по трассе на велосипеде. В городе Леова 13-летняя девочка утонула в реке, ее тело водолазы нашли лишь через трое суток.

С начала 2019 года в водоемах страны утонуло восемь детей, уточнили в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям. Число взрослых, погибших на воде, - гораздо больше. С начала теплого времени года и по сей день 27 человек лишились жизни, не совладав со своими силами в воде.

В полиции уточнили, что такие трагедии происходят по причине "невнимательности родителей к требованиям закона, из-за недосмотра за детьми, отсутствием правильно-выстроенной коммуникации между родителем и ребенком".

Последствия такого родительского невнимания могут привести к получению травм детьми, а в особо трагических случаях закончиться смертью несовершеннолетнего.

Сотрудники полиции настаивают: родители должны быть максимально внимательными к детям, оберегая их от возможных ДТП, чрезвычайных происшествий, ударов электричеством. Также необходимо неустанно следить за ребенком, купающимся в водоеме.

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