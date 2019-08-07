Крепче за баранку держись, шофер: как в Молдове сдать на права без взятки

Немногие сдают в Молдове экзамен на получение водительских прав с первого раза, для большинства - это долгий и мучительный процесс, можно ли его упростить, и как не платить "мзду" - в вопросе разбирался корреспондент Sputnik Молдова.

Наверняка большинство молодых людей в наше время хотят водить машину. Так, достигнув нужного возраста, они стремятся скорее пойти в автошколу, чтобы получить заветное водительское удостоверение. Однако сдать финальный экзамен удается далеко не каждому.

По сдаче теоретической части у экзаменуемых проблем не возникает, так как весь процесс проходит под мониторингом видеокамер, установленных в классах. Более того, теоретический тест сдается на компьютере, он же определяет результаты работ. Здесь человеческий фактор полностью исключен.

Молдова, действительно, занимает самые низкие позиции по проценту сдачи экзаменов с первого раза. Статистика свидетельствует, что в европейских странах с первого раза сдают до 60% учеников, в то время как у нас в республике эти показатели составляют 3-5%.

Дорогая практика

В последнее время граждане страны жалуются на то, что практический экзамен на получение водительских прав сдать фактически невозможно, а экзаменаторы, дескать, сознательно "валят" соискателей заветного авто-документа, что называется, "на первом повороте".

Причем большинство не сдавших такой экзамен откровенно признаются, что инспекторы-экзаменаторы не раз намекали им на то, что "сдать можно легко" — все зависит лишь от цены вопроса.

Почему коррупция так прочно вошла в процесс сдачи экзаменов на получение водительских прав? Как пресечь эту позорную для нашей страны практику, сэкономив в кармане каждого будущего водителя, в среднем, по 400-500 евро?

Ответы на эти вопросы корреспонденту Sputnik дал автоэксперт, заместитель председатель Союза автоводителей Молдовы Олег Кожокару.

"Ни для кого, наверное, не секрет, что сегодня ситуация со сдачей экзаменов на получение водительских прав остается не совсем радужной. Исторически, на протяжение ряда лет, складывается ситуация, при которой кандидат на получение водительских прав хочет упростить для себя предписанную законом процедуру, а экзаменаторы этому особо не сопротивляются", — заявил эксперт.

В этом случае соискатель водительских прав начинает искать всевозможные варианты и лазейки, при которых "можно договориться". Эта схема активно работала раньше, однако сейчас, по словам будущих автолюбителей, экзаменаторы не так однозначно намекают на мзду, как прежде.

Что же касается практической части экзамена, то тут, по словам собеседника, возникают нарекания, в том числе связанные с единичными случаями коррупции, когда экзаменатор намекает на " упрощенную" процедуру получения водительского удостоверения. Однако и здесь становится все сложнее хитрить и изворачиваться, надеясь получить от будущего водителя энную сумму за заветное удостоверение.

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"Отрадно отметить, что в последнее время министерство информационных технологий Молдовы старается оснастить автомобили, на которых сдаются навыки вождения, видеооборудованием. Также внедряется проект по строительству и техническому оснащению специальных автодромов, на которых соискатели водительских прав будут сдавать экзамен. Такие меры помогут полностью исключить коррупцию из процесса получения водительских удостоверений и выпускать на дороги республики настоящих водителей, сэкономив в их карманах довольно круглые суммы", — подытожил эксперт.

Самые дорогие права

Водительское удостоверение в Молдове может выдаваться в течение от 30 календарных дней до шести часов. Правда, цена за документ зависит от выбранных сроков его изготовления.

Таким образом, дешевле всего обойдутся водительские права, которые выдаются в течение месяца, - 320 леев (порядка 18 долларов США по текущему курсу Нацбанка), в течение 15 суток – уже 480 леев (26 долларов), за пять дней – 960 леев (53 доллара), а за три дня – 1280 леев (порядка 70 долларов).

Еще больше заплатят желающие получить документ за сутки – 1600 леев (около 90 долларов). А самое дорогое водительское удостоверение обойдется в 1920 леев (чуть больше 100 долларов). За такую сумму права выдадут всего за шесть часов после подачи всего пакета необходимых документов.

Временное водительское удостоверение выдается по запросу, а его цена составляет 80 леев (порядка четырех долларов).

Набор документов

Для оформления водительского удостоверения в первый раз необходимо представить следующие документы:

документ удостоверяющий личность;

типовое заявление, подписанное заявителем (заполняется на момент оформления документов);

медицинская справка;

свидетельство об окончании автошколы;

подтверждение оплаты тарифов за предоставленную услугу.

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