Убийство румынских девушек в Каракале потрясло мир

Восемнадцатилетняя Луиза Меленку и пятнадцатилетняя Александра Мэчешану умерли насильственной смертью от руки старика Георге Динкэ. Ему шестьдесят шесть лет, и у него самая что ни на есть мирная профессия - автомеханик.

Девушки исчезли примерно в одних и тех же условиях – обеих видели последний раз у шоссе, на подступах к румынскому городку Каракал, где проживает предполагаемый убийца. Александру начали искать 14 апреля, Луизу - 24 июля с.г.

Первая возвращалась одна домой после гостеприимства дедушки, вторая - после подготовительных занятий в лицее. И та, и другая ловили попутку. Обеих подобрал Георге Динкэ, который отвёз и первую, и вторую жертву к себе домой. Такова официальная версия происшедшего. Информация на этой стадии расследования сыровата и местами противоречива, то ли из-за путаных показаний обвиняемого, то ли из-за излишних стараний прессы, которая из кожи вон лезет, чтобы прославиться сюжетом голливудского масштаба.

© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU Криминалисты исследуют дом убийцы девушки

История исчезновения девушек также омрачена тем, что служба экстренной помощи "112" и румынская полиция действовали медленно и неэффективно.

Представители полиции крайне непрофессионально обошлись с родственниками пропавших, когда те впервые обратились за помощью.

Они пытались убедить находящихся в слезах родителей не поднимать много шума "из-за ничего", позволяя себе отпускать неудачные шуточки насчет либерального образа жизни сегодняшней молодёжи.

Связанная проволокой Александра сумела-таки три раза набрать номер "112", однако место её заключения обнаружили слишком поздно.

В Каракале и даже в Бухаресте прошли массовые общественные манифестации не без известного в таких случаях политического налёта. Напуганные люди имели полное право протестовать: румынские законодатели допустили много промахов в соблюдении норм по обеспечению безопасности человеческой жизни. Уволены с должностей начальник полиции Румынии и начальник полиции Каракала.

Кто же виноват в том, что общество так поверхностно и безутешно распоряжается жизнью наших детей? Коррупция правоохранительных органов в делах против насильников и торговцев людьми? Профанация христианской веры, что привело к бездушности общества? Превозношение бульварных принципов свободы? Или, всё-таки, плохую службу сыграли, как всегда, изъяны семейного воспитания и пресловутый конфликт между поколениями: молодые не желают прислушиваться к советам старших, считая их убеждения слишком консервативными?

Европа шокирована трагедией в румынском Каракале>>>

А может всё проще? Хищник вышел на кровавую тропу, и не успокоился, пока не утолил жажду охоты.

Неделю назад Георге Динкэ признался наконец в совершении преступлений. Он мало похож на психопата, на серийного убийцу или сексуального маньяка. Кто же он такой, какова его истинная моральная изнанка? По словам следователей, во время допросов и судебных экспериментов, он ведёт себя совершенно спокойно, отвечает на все вопросы, воспринимает случившееся с "Христовым смирением".

Люди продолжают приносить цветы и ставить свечки у дома Георге Динкэ, где в бочке с золой нашли, как утверждают следователи, неоспоримые улики убийства и сожжения трупа несовершеннолетней Луизы.

Каракал – местность в западной Румынии, расположенная где-то в часе езды до более известного нам культурного центра - Крайова. Городишко сравнимый по численности населения и размерам с нашими Орхеем или Сороками. Ничего примечательного в нём нет, на первый взгляд. Разве что руины древней башни, построенной, как утверждают местные историки, римским императором Каракала в 217 году н. э.

Связана ли встреча посла США и вице-премьера Румынии с убийством в Каракале>>>

А под городскими улицами еле слышно гудение подземной речушки Мэриоара, приток Олта, на берегу которого и расположен городок. И вот, социальные недра тридцатитысячной, тихо проживающей общины, вынесли и родили опасного зверя, который сыграл роковую роль в трагедии с мировым резонансом.

Двуногий убивает себе подобных со времен его появления на планете. Проделывает он это только с целью выживания, или по другим пока малопонятным нам мотивам?

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK