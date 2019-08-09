Сто строк о наболевшем - обычный дождь превращается для Кишинева в испытание

В молдавской столице даже простой летний ливень становится фактором, парализующим дорожное движение в городе - корреспондент Sputnik Молдова разбирался, почему это происходит.

В старом советском фильме "Я шагаю по Москве" дождь показан, как явление прекрасное со всех точек зрения в таком огромном мегаполисе, как российская столица.

Прославленный советский оператор Вадим Юсов смог показать свежесть дождя, обновление города после него, а легкие, стучащие, "дождевые" ноты композиции Андрей Петрова добавили особый микроклимат происходящему в кадре.

Кадры этого ливня вошли в золотой фонд мирового кино, когда парень едет на велосипеде и держит зонтик над девушкой, а она беззаботно шагает босиком по мостовой. В свое время молдавский режиссер Эмиль Лотяну назвал эту картину Георгия Данелии "звонкой и хмельной, написанной акварелью".

Такая беззаботная атмосфера во время освежающего летнего дождя возможна лишь в городе, где нормально функционируют все коммуникации, прежде всего, "ливнёвки". Иначе фраза "просто летний дождь прошел - нормальный летний дождь" ну никак не работает!

В современном Кишиневе дождь превращается в испытание и для автомобилистов, часами простаивающими в пробках, и для пешеходов, которые вынуждены преодолевать потоки бурой грязи, льющиеся по основным улицам города. Некоторых эти потоки воды в буквальном смысле сбивают с ног - не раз такое зрелище видели кишиневцы.

Иные предпочитают делать "деньги на воде", предлагая пешеходам перевезти их через стремительный грязный поток на тележке. Во время одного из проливных дождей находчивый кишиневец воспользовался ситуацией и не безвозмездно помогал столичным жителям перебираться через огромную лужу, которой не было конца и края. Инцидент произошел на пересечении ул. Дойна и Ион-Алдя Теодорович и ул. И. Крянгэ. За свои услуги "предприниматель" запрашивал всего один лей.

Судя по бездействию муниципальных властей в чистке ливневых стоков, ему неплохо было бы "запатентовать" свой способ заработка, чтобы им массово не воспользовались десятки других, желающих заработать, ушлых людей.

Но из-за дождя мучаются не только пешеходы, но и автолюбители, на скользкой дороге не все готовы совладать с управлением, а из-за "рек" и "озер", растекшихся по автомагистралям часто случаются ДТП, из-за чего потом тысячи людей мучаются в пробках, "добрым словом" не раз вспоминая столичные власти.

Ситуация с чисткой ливневых стоков была пущена "на самотек" еще в начале 90-х годов прошлого столетия. Где-то их чистили, но лишь там, где изредка проезжают правительственные кортежи, а на остальных улицах они год от года забивались до краев так, что сегодня их прочистка - задача уже, скорее не для коммунальных служб, а для проходчиков шахт. Настолько десятилетняя грязь окаменела и стала напоминать"горную породу".

По оценкам экспертов в области муниципального хозяйства Кишинева, сегодня более 90 процентов "ливнёвок" в Кишиневе безнадежно забиты, система стока воды практически полностью парализована.

Эта проблема не стала для молдавской столицы чем-то неожиданным, а скорее наоборот — как раз об этом компетентные эксперты предупреждали предыдущее руководство городской администрации в лице либерального примара (мэра) Дорина Киртоакэ.

С его легкой руки многие ливневки в столице вообще закатали в асфальт. Сложно придумать хоть какое-то логичное объяснение такому решению, но - что сделано, то сделано, из песни, как говорится, слов не выбросить... Сейчас муниципальным службам надо "разруливать" наследие либерала.

Вывод отсюда один - прежде, чем пенять на советское прошлое, надо внимательно изучить либеральное настоящее. Наверняка 10 отличий, да найдется.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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