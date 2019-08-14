Августовский патриотичный марш

"В попу клюнул жареный петух…" – это не про нас? Я имею в виду не про наше уже не юное поколение, которое никак не решится уехать из Молдовы и выдаёт свою внутреннюю старческую дрожь и боязнь рисков за патриотизм?

Вот и я этим утром вспомнил спросонок слова коллеги по цеху: "Повезёт ли после пенсии подметать улицы не продравшего ещё глаза Парижа?!" "Почему не Москвы?" - подумал я, ведь он закончил МГУ.

Затем вспомнил, что у коллеги неплохой французский. И дочь давно устроилась в столице Франции.

В такие полупустые соображения об отчизне стекаются, как капли воды скудного летнего дождика в тазике, последние доводы: родные, только не спутать бы какие, запахи и мощи, т. е. могилы предков… хотя ты сам уже... предок.

"Клюнул!" … Может, время такое, когда правители распоряжаются людьми, как инвентарём? А может, это из-за лишних двух рюмок, выпитых перед сном. Канун осени у нас опять получится временем сплошных застолий, но не из-за официальных праздников, нет...

Август – месяц отпусков наших европейских гастарбайтеров или, как их уже пора с уважением называть, представителей западной диаспоры. Одни родственники уже улетели, чтобы быть на месте на денёк раньше уехавших на море хозяев. Другие только приехали и попросили одолжить бензокосу, чтобы зачистить густую щирицу перед забором и выросшую в огороде до подмышек бузину.

День Конституции – для размышлений, а не для концертов>>>

Первые опять пригласили к себе в гости, а в пользу своей зажиточности добавили, что хозяева разрешают им пользоваться, как личной собственностью, домиком в Альпах. Другие, которым мы помогли вынести со двора мусор, готовят, оказывается, дом к продаже.

Ни первые, ни вторые почему-то не заговорили о падении "захваченного государства" и о далеко ведущих выводах очередной революции ...

Не подшутили на этот раз даже над своими давними смелыми планами по инвестированию в большой промышленный холодильник для хранения местного урожая "Молдовы". Словно не они звонили перед выборами и, скорее, советовали, чем советовались, за кого голосовать.

Я приговорил мухобойкой жирную, как птичий самец из идиоматического выражения, муху и стал думать дальше… Проснусь я таким же прохладным августовским утром лет эдак через…

И прислушаюсь, как одинокий рейнджер, к окружающей меня тишине. Только редкие бродячие сельские собаки устроят свою будничную перекличку. И песен петухов не будет: ни живых, ни жареных. Будет только одна, то ли патриотичная, то ли о несбывшейся мечте. И придётся достать и настроить запыленную гитару с надтреснутым корпусом, зажмуриться от боли в пальцах, отвыкших от упругих нейлоновых струн и закричать отпетым рок-н-рольщиком: "В попу клюнул!.."

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