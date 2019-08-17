А есть ли будущее: выживет или распадется союз ПСРМ-ACUM - мнение экспертов

Несмотря на сговорчивость сторон в вопросе подписании долгосрочного политического договора о сотрудничестве, эксперты придерживаются сдержанных прогнозов относительно будущего союза, сформированного из правых партий и ПСРМ.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik, Андрей Петрик. После парламентских выборов 24 февраля текущего года мало кто верил в саму возможность формирования коалиции между диаметрально противоположными по своим политическим взглядам формированиями: ПСРМ - с одной стороны, и партий, входящих в блок ACUM, - с другой.

Интрига сохранялась до последнего, а развязка наступила неожиданно для подавляющего большинства граждан страны. И не только представители предыдущей власти не хотели верить, что все вот так, в одночасье, может измениться, но и партнерам Молдовы, как на Западе, так и на Востоке не казалось возможным, что такие разные партии смогут достичь компромисса и занять единую позицию.

Соглашение, подписанное компонентами нового правящего большинства 8 июня, стало началом нового политического этапа в стране, за которым последовало формирование правительства.

Сегодня, когда от тех событий нас отделяет более двух месяцев, стороны обнаружили необходимость подписания нового политического соглашения.

На этот раз не временного, а постоянного.

Переговоры президента с "правыми"

Президент Молдовы Игорь Додон на минувшей неделе рассказал, что по многим вопросам партнеры по коалиции нашли общий язык.

"У нас были детальные дискуссии с коллегами из блока ACUM. В понедельник мы трижды проводили беседы в администрации президента о том, что касается реформы юстиции, прокуратуры, налоговой политики и так далее. С министром финансов обсудили налоговую политику, инициативу президента об индексации пенсий дважды в год, а также другие вопросы", - сказал Додон на пресс-конференции.

По мнению главы республики, ПСРМ и ACUM находятся на последнем этапе переговоров перед заключением нового договора.

"Скорее всего, это соглашение будет подписано и президентом страны – в качестве поддержки для внедрения этих реформ", - добавил он.

Как отметил президент, соглашение состоит из нескольких частей, среди которых внутренняя политика, реформа прокуратуры и юстиции.

В ACUM почти согласны

Лидеры политформирований PAS и DA - Майя Санду и Андрей Нэстасе - заявили, что обсуждают с социалистами меры по внедрению реформ, и когда придут к общему знаменателю, то включат их в новое политическое соглашение, которое подпишут все три стороны.

"Мы считаем, что это соглашение должно включать элементы реформ во всех областях, основные меры, которые мы обязуемся реализовать. Юстиция, наверное, - самая главная реформа, которую мы предлагаем. Поэтому мы должны завершить дискуссии по тому, как мы собираемся реформировать эту сферу, как укрепить институты по борьбе с коррупцией. Когда у нас появится окончательная договоренность, надеюсь, что это произойдет в ближайшие дни, мы сможем включить ее в соглашение", - заявила в четверг журналистам Санду.

Она выразила надежду на то, что договоренности удастся достичь как можно скорее.

"Мы хотим, чтобы все депутаты, проголосовавшие за правительство, взяли на себя обязательство реализовать реформы, предлагаемые кабмином", - пояснила премьер.

В новом политическом соглашении, как подчеркнул в свою очередь Андрей Нэстасе, стороны должны взять на себя обязательство по настойчивому и планомерному проведению деолигархизации государства.

"Мы предложили также обязательство о недопущении "политического туризма" в парламенте. Надеемся, что все стороны согласятся. Ожидаем, что будет взято и обязательство по проведению открытых и честных местных выборов", - заявил глава МВД.

"Не обесцветятся" ли подписи?

Ну, а пока стороны договариваются, эксперты-политологи в пессимизм относительно будущего альянса не впадают, однако, и говоря о его долговечности, придерживаются довольно сдержанного оптимизма. Подписать документ можно, важно, однако, чтобы он исполнялся сторонами политического диалога неукоснительно. Такой вывод можно сделать из заключения экспертов.

Как завил в эфире радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор российского Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, если члены правящей коалиции не будут противопоставлять два геополитических вектора, то они сохранят коалицию надолго. Дальнейшая совместная работа возможна, если у лидеров коалиции будет общая цель – благосостояние народа, экономическое развитие страны.

А связующим фактором, который упрочит положение нынешнего политического большинства в парламенте, эксперт называет экономическое сотрудничество Молдовы как с Западом, так и с Востоком.

"Экономическое сотрудничество России с Молдовой предопределено. И не только потому, что Молдова для нас – это часть бывшего Советского союза. Россия - это открытый рынок для молдавской продукции. Мы можем принять молдавские фрукты, винную продукцию, нам это только на пользу. Но, настаивая на сотрудничестве с Россией как с давним партнером, Кишиневу не нужно отказываться от сотрудничества с Западом", - отметил эксперт.

Не надо пересекать опасную черту

Союз ПСРМ и ACUM должен быть, как на охоте, разграничен красными флажками – какими-то вопросами, которые не стоит трогать на данном этапе. Есть ряд проблем, которые не стоит поднимать, потому что они будут являться провокационными для обеих сторон в коалиции и будут работать на разрушение этого союза. Об этом заявил корреспонденту Sputnik Молдова политолог, доктор философии Борис Шаповалов.

"Я отношу себя к оптимистам, и считаю, что в современной ситуации союз левых с правыми в Молдове может продержаться достаточно долго", - отметил Шаповалов.

Как сообщил собеседник, несколько депутатов от блока ACUM позволяют себе выступать с провокационными заявлениями. У социалистов не меньше возможностей, чтобы поднимать массу аналогичных вопросов, но они до такого не опускаются, поскольку есть много желающих использовать и против социалистов, и против ACUM такие противоречия.

"Вот поэтому должна быть черта, за которую переходить нельзя, тогда они чего-то смогут добиться. Я как раз поддерживаю в этом отношении инициативу социалистов, которые четко хотят обозначить спорные моменты, иначе, если этого не сделать, этот временный союз очень быстро развалится", - полагает Шаповалов.

Кроме того, считает политолог, всем понятно, что союз этот временный, но время его существования будет зависеть от умения сторон корректно себя вести в данной ситуации. Безусловно, любому нормальному гражданину хотелось бы жить в стабильном, нормальном государстве, а не выяснять отношения по поводу какого-то далекого исторического прошлого.

Шаповалов: экономическое взаимодействие с Россией необходимо Молдове>>>

"Поэтому я за соглашение между ПСРМ и ACUM, где будет сказано, какие вопросы будут решаться – социальные, экономические, вопросы по реформированию судебной системы, кадровые вопросы, и какие темы не следует затрагивать. Я считаю, что это единственный путь в данной ситуации, иначе развал коалиции неизбежен", - заключил политолог.

Граждане цветов не различают

Пока политики идут к вершине договороспособности, обычные граждане страны настаивают на том, что им, в принципе, безразлично, каких геополитических предпочтений придерживаются компоненты нынешней коалиции. Комментарии в социальных сетях - тому яркое подтверждение.

"Главное - сделайте хоть что-нибудь для народа", - говорится в одном из постов, "Нам нужны спокойствие, рост зарплат, снижение цен и стабильность! Работайте!", - говорится в другом послании молдавским депутатам.

Но один из комментариев - как диагноз всей политической жизни страны последних десятилетий. "Не поступайте, как в басне Крылова про лебедя, рака и щуку"...

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