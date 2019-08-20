Самый близкий жителям Молдовы фильм, или Как рождалась "Смуглянка"

Этот фильм особо любим в Молдове и за его дух наступающего освобождения страны, и за песню "Смуглянка", которая в молдавском саду собирала виноград.

Всего несколько дней отделяют жителей Молдовы от даты, которая стала отправной точкой в развитии республики, дала ей шанс на модернизацию, мир, счастье и процветание. Республика доказала в послевоенное время всему миру, что кусочек рая за земле можно построить на этой, обожженной некогда пламенем войны, земле.

24 августа 1944 года, 75 лет назад, блистательно завершилась Ясско-Кишиневская наступательная операция, которая принесла Молдавове свободу.

Конечно, в августе 1944-го республика стояла в руинах и пепле, ее солнечный лик был "закопчен" страшными боями, которые шли здесь, на кручах Днестра, где земля вставала на дыбы, а тысячи бойцов нашли на этих плацдармах последнее пристанище.

Примечательно, но в год 75-летия освобождения Молдовы от фашистских захватчиков исполнилась еще одна дата - 45 лет с момента выхода на экраны лирической военной драмы Леонида Быкова "В бой идут одни "старики". Фильм, в кратчайшие сроки ставший культовым, полюбился миллионам советских зрителей, в 1974 году был одним из лидеров кинопроката в СССР. В том году его посмотрели более 45 миллионов советских людей.

С пронзительного, как будто слышащегося сквозь вечность, крика летчика Скворцова - "Ребятаааа, будееем жииииить..." - фильм вошел в каждую нечерствую душу, заставил задуматься молодое поколение о том, какой ценой давалась Великая Победа, каких жертв советскому и молдавскому народу стоила она.

Сегодня, когда наша республика готовится отметить 75 лет со дня освобождения, наверняка многие вспоминают песню на стихи Якова Шведова и музыку Анатолия Новикова "Смуглянка". Эта песня на молдавской земле стала практически народной, до боли своей, просто родной.

Свидетельство тому - многие концерты, эту композицию популяризировала молдавская группа Zdob si Zdub.

Одна из лучших за весь советский период картин о войне была восторженно встречена зрителями, получила высокую оценку среди ветеранов Великой Отечественной войны, военных летчиков, тех, кому и был посвящен этот замечательный фильм.

Легендарный летчик, трижды Герой Советского Союза Александр Покрышкин, по просьбе режиссера Леонида Быкова, выделил четыре военных самолета "Як-18" и один немецкого производства, который внешне был похож на "Мессершмидт".

Имя Леонида Быкова в первую очередь ассоциируется с этим фильмом, несмотря на то, что у актера много и других прекрасных ролей. Но этот фильм был для Быкова особенным. Здесь он выступал режиссером, актером и сценаристом. Мечтой молодого Быкова было стать летчиком, но в летное училище его не взяли. Но любовь к небу осталась у него на всю жизнь. И эту мечту он сумел воплотить в жизнь позднее, сняв фильм о летчиках.

Почему в бой идут именно "старики"? Да потому что бывалые воины старались максимально уберечь новичков, пока они еще не набрались нужного боевого опыта. Чиновники от культуры посчитали сценарий негероическим, неперспективным и вообще неинтересным. Но Быков стал бороться за свой фильм. Его поддержали фронтовики. И фильм все же вышел на экраны.

Немногие знают, что практически все герои фильма имеют своих настоящих прототипов, а почти все эпизоды – реальны. Быков – режиссер удивительно точен в деталях, впрочем, как и положено настоящему мастеру своего дела. Если вы обратили внимание, в сцене, где девушки – летчицы сидят в гостях у летчиков, одна из них держит куклу, одетую в военную форму.

Такая кукла-талисман была у штурмана женского батальона ночных бомбардировщиков, которых фашисты называли "Ночные ведьмы", Гали Докутович. Девушки сами сшили куколке форму, и хозяйка всегда брала ее с собой на боевые задания. 73 боевых вылета было на счету у куклы-талисмана. А однажды Галя забыла талисман в комнате. Из этого боя она не вернулась.

Любовь узбекского летчика и русской девушки тоже не выдумана и тоже трагична. Только в отличие от фильма, в реальности девушка не была летчицей, она работала на кухне и погибла при бомбежке. Сцена, где летчики – мужчины с удивлением обнаружили, что у их гостий наград больше, чем у них самих тоже взята из реальной фронтовой жизни.

Только прообраз Зои Надежда Попова, Герой Советского Союза, осталась жива и после войны вышла замуж за летчика. Эпизод, где Маэстро попал в плен к своим – тоже абсолютно реальный. Кстати, таких эпизодов, когда своих принимали за вражеских шпионов – масса.

Евгения Симонова стала известной и популярной актрисой, удачно дебютировав у Быкова. И вот у Ромео из Ташкента, любимца публики Рустама Сагдуллаева тоже сложились и карьера, и личная жизнь. Актер счастливо женат, имеет двоих детей, а теперь еще и внуков. Создал собственную киностудию и мечтает снимать российско- узбекские фильмы.

Наверняка никто не догадывается, что будущий кумир зрителей страшно стеснялся самого себя, увидев пробы с Симоновой. Этот харизматичный актер посчитал себя чуть ли не чудовищем рядом с красавицей! А ведь впоследствии эта роль стала его визитной карточкой. Он был сверхпопулярным и по всему Союзу, и в родном Узбекистане.

Далеко не все знали его настоящее имя, настолько образ Ромео затмил все остальное. Однажды режиссер из Москвы хотел пригласить его к себе сниматься, попросив, чтобы Ромео Сагдуллаев прислал свои фотографии. Только однажды Сагдуллаев снялся в роли негодяя, но зрители были так возмущены, что он зарекся когда-либо играть подобное.

Не всем повезло в карьере. Актеры продолжали сниматься, но, к примеру, у Сергея Подгорного, знаменитого Смуглянки, таких звездных ролей больше в карьере не было. Актер чувствовал себя невостребованным и начал пить. В 2011 его не стало.

В 1979-м Леонид Быков в возрасте всего-то 51 года попал в аварию и погиб. По одной из версий дальнейших событий в это время "Макарыч" был в больнице, по другой – уже выписался. Ему сказали не сразу, боялись навредить выздоравливающему. Так или иначе, но узнав о смерти друга Макарыч начал пить, а пить ему было категорически нельзя.

После выхода "В бой идут одни старики" принес колоссальные сборы. К тому же выяснилось, что ленту сняли с большой экономией - бюджет составлял 381 тысячу рублей, а на деле съемки обошлись в 325 тысяч рублей. В связи с этим Госкино решило поощрить создателей. Леонид Быков получил 200 рублей премии и звание "режиссер-постановщик 1-й категории", Алексею Смирнову ("Макарыч"), Владимиру Талашко (Сергей Скворцов - ведомый "маэстро"), Сергею Иванову ("Кузнечик") выплатили по 50 рублей. Премии, выданные 39 артистам и создателям фильма, не превышали этих сумм. Руководство киностудии Довженко просило Госкино увеличить до максимального гонорар хотя бы сценаристов картины, но чиновники сочли, что "работа коллектива поощрена достаточно убедительно".

Всесоюзную популярность после фильма получила песня "Смуглянка". Она была написана еще в 1940 году после образования Молдавской ССР в составе сюиты о бессарабских партизанах. Но произведение посчитали слишком фривольным и постоянно отвергали его трансляцию по радио.

Впервые перед широкой аудиторией "Смуглянку" исполнил ансамбль Александрова на праздничном концерте 7 ноября 1944 года. Его передавали по радио. Больше песню в годы войны не транслировали. Леонид Быков услышал "Смуглянку" будучи подростком от ехавших с фронта солдат.

"И в тот момент я решил, что, если буду снимать кино о летчиках, она там обязательно будет звучать", - говорил артист.

В фильме также звучат "Вечерний звон", "Нич яка мисячна", "Эх, дороги…", "В землянке", танго "Утомленное солнце". А песня "За того парня", сопровождающая финальные кадры, была специально написана для картины "Минута молчания", вышедшей в 1971 году. Это очень редкий случай использования одного и того же современного произведения в советских картинах.

24 августа в Молдове наверняка будет вновь звучать и Смуглянка, и другие песни той войны. Люди вспомнят тех, кто принес в этой край свободу, поклонятся им низко и наверняка скажут: "Ребята, будем жить!".

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