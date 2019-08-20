Обязанность партийных сторон в борьбе за "это"

Как "это" всё-таки называется? Как назвать это революционное течение или, если угодно, вероисповедание, которое остро критикует или отрицает ценности и пороки бывших правителей, однако, ее адепты поступают точно так же, как ненавистные предшественники или намного хуже.

На вопрос "почему?" поборники новой веры удивляют ответом: что же вы не были такими же требовательными, когда бывшие поступали также плохо?

Положение омрачено ещё тем, что в преддверии местных выборов правые и левые партии должны подписать пакт о ненападении, как часть более широкого договора о власти.

На самом деле, политики только нападками друг на друга и занимаются. Как только назначается новый начальник, будь то директор НАЦ, временный генпрокурор, или – вчерашней свежести новость – председатель Конституционного Суда, тут же следуют панические реплики депутатов и министров о незаконности конкурса или решения. Чтобы не углублять социальный раздор, попробуем обойтись в нашем коротком исследовании без имен. В коалиции, как говорится, все равны, а использование имен политических тузов притупляет порой нормальное восприятие действительности.

Дотошные наблюдатели нашего политического процесса всё ещё находятся в поисках точной терминологии постреволюционной реальности. Так, они назвали "театром абсурда" рост цены на электричество и отмену поощрительного налога для гостинично-ресторанного сектора, а затем, поразмыслив, "обозвали" законотворческий процесс "цирком". Это случилось после голосования в первом и втором чтениях, вместе взятых, по одному из законов, когда вдруг, как "с корабля на бал" явился председатель комиссии, вихрем обнял трибуну и заставил парламент вместе с председательствующим проголосовать ещё раз за новую редакцию.

Свою лепту в идентификацию "этого" пытался внести другой молодой и многоуважаемый депутат. Объясняя, почему прошла по конкурсу одна из кандидатов в судьи Конституционного суда, в то время как, по подсчетам жюри, она набрала наименьшее количество баллов, депутат холодно и расчетливо подметил, что ни один закон и ни одна статья парламентского регламента не содержат надобность в таких подсчётах. Сама же уважаемая кандидат, бывшая судья, заявила в свою пользу, что факт её борьбы на революционных баррикадах (на стороне правых) перевешивает любое её принятое до "этого" незаконное судебное решение, в том числе и о закрытии в свое время популярного телеканала. Затем, не далее, как вчера, "в благодарность" выше упомянутому нами депутату, стала оспаривать вне рамок закона голосование председателя Конституционного суда (от левых), ссылаясь на какие-то бартерные или "блатные" договоренности.

Так получилось, что это новое революционное вероисповедание стало, вопреки логике дебюта, не приобретать, а быстро терять сторонников. Если так будет продолжаться и дальше, в "его храмах" могут остаться лишь священник да пара певчих с надтреснутыми голосами на хорах.

Говоря про певчих, я имею в виду, конечно, красавиц-телеведущих, которые не потеряли ещё дар объяснять, почему нынешние правители могут без страха и зазрения совести делать то же самое, что их предшественники, не боясь последствий:"Потому что эти не воруют!" Факт прошлого или настоящего воровства ждёт судебных доказательств, но скоро может встать ребром и такой вопрос: а что лучше в условиях Молдовы - знать толк в государственных делах, или бравировать своей толерантностью, не понимая азбуку власти?

Парламент утвердил отставку вице-директора НАЦ>>>

"И как один умрём в борьбе за это!" - поётся в старой революционной песне.

В любой победе, говорят мудрецы, с самого начала заложены процессы раздора и падения победителей. Никто, однако, не подозревал, что в нынешнем победном вероисповедании след "этого" будет заметен настолько, насколько (как гласит одна молдавская поговорка) видна на лбу вошь.

Ну вот, как прикажете поступить с совсем уж свежими комментариями лидеров правых властных партий о том, что председателя Конституционного суда надо бы срочно переизбрать? Не спешите паниковать! Точно такие же жёсткие реакции были и в отношении временного генпрокурора и нового директора НАЦ.

Как говорил один классик "все смешалось в доме Облонских".

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