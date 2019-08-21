Взгляд из Бухареста: в США Йоханнис уступил все… за ничто

Абсолютно ничего конкретного, кроме обязательств Бухареста изменить законодательство, устранить конкуренцию в отношении американских компаний и создать для них все возможные удобства, а также участия страны во всех конфликтах США – таковы итоги встречи президента Румынии и американского лидера.

Американский президент Дональд Трамп принял в Белом доме румынского лидера Клауса Йоханниса. Говорили о многом – о внешней политике, оборонном секторе, энергетике и прочем. Колумнист Sputnik рассуждает о том, что значит для Румынии подобная встреча.

В преддверии визита румынского лидера за океан Europa Liberă (Свободная Европа), которую финансирует Конгресс США, высказалась о том, что именно Трамп потребует от Йоханниса. Перечень вопросов довольно краткий, но, что называется, емкий:

рост финансовой поддержки американского присутствия в Румынии – и даже увеличенного присутствия – разумеется, параллельно с отказом от поддержки европейской армии, то есть полное подчинение США в этом плане;

Йоханнис должен решить проблемы американских компаний, которые используют газ, в том числе тех, которые хотят использовать сланцевый газ;

Румыния должна равняться на позицию США по внешней политике, и срочно выразить бойкот концерну Huawei.

Признаю, итоги встречи превзошли все мои ожидания.

Когда 2% мало, а хочется больше военных…

Говоря о военном секторе, в беседе с прессой Йоханнис заявил с некой ноткой небрежности в голосе, что в ВВП страны на эти цели "2% мало – необходимо обсудить в НАТО эту долю".

"Продемонстрировал президенту Трампу важность увеличения военного присутствия в Румынии и заверил, что продолжим поддерживать эту цель", - сказал Йоханнис.

Более того, румынский лидер подчеркнул, что дискуссии продолжатся с секретарем по оборонному сектору. "Хотим больше военных – тема будет отслеживаться секретарем в области обороны", - добавил президент страны-соседки.

В этом контексте обсуждался и пример Польши, а именно новая база Fort Trump в этой стране. Любопытно, что Варшава взяла на себя обязательство по совместному инвестированию двух миллиардов на расходы по этой базе. То есть и у Румынии могут появиться подобные совместные расходы…

Что касается европейской армии, то оба президента не сделали каких-либо заявлений, однако из пассажей о необходимости "укрепления восточного фланга НАТО" и ссылки на пример Польши понятно, что Трамп удостоверился: армии ЕС не бывать.

"Румыния останется надежным союзником США на мировом уровне", - заверил западного гегемона Йоханнис.

Колонизация налицо

Йоханнис подчеркнул, что предстоят изменения закона об офшорах, а также постановление 114 об "алчности", которые касаются крупных компаний. В процессе "обоснования" требований американской стороны пропагандисты настаивали на том, что второй из этих документов устанавливал ограничения цены на газ, способствующие увеличению импорта "голубого топлива". Здесь даже обвинялось правительство Румынии, которое участвует "в игре русских".

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Дискуссия касалась и других энергоресурсов. А именно сланцевого газа.

"Президент Трамп заинтересован в развитии новых источников энергии, в том числе, в Черном море. Это важно и для нас. Румыния в состоянии стать поставщиком энергии", - заявил Йоханнис журналистам.

Румыния и США "признают, что энергобезопасность – это вопрос национальной безопасности", сказано в совместном заявлении президентов.

"Мы подчеркиваем наше несогласие с "Северным потоком 2" и другими проектами, которые ставят наших союзников и партнеров в зависимость от энергоносителей из России", - говорится в тексте, распространенного Белым домом.

США и Румыния "рассмотрят вопрос о том, как улучшить инвестиционный климат в области энергетики в Румынии таким образом, чтобы это было выгодно обеим странам". "Решительно поддерживаем тесное сотрудничество наших отраслей для содействия целям Румынии в области гражданской атомной энергетики", - говорится там же.

Так что это все значит? Колонизация налицо:

Румыния встревает в конфликт США против стран ЕС по теме "Северный поток 2";

Отдает американцам залежи природного газа ("ресурсы природного газа в Румынии могут повысить благосостояние наших стран", - сказано в том же совместном заявлении двух президентов);

Американцам предоставят и сектор атомной энергетики. Компания из США хочет выйти на АЭС в Черноводэ и установить там недостаточно проверенные "прототипы".

Как будет обеспечена это попрание основ свободного рынка? Да все очень просто: "Румыния и США признают, что энергобезопасность – это вопрос национальной безопасности".

Национальная безопасность? Вовлечение в чужие конфликты!

Напомню для начала о тендере по строительству автомагистрали Комарник-Брашов, победителем которого стала турецко-китайская компания. Тендер этот аннулировали, так как такой проект оказался невыгодным для западных компаний. Так вот, так же будет и с энергетикой… и не только.

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А чего далеко ходить? Вот даже если обратить внимание на внедрение технологий, основанных на 5G. И вот мы подбираемся к последнему пункту в нашем списке – "Румыния должна равняться на позицию США по внешней политике, и срочно выразить бойкот концерну Huawei".

"Ищем возможности, чтобы избежать риски для безопасности, которые сопровождают китайские инвестиции в телекоммуникационную связь 5G", - черным по белому написано в совместном заявлении президентов. "Действуем вместе, как друзья и союзники", - сказано в тексте документа.

Только вдумайтесь в эти слова. Румыния говорит о китайских компаниях как о "рисках безопасности", которые необходимо "избегать".

Но с другой стороны, что страна-соседка получила от Штатов?

Конкретно - ничего! Президент США поддержит включение в программу Visa Waiver "согласно требованиям законодательства США"… Все это сказки, мы понимаем.

Инвестиции? Тоже никакой конкретики. Йоханнис даже перевел тему, когда журналисты задали ему вопрос об инвестициях.

То есть ничего конкретного, кроме обязательств со стороны Румынии…

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Ах да, совсем забыл, что США с самой сильной армией мира защищает Румынию… Оборона! Безопасность! Мрачная шуточка от творцов демократии по всему миру.

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