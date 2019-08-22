Программа Prima casa: что творится в Молдове в период "деолигархизации"

Пока власти борются с олигархией, обсуждают и формируют следственные комиссии и комитеты, ситуация в стране усугубляется – вместо того, чтобы наконец начать нормально жить, люди сталкиваются все с большими проблемами. Колумнист Sputnik рассуждает о том, что изменилось в стране за последнее время.

Тот факт, что смена власти в Молдове не привела к значительным социальным и экономическим изменениям, становится все более очевидным для всех (но только меньше всего - для чиновничьего класса). Во многих секторах ситуация резко ухудшилась, и некоторые проекты, которые до сих пор были успешными, сейчас переживают не лучшие времена.

Один из них – госпрограмма Prima Casa, ("Первый дом"). Еще несколько недель назад мне сообщили несколько бенефециаров этой программы, что ситуация усложнилась. В частности, некоторые коммерческие банки, которые предоставили кредиты в рамках Prima Casa, пытаются сократить срок погашения выплат с 25 до 7 лет. Пока нет никакой официальной позиции по этому вопросу, и чтобы не говорили, что сею панику, я было решил не поднимать данную проблему. Однако сведения о том, что дела с этой программой обстоят плохо, подтвердились и в других источниках, включая те, которые нельзя подозревать в симпатиях к бывшему правительству и во враждебности к нынешнему кабинету министров.

В ближайшие полгода Молдова может лишиться 28% молодежи

Экономический эксперт IDIS Viitorul Виктор Урсу провел анализ вывода одного из социологических исследований, согласно которому 28% молодых людей в возрасте от 18-29 лет намерены уехать из Молдовы в ближайшие шесть месяцев (в 2017 году доля составляла 30%).

Аналитик привел и причины, которые вынуждают молодежь бросать родной дом, семьи и друзей и отправиться за границу.

"Это доказывает то, что они не могут найти хорошо оплачиваемую работу в Республике Молдова, не могут обеспечить свою жизнь или, скорее всего, купить дом", - отметил Урсу.

Эксперт обозначил и проблемы, которые появились в процессе внедрения программы Prima Casa после того, как в июне Национальный банк повысили базовую процентную ставку, чтобы удерживать инфляцию под контролем на уровне 5% с вариативным интервалом в +/-1,5 процентных пункта.

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"Власти пытались как-то удержать молодых людей дома, запустив программу Prima Casa. Однако по этой программе много вопросов в условиях, когда в результате повышения базисной ставки Национальным банком коммерческие банки начали пересматривать процентные ставки для клиентов, которые приобрели недвижимость по программе Prima Casa", - сказал он.

Более того, как заявил эксперт, некоторые банки просят у клиентов повышенный первоначальный взнос.

"По некоторой информации можем узнать, что ряд банков уже ввели и определенные ограничения в предоставлении программы в том смысле, что требуют более 10% в качестве взноса", - отметил экономист.

По мнению Урсу, смена власти реанимировала надежду жителей Молдовы, что экономическая ситуация в стране улучшится.

"Пока изменения заставляют себя ждать в условиях, когда они половинчатые. Большинство молдаван разочарованы коррупцией, отсутствием хорошо оплачиваемых рабочих мест и политизированным правосудием", - добавил эксперт.

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Одной деолигархизацией сыт не будешь…

Вернувшись к борьбе, которую ведут чиновники с олигархией, хочу сделать несколько уточнений. Понятно, что власти должны пролить свет на кражу миллиарда, найти виновных, посадить на скамью подсудимых и возместить выведенные из банковской системы страны деньги.

Но власти должны понять, что это не единственная их обязанность.

В первую очередь, они должны мудро управлять страной, решать серьезные проблемы молдавской экономики, агросектора (в августе молдаване покупают помидоры по одному евро за килограмм!), промышленности (как говорил Караджале, "восхитительна, чудесна, но полностью отсутствует"). Они должны понять, что одной борьбой с олигархами сыт не будешь, не будет благосостояния граждан, не будет повышения уровня жизни и вся эта деолигархизация не решит серьезные проблемы страны.

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