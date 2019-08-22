Молдова – "заложник" американского военного присутствия в Румынии

Москва не может ждать у моря погоды, и вынужденно реализует "комплекс мер" для нейтрализации существующих и перспективных угроз, пишет военный обозреватель.

Позиционный район американской системы ПРО в румынском городе Девеселу – прямая и непосредственная угроза России с предсказуемыми негативными последствиями для безопасности Румынии и ее ближайших соседей, включая Молдову.

Президент Румынии Клаус Йоханнис 21 августа провел встречу с лидером США Дональдом Трампом, после которой заявил, что рассчитывает на увеличение американского военного присутствия в своей стране. Речь шла о сухопутных войсках и "воздушной полиции". Всем известно: в Румынии с 2016 года действует военная база США, "наземный крейсер" системы Aegis с пусковыми установками Mk-41 двойного назначения – для запуска ракет-перехватчиков SM-3 и крылатых ракет Tomahawk. Здесь и кроется суть неравноправного военного сотрудничества Вашингтона и Бухареста.

Днем ранее Пентагон испытал морскую крылатую ракету Tomahawk в сухопутной модификации (запрещенной Договором РСМД, из которого США вышли 2 августа) – с использованием пусковой установки Mk-41 (точно такие же находятся в румынском Девеселу).

Подразделение Пентагона по стратегическим возможностям запустило крылатую ракету наземного базирования на 500 километров, однако известно, что Tomahawk летает на расстояние до 2500 километров. И даже американские СМИ теперь признали обоснованность многолетних опасений Москвы относительно ударного предназначения системы ПРО США в Европе, и очевидность хронического нарушения Соединенными Штатами ДРСМД. Ведь за 18 дней после 2 августа адаптировать морскую ракету к сухопутному старту технологически невозможно.

Тонкости мировосприятия

Москва неоднократно заявляла: объекты американской системы ПРО в Румынии направлены против российского ядерного щита, пусковые установки Mk-41 могут быть использованы для массированного удара по стратегическим объектам на территории РФ крылатыми ракетами наземного базирования Tomahawk. США уверяли, что европейский сегмент ПРО не направлен против России, однако категорически отказывались фиксировать этот тезис документально.

Военно-политическая напряженность в Европе нарастает. Президент РФ Владимир Путин 21 августа заявил, что обеспокоен испытанием "приземленной" ракеты средней дальности: "Пуски этих ракет могут быть осуществлены с пусковых установок, которые уже расположены в Румынии и могут быть установлены в ближайшее время в Польше". Такого рода беспокойство российского президента может трансформироваться в ответные меры.

В этот же день об усилении военного присутствия НАТО в Восточной Европе и опасности развертывания ПРО США в Румынии говорил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу.

Западный военный округ продолжает совершенствоваться (более 20 организационных мероприятий, укрепление береговых войск и ПВО, 1300 единиц новой техники, серия маневров в рамках ОДКБ).

В свою очередь лидеры США и Румынии в ходе встречи в Вашингтоне 21 августа договорились совместно укреплять оборону в Восточной Европе.

Благодушие Клауса Йоханниса выглядит парадоксальным. Румынского президента не тревожит тайна модернизации позиционного района ПРО (завершена 9 августа). Американские партнеры, возможно, не раскрыли ему деталей обновления Aegis Ashore, боевой техники, смонтированной на базе Девеселу всего три года назад. Но подчеркнули: модернизация неслучайно совпадает с завершением процедуры расторжения Договора РСМД, инициированной Соединенными Штатами 1 февраля.

По сообщениям европейских СМИ, в 2016-2017 годах США частично перебросили арсенал тактических ядерных боеприпасов с турецкой базы Инджирлик в Девеселу. Бухарест категорически опровергал подобную информацию.

Ядерная угроза

На крымском направлении Пентагон задекларировал в Девеселу 24 противоракеты Standard-3, которые завезли в ночное время. Никому из румынских властей неизвестно, что в действительности хранится на военной базе.

При этом нейтральная по конституции Молдова и другие региональные соседи Румынии фактически являются "заложниками" Пентагона и НАТО.

Так сложилось, что территория Молдовы активно используется НАТО в рамках "индивидуального партнерства". В последние годы Кишинев в сотрудничестве с Альянсом разрабатывает стратегические документы для реформирования армии, военного планирования, формирования оборонного бюджета, совершенствования военного образования. Американо-молдавские учения Joint Combined Exchange Training проводятся с 2009 года, и в НАТО признают функциональную совместимость молдавских вооруженных сил с силами Альянса. Пентагон строит военные объекты близ молдавского населенного пункта Бульбоака, который расположен недалеко от Бендер и Тирасполя.

Молдавский президент Игорь Додон выступает за улучшение отношений с РФ и евразийскую интеграцию, но внутриполитическая турбулентность не погашена, парламентская республика по-прежнему находится на геополитическом перепутье.

Москва не может ждать у моря погоды, и вынужденно реализует "комплекс мер" для нейтрализации существующих и перспективных угроз. Российские специалисты наращивают дальность и эффективность новых видов вооружений, разрабатывают наземную модификацию крылатой ракеты "Калибр" (которая по многим характеристикам превосходит Tomahawk), совершенствуют ракетный комплекс "Искандер-М". На вооружение принимаются гиперзвуковые ракеты – боевое дежурство в Южном военном округе несет авиационный ракетный комплекс "Кинжал".

В Крым были переброшены дальние бомбардировщики Ту-22М3 с крылатыми ракетами, которые позволяют доставить боезаряд в любую точку Европы, включая позиционный район ПРО в Румынии. На полуострове также размещены на постоянной основе три дивизиона зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" большой дальности, способные уничтожать цели на дальности 400 километров. Черноморский флот усилен надводными боевыми кораблями и субмаринами с новейшим ракетным оружием на борту. После ракетных испытаний Пентагона с использованием Mk-41 база Девеселу неизбежно становится приоритетной целью на картах Генштаба ВС РФ.