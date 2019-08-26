"Независимость" – мечта или молдавские фантазии

"Да поможет нам Бог!" - этим страстным призывом завершается Декларация о независимости Молдовы, которую 27 августа 1991 года подписали 278 из 380 депутатов переименованного в парламент Верховного Совета МССР.

Бог, по-видимому, с большим смущением глянул на состряпанный на скорую руку документ, не раз переписанный с текста манифеста Великой французской революции в разных столицах мира. Он, наверное, подумал, скривившись, словно ему помешали закончить свой завтрак, что вряд ли депутаты, которые хотели обратить на текст божье внимание, ведают что творят. Доводов – хоть отбавляй!

Упоминание в тексте пакта Молотова-Риббентропа наводило, скорее всего, на мысль о возможной зависимости, чем наоборот. И с государственным языком получился "косяк". Его название поменяли возмутительным образом несколько раз, это видно было по припрятанным черновикам разработчиков декларации... Что поделать? Бога всегда умиляла способность человека воодушевляться по пустякам: депутаты радостно бросали друг другу, подобно розовый воздушный шарик, перевод известного изречения, которое впоследствии не раз громко прозвучит под сводами молдавского парламента: We have a dream!*

Политические лидеры того романтического времени, начиная от аристократичного Мирчи Друка и заканчивая мужиковатым Дмитрием Моцпаном, позаботились, чтобы доходчиво объяснить народу, освободившемуся от "советского гнёта", что имеется в виду под нашей европейской мечтой.

"Почему бы не сделать нашу страну маленькой Швейцарией?" – с улыбкой спрашивали представители элиты.

Этот риторический вопрос так понравился молдаванам, что они до сих пор не перестают его задавать в образовательных и административных учреждениях, от одаренных писателей до пьяных сторожей.

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Когда у человека есть план, но нет воображения, он во всём полагается на небо. Воззвание к богу в декларации нашей независимости стоит на видном месте, сразу же за последним абзацем, где большими светящимися, как в неоновой рекламе, буквами народу гарантируется "осуществление социальных, экономических, культурных прав и политических свобод в соответствии с положениями Хельсинкского заключительного акта и принятых впоследствии документов, Парижской хартии для новой Европы".

Прошло почти три десятилетия… Не знаю, как там бог, но наша политическая элита разве что одним только пальцем и пошевелила, чтобы Молдова стала Швейцарией для всех граждан. Демократы, либералы, коммунисты, разного рода ультраправые или ультралевые, руководившие все эти годы или пожелавшие, но так и не сумевшие порулить молдавским обществом, курили "Парламент", а говорили, что "Ляну". Страна потихоньку превратилась в подобие колхозного склада, в котором мало что завозили, зато регулярно, как по графику, обкрадывали.

Так Молдова стала кладбищем смелых мыслей и щедрых обещаний. Любопытно, что всё-таки существует один пунктик плана, но не кишинёвского, а бернского правительства, который не был воплощен в швейцарскую действительность, зато был выполнен и перевыполнен у нас: каждый второй житель страны живет в селе.

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Правда, там и здесь разное понимание этой внегородской жизни. Впрочем, и наш крестьянин может сейчас купить, когда уж совсем невтерпёж, кусочек швейцарского сыра или шоколада, а иногда даже пользоваться крохами швейцарских посылок от стола грантоедов. И хотя мы продолжаем любить страну нашей мечты, молдавские гастарбайтеры обходят, как правило, Швейцарию своим вниманием. Почему?

В Цюрихе, Женеве и Лозанне магазины полны местной швейцарской продукции с ценами, пугающими даже благополучных граждан соседних европейских стран.

И вся Швейцария устроена так, чтобы быть удобной, прежде всего, для своих. Килограмм яблок или риса дороже в четыре раза, чем у нас, говядина – в семь-восемь раз, а буханка хлеба – в десять. Чашка кофе стоит в три раза дороже, чем в наших элитных кафе. Цена за аренду квартиры в два-три раза превышает кишинёвскую, а услуги интернета – в пять раз больше.

Швейцарцы могут себе позволить быть эгоистами, их средняя зарплата не менее, чем в 25 раз выше нашей. Инфляция там – один процент, а это означает стабильность. Какая у нас инфляция, нам очень редко по-честному рассказывают.

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Известный признак благополучия – ВВП на одну душу населения - составляет там 64 600 долларов, а здесь – 7300. Но 150 лет назад Швейцария была такой же грязной и бедной, как Молдова. У неё тоже нет выхода к морю, небольшие залежи соли исчерпались ещё в Средневековье, а – железной руды в прошлом веке. Как же выздоравливают такие обескровленные страны-доходяги? Молдаванам, конечно, трудно поверить, но жизнь страны можно изменить, если создать правила игры, вытекающие из диагностики болезни, которые затем строго соблюдаются.

А принципы исцеления этого похожего когда-то на нас мультикультурного общества были и есть следующие: бережно относиться к главному ресурсу – людям; не разделять их по языку, убеждениям и вере; запретить им участвовать в геополитических, военных играх больших держав.

Закон в Швейцарии важнее уровня доходов. Перед ним, как перед богом, все равны, хотя люди, как и горы в этой стране, разные и общаются на четырёх разных языках, из которых государственных – три. Если швейцарский чиновник переступит закон, провинится даже на уровне слухов, то ему, как своих ушей, больше не видать никакой, даже самой никудышной государственной должности. В Швейцарии закон не зависит от того, какая партия у власти.

Там вор не может запросто заседать в мэрии или парламенте, а в честь насильника школу не назовут. А судью, выполнившего политический приказ, никогда не повысят в должности, как и депутата, давно забывшего юридическую азбуку, не назначат членом Конституционного суда!

Швейцария – для швейцарцев! А Молдова – для кого? Только для послов, иностранных руководителей проектов и туристов, желающих попробовать хорошего дешёвого вина? Говорят, что в Молдове даже богатым живется плохо, потому что для них правила игры меняются ежемесячно. Не совсем так.

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Смотря, о каких богачах идёт речь… Молдова приспособлена для красивой жизни руководителей, зависимых или независимых на бумаге от государства организаций, где они получают швейцарские зарплаты. Для депутатов-лоббистов. Молдова стала карманной страной чиновников высшего руководящего звена. Через 28 лет швейцарская мечта молдавской элиты наконец исполнилась!

We have a dream! * (англ.) – У нас есть мечта

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