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Мусор. Архивное фото

Сто строк о наболевшем: хотим в Европу, а блещем бескультурьем

© Sputnik / Osmatesco
Колумнисты
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Яна Захарова
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Колумнист Sputnik задается вопросом, когда же уровень культуры жителей молдавской столицы достигнет той точки, чтобы не было стыдно смотреть в глаза гостям страны.

Выражение "европейская столица", если его употреблять по отношению к Кишиневу, уже давно изменило свой первоначальный смысл. Услышав эту фразу где-нибудь в Европе (кажется, именно туда стремится примерно половина населения страны), многие подумают о красоте Парижа, строгости Берлина или статности Лондона, но никак не о том, что возникает в мыслях у кишиневцев. 

Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане

Молдавская "европейская столица" совершенно другая. Даже если не касаться темы ужасных дорог, которые просто не может не заметить любой гость столицы, происходят случаи, заставляющие в очередной раз взяться за голову.

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Не далее как накануне в Сети появилось видео, на котором запечатлен молодой человек, решивший помыть ноги в фонтане с питьевой водой.

И ладно бы он просто набирал воду в ладони, а затем протирал руки, ноги или лицо. Но нет, этот индивид решил взгромоздить свои нижние конечности в сам фонтан, для чего надо было изрядно постараться, ведь конструкция не самая низкая.

Женский голос за кадром саркастически произносит, что это Молдова и "все здесь чудесно". Но разве не от нас самих зависит каким будет город, где мы живем? Порой бездействие – самый страшный порок. А здесь это на каждом углу. От того и встречаешь удивленные, а иногда даже укоризненные взгляды, когда решаешь помочь бездомному, протягивая ему бутылку воды в жару, или когда предлагаешь купить что-то пожилой женщине, стоящей в магазине и пересчитывающей копейки, которых не хватает, чтобы оплатить самый дешевый товар. 

Работа детского сада (архивное фото)
© Sputnik / Михаил Мордасов
Реконструкция детсадов Кишинева: проблема нехватки мест и воспитателей

Город контрастов, говорите? Это вряд ли. Скорее, город ушедших в себя людей, не замечающих происходящего вокруг, а если и увидит кто что-то неприятное, то предпочтет пройти мимо, будто это его и не касается вовсе.

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Да, Кишинев далеко не идеален. Есть много проблем, которые жители сами решить не в состоянии, это - в компетенции местной администрации. Работа, кстати, в этом направлении, вроде, началась, реконструируют парки, начали ремонтировать дороги (вот только зачем сразу во всех секторах города?), а 25 августа даже первый за 28 лет фонтан реконструированный открыли – тот, что в Долине роз.

Народу на это событие собралось достаточно – семьи с детьми и просто любопытные горожане. Но как долго этот объект сохранится в том самом виде, в котором находится сейчас?

Национальный театр оперы и балета Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Самые красивые фонтаны Кишинева: островки свежести в удушливую жару
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Опыт прошлых лет, когда зачем-то с целой аллеи парка всего за ночь выкопали несколько скамеек, или когда вандалы разрушали остановки, ломали панно с расписанием общественного транспорта, подсказывает, что кто-то внесет свой вклад в "украшение" музыкального фонтана. 

Но свободу и демократию не стоит понимать, как анархию и вседозволенность. Это совершенно разные вещи. Не бросить фантик от конфеты или окурок на землю, а донести их до мусорного контейнера, даже если он и находится в нескольких сотнях метров, это ведь не составляет большого труда. Жаль только, что не все это понимают. Хочется верить, что рано или поздно, ситуация изменится, и нам не стыдно будет смотреть в глаза гостям республики.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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