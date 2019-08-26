Две стороны одной медали: награды ветеранов в Молдове - предмет купли-продажи

Отгремели звуки праздничных салютов, отзвучали знакомые с детства мотивы песен военных лет, исполненные молдавскими и зарубежными артистами, родные и близкие вспомнили тех, кого нет с нами - ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Страна широко отметила 75-летие освобождение от фашистских захватчиков.
Но одна из проблем, связанная с памятью о той страшной войне и ее героях, все же актуальна. В год 75-летия освобождения Молдовы от фашизма на кишиневских улицах и небольших "блошиных рынках" продолжают продавать советские награды времен Великой Отечественной.
Причем, если одни делают это сознательно, с целью заработать на завышенной цене, реализуя их иностранцам, другие решаются на это из-за крайней нужды, чтобы просто выжить.
Спекулянты - во всеоружии
Сегодня на пространствах молднета можно найти много объявлений о скупке боевых и трудовых орденов и медалей советского периода. Причем прейскурант "спекулянты памятью" обговаривают по телефону, заранее спрашивая номер награды, определяя, какого она года выпуска.
Прежде, чем узнать цены на многие редкие награды, которые пытаются купить и продать на черном рынке страны, корреспондент Sputnik Молдова связался по телефону с одним из тех, кто дал такое объявление в интернете.
Имея дома боевой орден Отечественной войны I степени, который остался в память от деда, у которого есть номерной знак, корреспондент Sputnik решил ради интереса выяснить, во сколько оценит конкретный боевой подвиг и награду за него скупщик.
Детально выяснив номер ордена, учитывая, что часть награды изготовлена из чистого золота, голос в трубке немного повременил и предложил за награду всего 800 молдавских леев. "Больше дать не могу, такие цены на рынке при скупке", - заверил неизвестный.
За боевой орден Отечественный войны II степени, изготовленный из чистого серебра и также являющийся семейной реликвией, скупщик и вовсе предложил 400 леев.
Если же пройтись по торговцам антиквариатом и наградами разных эпох, можно выяснить, что Орден Красного Знамени - награду, вручавшуюся за выдающиеся боевые подвиги, - в Молдове можно купить за 2500-3000 леев. А "принимают" их за 800-1000 леев.
Отвага, оцениваемая современниками
Самой почетной солдатской наградой во времена Великой Отечественной войны считалась медаль "За отвагу". Изготовленная из чистого серебра и имеющая номерной знак на реверсе, она была свидетельством того, что боец не отсиживался в окопах, что бескомпромиссно бился с врагом.
К сожалению, сегодня "солдатская отвага" оценивается современниками не так дорого. За боевую медаль спекулянты дают всего 700-800 леев, а продают ее по 1000-1200.
Не менее прозаична история и с орденом Красной звезды - который вручался и офицерам, и солдатскому составу Красной Армии во времена Великой Отечественной. Изготовленный из чистого серебра, орден сегодня на черном рынке страны стоит порядка 1600-1800 леев, а скупщики дают за него 800-1000.
Особенно печально все с медалью "За Победу над Германией". Этой наградой воины-победители особо гордились, хоть она вручалась всем участникам Великой Отечественной. Сегодня на "блошиных рынках" ее продают по 40-50 леев, а иностранцы приобретают реликвию на сувениры.
Труд нынче - не в чести
Одну из наиболее почетных наград в СССР, которой правительство поощряло трудовые подвиги человека, был Орден Трудового Красного Знамени. Этой награды удостаивались те, кто был в авангарде социалистического строительства, кто покорял целину, возводил заводы и фабрики, имел выдающиеся достижения в науке, искусстве и других отраслях.
Сегодня эту награду могут купить в Молдове "герои" труда капиталистического. Торговцы предлагают за эти ордена их хозяевам или потомкам 600-700 леев, а продают коллекционерам на черном рынке по 1500-1800 леев за экземпляр, в зависимости от года его изготовления Монетным двором.
Та же история с орденом "Трудовая слава", который на черном рынке торговцы реализуют по 750-800 леев за экземпляр. Чтобы заработать такую награду, необходимо было изрядно потрудиться, а сегодня стоит лишь достать несколько купюр, и коллекция пополнена.
Не корысти ради, а чтобы выжить
Подойдя к женщине и спросив о том, чьи это медали, корреспондент был поражен.
"Это медали моего отца, продаю, потому что мизерной пенсии ни на что не хватает. Отец освобождал Украину, после войны приехал в Кишинев восстанавливать народное хозяйство. Родители мои давно умерли, муж тоже, дочка уже семь лет живет в Канаде. Вот и приходится продавать то, что связано с самым родным человеком и его подвигом", - с грустью посетовала собеседница.
Она рассказала, что боевую медаль "За отвагу" у нее купил "кто-то из коллекционеров", предложив ей всего 100 леев. А юбилейные медали женщина продавала и вовсе по символической цене в 50 леев за экземпляр.
Грустно, что сегодня такие предметы памяти в нашей республике имеют четко обозначенные рыночные цены. Конечно, все эти "сделки с памятью" должны быть предметом внимания соответствующих органов государства. А пока они свободно продаются и покупаются, вопрос остается открытым...
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