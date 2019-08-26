Две стороны одной медали: награды ветеранов в Молдове - предмет купли-продажи

Спекулянты давно промышляют реализацией наград ветеранов Великой Отечественной войны, однако в городе можно встретить и тех, кто продает семейные реликвии, чтобы выжить.

Отгремели звуки праздничных салютов, отзвучали знакомые с детства мотивы песен военных лет, исполненные молдавскими и зарубежными артистами, родные и близкие вспомнили тех, кого нет с нами - ветеранов и героев Великой Отечественной войны. Страна широко отметила 75-летие освобождение от фашистских захватчиков.

Но одна из проблем, связанная с памятью о той страшной войне и ее героях, все же актуальна. В год 75-летия освобождения Молдовы от фашизма на кишиневских улицах и небольших "блошиных рынках" продолжают продавать советские награды времен Великой Отечественной.

Причем, если одни делают это сознательно, с целью заработать на завышенной цене, реализуя их иностранцам, другие решаются на это из-за крайней нужды, чтобы просто выжить.

Спекулянты - во всеоружии

Сегодня на пространствах молднета можно найти много объявлений о скупке боевых и трудовых орденов и медалей советского периода. Причем прейскурант "спекулянты памятью" обговаривают по телефону, заранее спрашивая номер награды, определяя, какого она года выпуска.

Прежде, чем узнать цены на многие редкие награды, которые пытаются купить и продать на черном рынке страны, корреспондент Sputnik Молдова связался по телефону с одним из тех, кто дал такое объявление в интернете.

Имея дома боевой орден Отечественной войны I степени, который остался в память от деда, у которого есть номерной знак, корреспондент Sputnik решил ради интереса выяснить, во сколько оценит конкретный боевой подвиг и награду за него скупщик.

Детально выяснив номер ордена, учитывая, что часть награды изготовлена из чистого золота, голос в трубке немного повременил и предложил за награду всего 800 молдавских леев. "Больше дать не могу, такие цены на рынке при скупке", - заверил неизвестный.

За боевой орден Отечественный войны II степени, изготовленный из чистого серебра и также являющийся семейной реликвией, скупщик и вовсе предложил 400 леев.

Если же пройтись по торговцам антиквариатом и наградами разных эпох, можно выяснить, что Орден Красного Знамени - награду, вручавшуюся за выдающиеся боевые подвиги, - в Молдове можно купить за 2500-3000 леев. А "принимают" их за 800-1000 леев.

Отвага, оцениваемая современниками

Самой почетной солдатской наградой во времена Великой Отечественной войны считалась медаль "За отвагу". Изготовленная из чистого серебра и имеющая номерной знак на реверсе, она была свидетельством того, что боец не отсиживался в окопах, что бескомпромиссно бился с врагом.

К сожалению, сегодня "солдатская отвага" оценивается современниками не так дорого. За боевую медаль спекулянты дают всего 700-800 леев, а продают ее по 1000-1200.

Не менее прозаична история и с орденом Красной звезды - который вручался и офицерам, и солдатскому составу Красной Армии во времена Великой Отечественной. Изготовленный из чистого серебра, орден сегодня на черном рынке страны стоит порядка 1600-1800 леев, а скупщики дают за него 800-1000.

Особенно печально все с медалью "За Победу над Германией". Этой наградой воины-победители особо гордились, хоть она вручалась всем участникам Великой Отечественной. Сегодня на "блошиных рынках" ее продают по 40-50 леев, а иностранцы приобретают реликвию на сувениры.

Труд нынче - не в чести

Одну из наиболее почетных наград в СССР, которой правительство поощряло трудовые подвиги человека, был Орден Трудового Красного Знамени. Этой награды удостаивались те, кто был в авангарде социалистического строительства, кто покорял целину, возводил заводы и фабрики, имел выдающиеся достижения в науке, искусстве и других отраслях.

Сегодня эту награду могут купить в Молдове "герои" труда капиталистического. Торговцы предлагают за эти ордена их хозяевам или потомкам 600-700 леев, а продают коллекционерам на черном рынке по 1500-1800 леев за экземпляр, в зависимости от года его изготовления Монетным двором.

Та же история с орденом "Трудовая слава", который на черном рынке торговцы реализуют по 750-800 леев за экземпляр. Чтобы заработать такую награду, необходимо было изрядно потрудиться, а сегодня стоит лишь достать несколько купюр, и коллекция пополнена.

Не корысти ради, а чтобы выжить

Но есть в молдавской столице ситуации, которые поражают до глубины души. На одной из улиц Кишинева, где пенсионеры продают последнее, корреспондент Sputnik Молдова увидел пожилую женщину, которая продавала медали ветерана ВОВ. Правда, все они были юбилейные, приуроченные к годовщинам Победы.

Подойдя к женщине и спросив о том, чьи это медали, корреспондент был поражен.

"Это медали моего отца, продаю, потому что мизерной пенсии ни на что не хватает. Отец освобождал Украину, после войны приехал в Кишинев восстанавливать народное хозяйство. Родители мои давно умерли, муж тоже, дочка уже семь лет живет в Канаде. Вот и приходится продавать то, что связано с самым родным человеком и его подвигом", - с грустью посетовала собеседница.

Она рассказала, что боевую медаль "За отвагу" у нее купил "кто-то из коллекционеров", предложив ей всего 100 леев. А юбилейные медали женщина продавала и вовсе по символической цене в 50 леев за экземпляр.

Грустно, что сегодня такие предметы памяти в нашей республике имеют четко обозначенные рыночные цены. Конечно, все эти "сделки с памятью" должны быть предметом внимания соответствующих органов государства. А пока они свободно продаются и покупаются, вопрос остается открытым...

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