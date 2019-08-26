Визит Шойгу открыл новые горизонты в отношениях Москвы и Кишинева

Два магистральных направления - сотрудничество по линии оборонных ведомств и миротворческая операция в Приднестровье, пишет военный обозреватель Sputnik.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Кишиневе предложил молдавской стороне полноформатное восстановление военного сотрудничества с Россией в рамках СНГ, то есть кардинальную смену внешнеполитических ориентиров республики. А в ходе визита в Бендеры Шойгу высоко оценил миротворческую операцию в Приднестровье, отметив, что Россия не видит альтернативы для поддержания мира и безопасности в регионе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу посетил Молдову по приглашению президента республики Игоря Додона. Главный повод для поездки - участие в торжествах по случаю 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков.

Но глава российского военного ведомства максимально использовал этот визит для укрепления и развития отношений двух государств.

В частности, была инициирована разработку конкретного плана сотрудничества военных ведомств МР и РФ на ближайшие три года.

Предложение выглядит своевременным и закономерным. Накануне Комитет начальников генеральных штабов ВС стран СНГ одобрил проект концепции развития военного сотрудничества государств Содружества до 2025 года. Ранее министры обороны России и Молдовы Сергей Шойгу и Павел Войку обсудили вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества на переговорах в Москве. При этом Войку констатировал, что "Россия является надежным союзником для Молдовы", и поблагодарил российское руководство "за оказанную помощь в деблокировании политического кризиса, который был в Молдове в начале июня".

Непростой выбор

Кишинев осторожно вырабатывает новую стратегию взаимоотношений, и все же заметно: геополитический маятник качнулся с Запада на Восток. И военная безопасность играет здесь не последнюю роль.

"Мы признательны за все, что делается сейчас, не побоюсь этого слова, для восстановления отношений между военными ведомствами двух стран. Делить нам нечего. Воевать друг против друга мы не собирались и не собираемся. Именно поэтому хотелось бы в ближайшее время подготовить план нашего сотрудничества", - завил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с президентом Молдовы Игорем Додоном.

Необходимость планового взаимодействия обусловлена и общими вызовами в сфере безопасности, и проблемными точками в двустороннем военном сотрудничестве, и внешнеполитическими предпочтениями правительства РМ, которое до недавнего времени строго придерживалось курса в ЕС и НАТО.

Молдова не первая страна Восточной Европы, которую заманивают в Североатлантический альянс "морковкой" экономических преференций Евросоюза вопреки нейтральному статусу страны и в ущерб региональной стабильности. Кишинев "прижали дверью в НАТО", но и в ЕС не приняли. При этом западные партнеры чувствуют себя на молдавской земле достаточно свободно.

Невзирая на отрицательную позицию действующего президента Молдовы, в 2016 году правительство страны и руководство военного блока подписали соглашение об открытии бюро по связям НАТО в Кишиневе. Альянс более 20 лет "осваивает" республику в рамках индивидуального партнерства. Под руководством Брюсселя и Вашингтона разрабатываются стратегические документы военного планирования, реформирования и бюджета, трансформируется система военного образования, синхронизируются операционные возможности молдавских миротворцев с силами альянса. Пентагон строит на территории Молдовы свои военные объекты, де-факто разрушая нейтральный статус государства.

Парламентская республика будто "зависла" на геополитическом перепутье. Президент продвигает идею сближения с Евразийским экономическим союзом. А новь назначенный премьер-министр Майя Санду говорит об открытости для диалога с Россией "для улучшения экономического и торгового сотрудничества", не забывая напомнить: соглашение об ассоциации с Евросоюзом – основа программы нового правительства. То есть, политический курс – строго на Запад, а поставки молдавской сельхозпродукции – преимущественно на Восток.

А куда пойдет армия? Возможно, подскажет советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, который вскоре приедет в Кишинев по приглашению Майи Санду.

Миротворческая миссия

В непризнанной ПМР находятся огромные взрывоопасные арсеналы (более 100 тысяч тонн ракет и снарядов).

Сергей Шойгу предложил помощь в утилизации боеприпасов, которые складированы близ села Колбасна (под присмотром Оперативной группы российских войск). Стоимость проекта – около $3 миллиардов.

Заметим, Москва предлагает Кишиневу равноправное военное и военно-техническое сотрудничество, но не торг. Сворачивание миротворческой операции в российской повестке не значится.

"За всю историю большого миротворчества – и не только в Советском Союзе – это первый удачный, успешный опыт установления мира. Мы считаем, что этот формат себя оправдывает", - заявил Сергей Шойгу в ходе посещения города Бендеры.

Альтернативы миротворческой операции в регионе нет. И российский министр обороны знает, о чем говорит. В начале 1990-х годов он лично участвовал в разведении конфликтующих сторон и организации приднестровской миротворческой миссии. Уже 27 лет мирную жизнь в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, дислоцированные на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах. Это 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и 10 военных наблюдателей от Украины.

По словам президента Игоря Додона, Республика Молдова намерена добиваться восстановления полноценных стратегических отношений с Российской Федерацией. На этом пути Кишинев может встретить множество препятствий, включая противодействие из Пентагона и НАТО. Однако сам факт визита Сергея Шойгу в Молдову, и конкретные предложения о сотрудничестве свидетельствуют: со своей стороны РФ готова помочь в решении возникающих проблем безопасности и сохранении нейтрального статуса РМ.