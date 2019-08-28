Сто строк о наболевшем - как на Чеканской аллее стоял дым коромыслом

Несмотря на запрет продажи табачных изделий несовершеннолетним, на проспекте Мирча чел Бэтрын на Чеканах реализация их не ограничена, а подростки дымят так, что хоть "топор вешай". К чему это может привести, рассуждает обозреватель Sputnik.

КИШИНЕВ, 28 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Похоже, что нормы поведения некоторых граждан в общественных местах постепенно стираются. Не успел утихнуть скандал, произошедший на улице Григоре Виеру, когда молодой человек мыл ноги в источнике для питья, как случилась другая напасть. На этот раз - дымная.

На днях группа подростков устроила настоящую "кальянную" вечеринку прямо на центральной аллее кишиневского сектора Чеканы, где всегда многолюдно. Молодые люди с мастерством заправских кальянщиков разжигали угли, заправляли специальным табаком курительное устройство, а затем не без упоения выпускали обильные клубы дыма, которые сделали улицу Мирча чел Бэтрын похожей на дымовую завесу.

Пользователи социальных сетей, возмущенные такой картиной и бездействием правоохранительных органов, выложили в Сеть видеозапись.

Среди любителей ароматизированного дыма один, вероятно, - несовершеннолетний. Он вместе со всеми закуривал в суровый моряцкий "затяг", ничуть не смущаясь прохожих. Согласно законодательству Молдовы, продажа несовершеннолетним табачной продукции строго запрещена, а на пачках, в том числе и табака для кальянов, это четко указано.

За противоправные действия продавцам грозят крупные штрафы вплоть до отзыва лицензии на торговлю табачной продукцией. Многие из реализаторов это знают, однако в целях обеспечения дневной выручки все равно продают подросткам запрещенный товар.

В этих условиях ответственность никто не несет, ни как те, которые обязаны быть преградой между табаком и несовершеннолетним народом, ни сотрудники правоохранительных органов, упускающих из внимания такие случаи нарушения общественного порядка, ни родители, которые не знают, чем занимаются их чада в свободное время.

А, между тем, дым от раскуренного подростками кальяна щекотал нервы и обонятельные рецепторы всех прохожих, проникал в детские коляски, с которыми молодые родители любят гулять по аллее, разносился над проезжей частью улицы.

Нормы поведения в общественных местах в Кишиневе окончательно стерты.

Психологи говорят, что это происходит из-за совокупности факторов. Первый из них - миграция городского населения за рубеж в поисках постоянного места жительства, вторая - отсутствие воспитательной работы и культуры поведения среди тех, кто приехал в столицу из провинции.

Как результат - дым от кальянов на аллеях, купание в фонтанах для питья, скамейки, выброшенные в озеро, разбитые остановки общественного транспорта, расколотые стекла биллбордов и многое другое.

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Можно сколько угодно пенять на бездействие столичных властей, что отчасти - оправдано, но пока общая культура и нормы поведения не придут в головы тех, кто крушит, ломает и мешает тем самым другим, успеха в этом направлении ждать не приходится.

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