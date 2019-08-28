Восточная Европа как мишень и плацдарм

Мечты Восточной Европы сбылись: почти все младоевропейские государства, включая Румынию, стали полноправными членами ЕС и НАТО, к чему это может привести - рассуждает в колонке для Sputnik международный обозреватель Ирина Алкснис.

Президент Румынии Клаус Йоханнис горит горячим желанием увеличения в его стране американского военного контингента.

"Хотим больше военных в многонациональной бригаде и в воздушной полиции", - прямо заявил румынский лидер по итогам встречи с Дональдом Трампом.

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Подобные новости обычно вызывают, как минимум, ироничные – а, как максимум, весьма ядовитые комментарии в российском экспертном сообществе. Обсуждаются (и осуждаются) проамериканские настроения в восточноевропейских элитах, напоминающие скорее лакейство и лизоблюдство.

Причем именно военная составляющая сотрудничества со Штатами особенно впечатляет, поскольку:

а) "русская угроза" является любимой фантазией западных соседей России;

б) даже если бы она была минимально реалистичной, несколько сотен американских солдат на их территории не обладают хоть сколько-нибудь значительным оборонным потенциалом;

в) не представляя для России интереса как объект агрессии и оккупации, Восточная Европа, размещая у себя военные объекты НАТО, тем не менее, превращает свою территорию в мишень для российских РВСН.

И все это за собственные деньги. В отличие от Западной Европы восточные европейцы куда с большим энтузиазмом и дисциплиной поднимают свои расходы на оборону до 2% от ВВП, что требует НАТО. Кстати, Румыния удостоилась отдельной похвалы президента США за рвение в данном вопросе.

В общем, как не посмеяться над недалекими марионетками Вашингтона, изо всех сил стремящимися угодить заокеанскому сюзерену, да еще в период утраты тем сверхдержавного могущества.

А между тем, было бы глубоко ошибочным недооценивать данную стратегию восточных европейцев, поскольку она далеко не так глупа, как кажется многим. Более того, в текущий период она, пожалуй, наиболее перспективна для них – не гарантирует успеха, но дает определенные шансы для него. Правда, к опасениям перед Россией она не имеет ни малейшего отношения.

Восточная Европа как плацдарм для Вашингтона

Чтобы понять смысл происходящего, стоит обернуться и ретроспективно охватить путь, пройденный Восточной Европой за последние десятилетия.

Распад соцблока и крах СССР открыл перед наиболее западными (географически) советскими республиками и странами Варшавского договора путь к мечте – к вливанию в "западную семью народов".

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Это было время конца истории: максимального процветания и безоговорочного доминирования Запада, наивных иллюзий восточноевропейских неофитов и прекраснодушных надежд, что так оно теперь будет вечно.

И мечты Восточной Европы сбылись: почти все младоевропейские государства, включая Румынию, стали полноправными членами ЕС и НАТО.

Правда, в конце концов стало понятно, что и платить за европейскость приходится дорого.

Брюссель оказался суровым хозяином, скрывающим в бархатной перчатке железный кулак. У восточных европейцев под нож пошла большая часть промышленности, в результате – безработица, обнищание населения и массовый его исход в более благополучные страны Западной Европы.

Даже Польша, которой повезло больше других, получившая привилегированное положение в этой системе, в полный рост столкнулась, например, с проблемой оттока рабочей силы.

В итоге стало очевидно, что за красивой идеологией единой Европы и единого Запада скрывается куда более неприятная и отрезвляющая действительность: Восточная Европа – второй сорт и ресурс для стран-лидеров, и таковой останется навсегда.

И не рыпнешься, потому что бюрократическая система Брюсселя держит накрепко. Вон, даже Британию с Брекзитом прижали так, что та уже и не знает, куда метаться. Что уж говорить про Румынию, или Болгарию, или Литву – ежели чего, тех и вовсе раскатают в тонкий блин.

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Да и про Вашингтон особо говорить нечего – он далеко, за океаном, и привык просто отдавать распоряжения, рассчитывая на немедленное их выполнение.

И альтернативы нет. Целый регион скользит по предназначенной ему колее, и конец очевиден: выпьют досуха, выкачают все остающиеся ресурсы в пользу лидеров и оставят пустую скорлупу.

Но тут, в этой безнадежно жесткой и безжалостной системе для Восточной Европы появился просвет.

Расшатывание однополярного мира в последние годы привело к обострению противоречий между Европой (старой) и США. Трений становится все больше, а конфликты все жестче. Трансатлантическое единство распадается. Европейский и американский центры управления, до того действовавшие более-менее синхронно, стали конкурировать между собой.

А это дает шанс – и чуть большую свободу маневра – для глубоко вассальных стран Восточной Европы.

Совершенно логично, что они – и Румыния, и Прибалтика, и Польша – сделали ставку на Штаты. У ЕС слишком много власти – и политической, и, что еще важнее, экономической – над ними. А значит, ей нужен противовес.

Но чем Восточная Европа может заинтересовать Вашингтон? Только сотрудничеством в военной сфере. Больше ей предложить ему нечего.

Что и происходит. Восточноевропейские столицы поднимают расходы на оборону до требуемых 2% и всячески проявляют свою готовность к углублению и расширению сотрудничества с Пентагоном и НАТО. И Брюссель, как и Берлин с Парижем, возразить не могут.

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А для Вашингтона, теряющего позиции на континенте, эти страны становятся неплохим плацдармом. Не столько против России, сколько против Западной Европы, ускоренными темпами выходящей из-под контроля США.

Противостояние великих держав Запада между собой грозит стать полномасштабным и очень жестким. А в этой ситуации получают шанс улучшить свои позиции и выторговать себе хоть какие-то дополнительные бонусы – как с одной, так и с другой стороны – маленькие страны Восточной Европы, зажатые между ними.

Шансы на это не слишком велики. Но они в любом случае выше тех, что у них были до того.

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