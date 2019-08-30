Полет ястреба: зачем Болтон посещал Украину, Беларусь и Молдову?

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон совершил вояж сразу по трем странам постсоветского пространства – Украине, Беларуси и Молдове. И если визит в Киев был вполне предсказуем, то в Минске и Кишиневе американский политик явно искал новые, непредсказуемые возможности.

Одобрямс

Джон Болтон является, пожалуй, самым "ястребиным" и воинственным членом администрации Трампа. Даже сам американский президент, отнюдь не славящийся своим миролюбием, считает подход Болтона ко внешнеполитическим делам слишком радикальным.

На Украине у Болтона было несколько задач. Среди них, например, одобрение и смотрины кандидатов в новое правительство, а также в органы государственной власти. Так, Джон Болтон лично встречался с и.о. главы СБУ Иваном Бакановым, а также будущим генпрокурором Русланом Рябошапкой. С последним, судя по всему, обсуждалась не только его деятельность на Украине, но и скромная партнерская помощь, которую украинская Генпрокуратура может оказать Трампу. Например, передача всей информации о сомнительных делах компании "Бурисма", в которой работал Хантер Байден – сын Джозефа Байдена, бывшего вице-президента США и возможного будущего соперника Трампа на президентских выборах 2020 года. Болтон не случайно выразил надежду, что после того, как Рябошапка официально займет пост генпрокурора, "у него сложатся блестящие отношения с нашим генеральным прокурором Биллом Барром".

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Наконец, американский политик предупредил украинских коллег о последствиях их сотрудничества с по-настоящему главным геополитическим соперником Вашингтона – Пекином. Ни для кого не секрет, что китайцы готовы купить украинский "Мотор Сич" – со всеми потрохами и технологиями. Болтон же напомнил Киеву об "опасности китайских инвестиций" и разъяснил, что "военные и чувствительные технологии не должны попасть к противникам или потенциальным противникам". Естественно, американским противникам – украинцам китайцы ничем не угрожают. Так что от имени Трампа Болтон передал Киеву, что американские враги теперь становятся и украинскими врагами.

Вопрос в том, говорил ли Болтон с Зеленским о чем-то еще? и от чьего-то еще имени? Так, ни для кого не секрет, что Дональд Трамп хочет взять курс на стабилизацию отношений с Россией и уже дал Владимиру Зеленскому прямое указание начинать диалог с Владимиром Путиным. Однако в США есть целый ряд сил, которые против такого подхода, которые нацелены на продолжение американо-российского конфликта, в том числе и его украинского измерения. Интересы этих сил, например, представляет Курт Волкер, всячески препятствующий российско-украинскому диалогу. Как известно, Болтон в силу своих идеологических предпочтений тоже поддерживает идею продолжения конфликта с Москвой – и вот вопрос, что он поставил выше: лояльность Трампу или свою собственную точку зрения?

Дно и потолок

Вторым этапом визита стал Кишинев. По прилету туда Джон Болтон встретился как с президентом, Игорем Додоном, так и с премьер-министром Майей Санду. Публично поддержал проводимую ею в стране антикоррупционную кампанию, "крайне важную для потенциальных инвесторов и бизнес-партнеров из США". Передав тем самым еще раз большой привет предыдущим прозападным властям страны, которые своей масштабной коррупцией разочаровали не только население страны, но и ее внешних партнеров. Именно поэтому Европа и Россия вместе поспособствовали созданию правящей коалиции из условно пророссийских социалистов и "младоевропейцев"-правозащитников. Вашингтон не возражал против такого расклада.

Как известно, в рамках достигнутых неформальных соглашений правительство Санду пытается проводить одновременно курс на интеграцию в ЕС и нормализацию отношений с Россией. Представляется, что процесс евроинтеграции уже достиг стеклянного потолка (прозападные политики говорят, что видят "перспективы членства", однако не смогут поднять интеграцию Молдовы в ЕС выше уже достигнутого соглашения об ассоциации и "Восточного партнерства"), а вот отношения с Россией только-только оттолкнулись от дна, здесь можно надеяться на весьма серьезный прогресс.

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Возможно, даже на деэскалацию в приднестровском вопросе, являющимся, как известно, самым слабым местом России в случае обострения российско-украинского конфликта (Киев на пару с Кишиневом могут устроить не частичную, а полномасштабную блокаду пророссийского анклава). Поэтому, вероятно, Болтон провел с проевропейской частью молдавской власти разъяснительную работу. В ближайшие дни этот диалог будет продолжен в Вашингтоне – 31 августа Майя Санду летит в американскую столицу во главе правительственной делегации.

Кто и кого продает?

Наконец, третьим – и, пожалуй, самым сложным этапом вояжа Болтона стало его посещение Минска. Важнейшего российского союзника.

Формально Болтон приехал в Беларусь говорить о развитии американо-белорусских отношений. Осознав невозможность устроить в Минске "цветную революцию" (как это было сделано на Украине, в Грузии и Молдове), Соединенные Штаты решили, наконец, признать объективную реальность в лице правления Александра Лукашенко и начали процесс нормализации. В Беларусь зачастили американские эмиссары – от Конгресса, Госдепа, Белого дома. Пошли разговоры о том, что со страны могут полностью снять американские санкции и даже вернуть в Минск американского посла. Собственно, об этом Болтон, видимо, и говорил с Лукашенко, который, по его собственным словам, отнюдь не против перезагрузить отношения с Вашингтоном.

Однако настоящей целью Джона Болтона, скорее всего, было прозондировать серьезность и глубину нынешних российско-белорусских отношений, связанных с разным пониманием Москвой и Минском перспектив дальнейшего строительства Союзного государства. Прозондировать и понять, как это можно использовать в американских интересах.

По словам Болтона, "геополитическое состояние дел в этой части Европы" и "глобальные угрозы" являются причиной того, что Вашингтону нужно вести диалог с Минском. Изыскивать моменты, где интересы Беларуси и США совпадают.

Фактически Болтон "продает" Америку как защитника Минска от притязаний Москвы. Он прямо говорит о том, что одной из целей визита к руководству Беларуси было "поговорить об их суверенитете и территориальной целостности". Эту роль, конечно, была готова купить белорусская оппозиция, но ей нечего предложить Штатам кроме своих штанов – в самой республике местные русофобы популярностью не пользуются. Реальный вопрос в том, готовы ли на эту роль белорусские власти?

Формально – нет. В Минске уверяют, что ничего антироссийского в переговорах между Болтоном и Лукашенко не было.

"Никто никого не призывал присоединиться к чему-то или уйти от кого-то", – отмечает белорусский премьер-министр Владимир Макей. А сам Батька уже поговорил после встречи с Болтоном с Владимиром Путиным и отказался ехать в Польшу на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны (куда не пригласили российское руководство).

Однако на деле Александр Лукашенко, вполне возможно, захочет разыграть американскую карту в диалоге с Москвой. Через умеренное, ограниченное и вполне легитимное сближение со Штатами продемонстрировать России, что у него – Батьки – есть геополитические альтернативы в лице Запада. Вопрос только в том, стоит ли рисковать?

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