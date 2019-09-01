Школьная реформа: остановись и призадумайся…

На одном ток-шоу, которое прошло в дни, полные страсти и конфуза "революции послов", я не решился признать в коллеге по факультету и по студии будущего министра образования, а госпожа Николаеску-Онофрей, в свою очередь, прилюдно отрицала во мне любые задатки эксперта в области просвещения.

Поэтому нижеследующие мысли о школе не для экспертов и не для работников министерства. Не потому, что нынешнее ведомство образования, культуры и науки хуже или лучше любого другого. Пока ни одно министерство, в силу традиций, а точнее, рутинной деятельности, не может себе позволить роскошь остановиться и задуматься. О чем?

О том, например, что наша образованность, вытекающая из нынешнего образовательного процесса, не востребована настоящим временем, тем более будущим. А как же, спросите вы, отдельные положительные результаты, образцовые лицеи и отличники соответствующих учреждений?

Не далее, как в мае нынешнего года, только на Балканской олимпиаде по математике молдавские школьники завоевали одну серебряную и восемь бронзовых медалей. Вопрос в том, являются ли эти результаты отражением всеобщего образовательного процесса или, на самом деле, это частная деятельность победителей и их компетентных репетиторов.

Существуют не так далеко от Молдовы и уже успешно работают школы, где ученики, проводя наименьшее количество времени за учебой, показывают самый высокий в мире уровень знаний. При этом затраты государства на такой качественный образовательный процесс умеренные по сравнению с другими странами. Речь, конечно, о пресловутых финских и сингапурских школах, которые стабильно занимают лучшие места во всевозможных мировых рейтингах. Первый принцип таких школ – готовить детей к жизни, а не к экзаменам. А наша школьная реформа начиналась, как помнится, с превращения экзамена на степень бакалавра в лагерный ритуал.

Понятно, что учиться по-фински дорого. Но прикинем, что нам близко в финско-молдавской мечте об образовании, и так ли сложно воплотить это в жизнь? Тем более, что мы говорим не о революционном методе, а о долгом подготовительном периоде. В финской школе равны все предметы, все родители и все ученики. Это означает, что углубленное изучение одних предметов в ущерб других не приветствуется. Не поощряется, кроме как в особенных случаях, интерес учителя к социальному статусу родителей. Нет "плохих" и "хороших" учеников, нет "одаренных" и "безнадежно отстающих". Нет сортировки на классы – по способностям.

После тридцати лет реформирования унижение учеников педагогами – редкость в силу особенностей профессии учителя, принятых в финском трудовом законодательстве. Главная особенность состоит в том, что все учителя заключают контракт только на один учебный год, с возможным (или нет) продлением, а также получают высокую зарплату.

И первоклашка уже знает свои права, в том числе, и право жаловаться на взрослых социальному работнику. Учитель, в свою очередь, тоже защищен законами, которые ученики должны знать и чтить. Педагоги одинаково важны в учебно-воспитательной работе - и "физики", и "лирики", и "трудовики".

И… внимание! Для каждого ребенка составляется индивидуальный план обучения и развития. При общей образовательной программе каждый тащит столько, сколько может. Дома и на уроках дети выполняют упражнения разного уровня сложности, старание же оценивается по личному уровню. Если не справился, не получаешь порицания, а, наоборот, корректировку в виде упрощенного задания. Проверок учителей свыше нет. Отношения в школе строятся на взаимном доверии учителей и школьников. Главное – выявить, кому самолеты строить, а кому хлеб печь. И то, и другое считается достойным.

Упор в образовательном процессе – на самостоятельность ученика. Мыслить самостоятельно, умение самому принимать важные решения – залог будущей успешной жизни. Важно не забивать голову научным или псевдонаучным хламом, а учиться думать и искать нужные знания.

Никто не может знать все слова и понятия, на то существуют словарь и энциклопедические справочники, компьютер и интернет. Финский учебный год длится примерно, как и наш, но школьникам дарят больше дней на каникулы. До седьмого класса применяется только словесная оценка "посредственно", "удовлетворительно", "хорошо" и "отлично".

Все эти финские задачи и приоритеты образовательного процесса кажутся общими местами, но редко какие страны смогли воплотить их в жизнь, даже "большой кровью". Школьная реформа в Финляндии - не свод незыблемых заповедей, а подсказка простых алгоритмов образования, исходя из специфики нашего общества и культуры. Финский опыт доказывает, что нам нужен немалый срок подготовки этапов и методологии реформы. Должны пройти годы для перестройки педагогических факультетов и подготовки учителей с соответствующим менталитетом. Должна подняться со временем и зарплата педагогов, согласно их новому статусу и степени образования.

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Понадобятся, конечно, немалые расходы в виде кредитов, исчисляющиеся в миллиардах долларов… Но ведь реформированное образование – это чуть ли не единственный шанс нашего выживания: новая школа может служить и необходимой нам объединяющей идеей общества, и рекордным прыжком в последний вагон удаляющейся от нас на большой скорости цивилизации. Реформа школы не под силу одному министерству и даже правительству. Это должен быть глубоко проанализированный и широко поддержанный народом проект, оформленный соответствующим законом парламента, который не зависел бы от политической окраски власти.

Для этого требуется совсем малость: применить простой прием финской школы, который гласит: остановись и призадумайся…

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