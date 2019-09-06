В Кишиневе может произойти катастрофа - автомобилистам надо быть начеку

Состояние столичных мостов, особенно того, что соединяет улицы Петриканская и Михай Витязул, оставляет желать лучшего, пользователи социальных сетей выкладывают фото, которые подтверждают: многие из этих транспортных коммуникаций обветшали и могут обрушиться в любой момент.

Иметь автомобиль в Кишиневе удобно - можно легче добраться до места назначения, пусть даже и сквозь пробки. Однако риски подстерегают автомобилистов на каждом шагу, а угодить в опасную ситуацию можно в любой момент, даже не подозревая этого.

Кишиневцы в шоке от того, в каком состоянии находятся столичные мосты. Многие из них неоднократно выкладывают в социальные сети фото, демонстрирующие удручающее состояние кишиневских путепроводов. Особо плачевно выглядят мосты по улице Михай Витязул и Ренаштерий национале (ниже здания цирка).

Не в лучшем состоянии и конструкция по улице Измаильской - выбоины и ямы испещрили его, однако, похоже, в примэрии это мало кого заботит.

А ведь ежедневно эти сооружения подвергаются испытаниям — пробки и курсирование крупногабаритного и большегрузного транспорта. Капитальный ремонт мостов не проводился уже очень давно, поэтому все больше и больше водителей и пассажиров общественного транспорта, которые ежедневно пересекают эти транспортные развязки, опасаются за безопасность и устойчивость этих объектов инфраструктуры. Стоят-то мосты стоят, но сколько им отведено, — известно только специалистам.

Состоянием столичных мостов озаботились в примэрии Кишинева еще в марте текущего года. Тогда заявляли, что капитальный ремонт некоторых транспортных развязок в столице намерены провести до конца года. Однако, как видит большинство кишиневцев, все осталось только на словах, а на деле - зияющие дыры на пешеходной и проезжей частях основных мостов столицы.

Эксперты, проводившие экспертизу виадуков внесли почти единогласный вердикт - в первую очередь нуждаются в ремонте те, что на улицах Михай Витязул и Измаильская. На этих объектах состояние компенсационных швов - ужасающее, соединенные части держатся практически на честном слове.

Корреспондент Sputnik Молдова обратился за комментарием к бывшему заместителю главного архитектора Кишинева Валериу Лупашку в просьбой дать экспертную оценку состоянию кишиневских мостов.

"Это – достаточно серьезная проблема не только в Кишиневе, но и, в целом, по республике. Мосты – такие архитектурно-инженерные сооружения, которые требуют постоянного обследования и надзора. Та мировая практика, которая показывает обвалы мостов, говорит нам, что за такими сооружениями надо следить постоянно и скрупулезно, что, к сожалению, у нас не делается", - сообщил собеседник.

По словам эксперта, мост на улице Михай Витязул, равно, как и мост возле столичного цирка находятся в крайне плачевном состоянии. Лупашку настаивает: сегодня никто не может сказать, насколько подверглись коррозии металлические конструкции, составляющие основы этих мостов, подмываемые грунтовыми водами и стоящие на берегах реки Бык.

"Мосты в столице – стратегические сооружения. По ним проходят основные транспортные магистрали, связывающие сектора Кишинева с центром. За такими объектами должен быть установлен самый серьезный контроль. Если не будет наведен порядок с этими конструкциями, не будет наведен порядок у их подножья, то в один момент все может закончиться трагически. Нет таких конструкций, которые были бы вечными, особенно, если за ними не следят", - подчеркнул эксперт.

Усугубляет ситуацию, по мнению архитектора, и увеличивающаяся транспортная нагрузка. Сегодня в Кишиневе зарегистрировано порядка 360 тысяч индивидуальных автомобилей, за исключением общественного и грузового транспорта.

В румынском городе Бузэу рухнул мост - ему было более полувека>>>

"Эти конструкции устарели, произошел значительный износ металла. Я провел обследование этих объектов и установил их крайне опасное техническое состояние. Муниципальные власти должны срочно создать комиссию, которая бы более детально подошла к оценке износостойкости этих объектов и не только. В не менее плачевном состоянии находится и виадук, соединяющий Центр с Ботаникой, и ряд других столичных мостов", - заявил архитектор.

© Sputnik / Georgiana Arsene. Обрушение части моста в Бузэу.

О том, что такое инженерное сооружение, как мост, может обрушиться в любой момент, можно было убедиться в июне этого года в Румынии, в городе Бузэу, где часть бетонного ограждения в одночасье рухнула на трассу, расположенную внизу. Лишь к счастью тогда никто не пострадал от упавшей многотонной конструкции. Как будут развиваться события в Кишиневе - сказать сложно. Будущее автомагистралей пока просматривается лишь через зияющие бреши в мостах, как напоминание об огромной опасности...

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