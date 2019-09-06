На разрыв аорты - граждане РМ о том, как покидают страну, уезжая на заработки

Сегодня многие наши соотечественники называют свою родину не иначе, как "страной встреч", все они любят Молдову и своих родственников, но материально обеспечить семью здесь - не в состоянии. Корреспондент Sputnik Молдова встретился с теми, кто готовится к длительному отъезду на заработки, чтобы узнать - с каким чувством они покидают самых близких и родных.

В начале сентября десятки поездов, автобусов и авиарейсов увозят тысячи граждан Молдовы туда, где они вынуждены жить, - в страны, где заработок на порядок выше, чем на родине.

Ничего не поделаешь, множеству семей в нашей стране после недолгих летних каникул и счастья быть рядом вновь приходится разлучаться, оставляя облик самых родных и близких людей в сердце, и продолжать жертвовать собой, чтобы тем, кто здесь остался, было сытно и тепло.

На автовокзалах, в аэропорту, на железнодорожных станциях люди прощаются, обнимаются, плачут, и по давней молдавской традиции желают хорошей дороги, искренне говоря: "Drum bun!". Направлений и названий городов, куда отправляются зарабатывать наши соотечественники, - целый калейдоскоп.

Это и большинство стран Европы, среди которых главные "пункту прибытия" - регионы Италии, Франции, Испании, Португалии, Германии, Австрии, Польши, Чехии, Румынии, Великобритании. Это и страны СНГ и, прежде всего, Россия. В каких только российский городах нет граждан Молдовы. Москва, Санкт-Петербург, Калуга, Тула, Брянск, Курск, Волгоград, Краснодар, Красноярск, Тюмень, Иркутск и даже Владивосток.

А в Карелии граждане Молдовы каким-то чудом умудрились вырастить виноградную лозу и сделать из собранного урожая немного вина. Диву даешься, какого труда стоил нашим согражданам этот, пусть и небольшой, но патриотический подвиг.

"Наших" в разных уголках мира и ценят за это умение и желание работать и созидать. В преддверии отъезда некоторых из граждан Молдовы на заработки за рубеж, корреспондент Sputnik Молдова встретился с ними и поинтересовался: с каким чувством они покидают родину?

"Вы видите, здесь на автовокзале меня провожают самые близкие - мои дети, сестра, которым я оставляю их на попечение, племянники. Мужа у меня нет, вот и приходится тянуть своих малышей самой. Молдову покидаю с горьким чувством, они растут без меня, а за их ростом, успехами и неурядицами могут наблюдать лишь сестра, ее муж и племянники. Хотелось бы жить дома, но нет такой возможности", - рассказала корреспонденту Sputnik Ирина, отправлявшаяся на автобусе на заработки в Москву.

Внимание корреспондента Sputnik Молдова привлекла пара - девушка провожала молодого человека, это было видно по багажу, который он загружал в багажник автобуса. Выяснилось, что это - молодая семья, у них есть маленький ребенок, а жить, по сути, негде. Их приютили родители девушки Татьяны, однако молодым хочется создать свое, семейное гнездо. Вот и приходится Евгению работать на стройке в пригороде Санкт-Петербурга, куда он и отправлялся с автовокзала рейсовым международным автобусом.

"Я отработал там уже более года, в августе приехал домой, привез деньги, две недели провел с близкими. Обидно, что я не вижу, как растет мой малыш. Когда я приехал, он долго ко мне привыкал. Семейная жизнь у нас по скайпу получается, а в реальности - долгая разлука. Хочу заработать на первый взнос на ипотеку, правда, не знаю, как долго придется собирать необходимую сумму. Но все делаю ради семьи", - рассказал молодой человек.

Другая собеседница на вокзале - Светлана. Она рассказала, что ее мать серьезна больна, у нее - хроническое онкологическое заболевание, а на лечение нужны деньги. Пока ее муж следит за прикованной к постели тещей, она отправляется работать сиделкой к не менее пожилому человеку в Италию.

Такие парадоксы случаются в жизни многих молдавских семей, лишенных возможности зарабатывать здесь, дома. Согласно статистике последних лет, Молдову ежедневно покидают порядка 100 человек, отправляющихся на заработки. Социологи же утверждают, что республику ежегодно покидает свыше 30 тысяч трудовых мигрантов.

Известно, что чем дольше разлука, тем теплее будет встреча. Однако это - лирика, а в сухом остатке можно сделать вывод: граждане нашей страны, простые работяги, нянечки, сиделки - настоящие герои своего маленького и солнечного Отечества, которые поддерживают свою страну на своих плечах.

Сегодня о них некоторые пренебрежительно говорят "гастарбайтеры", однако для многих, оставшихся здесь, дома - это мужья, жены, бабушки, братья, сестры, кумовья, друзья. Наверняка через несколько десятилетий об их титаническом труде напишут книги, а сегодня они продолжают тихо уезжать и "вкалывать". Выхода другого у них просто нет...

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK