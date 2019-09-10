Не в бровь, а в кровь — в Молдове пора создавать министерство по защите детей

Лето выдалось "богатым" на трагедии — дети тонули, гибли в автокатастрофах, умирали от того, что родственники обмазывали их ветеринарными средствами от паразитов. Но последний по времени случай всколыхнул буквально всю Молдову.

Речь о резонансном инциденте с избиением шестилетней девочки в селе Бравича Каларашского района. Видео окровавленного ребенка с разбитым лицом, опубликованное в Facebook, обошло всю страну, судя по числу комментариев и перепостов. Ужасающие кадры опубликовала в социальной сети сестра несовершеннолетней пострадавшей.

По сообщению полиции, жительница Каларашского района жестоко избила шестилетнюю девочку за то, что она не убрала свою комнату. Ребенок находился у нее на воспитании, так как мать несовершеннолетней еще год назад отправилась на заработки в Израиль. На попечение односельчанки она оставила четверых детей — в дополнение к трем, которые уже жили в этой семье. По сообщению ряда СМИ, взявшая под присмотр детей женщина получила от церкви дом, как попечительница. Кроме того, отправившаяся на заработки женщина высылала ей ежемесячно из Израиля до семи тысяч леев.

Случай в одном из детсадов Кишинева: воспитательница избила ребенка - видео>>>

В этот случай оперативно вмешалась полиция, местные власти и социальные службы. Дети находятся в безопасности, а полиция ведет расследование. И сейчас в сотый раз стоит задаться вопросом — почему это происходит. Откуда эта волна жестокости по отношению к детям? Да и не только к детям, вообще — к слабым, к женщинам и пожилым людям.

Ведь понимаете, сейчас все утихнет. Детей пристроят по приютам или отдадут родственникам. Полицейские отчеты пополнятся несколькими протоколами, а суды — несколькими уголовными делами. Министры переключатся на иные другие, более актуальные дела, требующие решения. А детей по селам и городам продолжат избивать и мучать. Они будут гибнуть под колесами автомобилей на улицах, под забитыми окнами сотен брошенных домов, и тонуть в прудах и колодцах, бегая по улице до темноты. Их будут выставлять на улицу зимними вечерами, чтобы не мешали пить, и будут лупить почем зря — потому что не свои. Оставлены уехавшими за границу родителями.

Наверное, никто из социологов, демографов и статистиков не попробовал проследить эту связь, изучить, какова корреляция между динамикой трудовой миграции из Молдовы и динамикой преступлений против детей. Но понятно, что эта связь существует.

В течение 2018 года на попечении государства находились 1119 детей, включая 377 полных сирот или детей, оставшихся без всякого, пусть даже соседского присмотра. По оценке экспертов UNICEF около 10% детей из Молдовы становились жертвами сексуального насилия хотя бы раз. А за один только 2017 год полицейские зарегистрировали 640 случаев побега несовершеннолетних из дома, большинство из них сбежали из семей, а более 50 – из детских домов семейного типа или интернатов.

Надо понимать, "семьи" и "детские дома семейного типа", из которых бежали дети, были примерно вот такие же вот, как в селе Бравича — где не просто бьют, а бьют в кровь.

В Резине мать заставляла малыша повеситься и снимала это на мобильный телефон>>>

Возьмите немного бедности, смешанной с безработицей, взболтайте в одном флаконе с трудовой миграцией и на выходе получите результат — сотни и тысячи брошенных без присмотра детей. Их так много, что они давно перестали быть сухой статистической цифрой. Это уже феномен, характерный признак современной Молдовы. Трагический, жуткий признак.

У нас в Молдове в семьях в среднем по два ребенка. Возьмите приблизительное число трудовых мигрантов — тут нет никаких четких данных, но кое-что проскакивает. Например, Национальное бюро статистики сообщило, что за один квартал 2018 года на заработки выехали более 350 тысяч человек. Ясно, что это будет очень грубое приближение, но это — около 175 тысяч фактически разрушенных семей. Умножить на два "средних" ребенка — и вы получите 350 тысяч детей, которые растут в неблагоприятных, плохих или просто непригодных для выживания условиях.

В последние годы среди политиков модно заботиться о "диаспоре" — хотя какая там из трудовых мигрантов может быть "устойчивая общность". Глядишь, этак скоро создадут какое-нибудь "Национальное агентство по развитию диаспоры".

Но ясно же, что не развивать надо "диаспору", а сокращать, всеми силами. И если уже хочется пристроить родственников и знакомых в новую госструктуру, то создайте уже министерство по сокращению трудовой миграции. Или хотя бы министерство по защите детей. Дети в этом, честное слово, нуждаются.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK