Банковский конфликт между Кишиневом и Тирасполем близится к концу

Кажется, наконец удалось разрешить конфликт, возникший между экономическими агентами Приднестровья и обслуживающими их счета кишинёвскими финучреждениями.

Продолжающийся последние семь дней обмен репликами между Кишинёвом и Тирасполем можно назвать, скорее, экономическим недоразумением. Вчера на встрече вице-премьера по реинтеграции Василия Шовы с главой внешнеполитического ведомства Тирасполя Виталием Игнатьевым была поставлена точка в этом неприятном вопросе, хотя точка эта, может, и не такая жирная, как ожидалось. На 16 сентября запланировано заседание экспертной подгруппы по банковскому взаимодействию.

А семь дней назад всё предвещало настоящую бурю меж неспокойными берегами Днестра, представители которых пытаются в последнее время решить хотя бы понемногу существующие проблемы, в том числе в сфере телекоммуникаций и земельных отношений.

Экономические агенты Приднестровья усмотрели в закрытии своих счётов недружественный жест со стороны молдавских банков и даже фактор давление нового молдавского правительства. По словам первого заместителя председателя тираспольского Центробанка Алексея Мельника, "С июня 2019 года поступали требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов. Но буквально с 5 сентября эти действия приняли уже системный характер".

Национальный Банк Молдовы ответил на эти претензии, потому что суть конфликта касалась не только и не столько политики, а банковского дела: деньги, как известно, любят тишину или, в крайнем случае, тихий шелест.

Согласно заявлениям НБМ, в молдавских банках обслуживаются более 400 счетов приднестровских агентов и только четырем из них были закрыты счета.

Вместе с тем приднестровским юридическим лицам предложено согласиться с новыми более твёрдыми принципами обслуживания в связи ужесточением на мировом уровне правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Молдова стала частью этого процесса, в частности после 2018 года, когда на её территории начал действовать соответствующий закон.

Хотя, согласно традициям, которые сохраняются вот уже 27 лет со времен пресловутого приднестровского конфликта, стороны не очень доверяют друг другу, ожидается, что в следующий понедельник на заседании профильной экспертной подгруппы банковский конфликт будет исчерпан.

Взаимопонимание двух берегов в таком тонком вопросе, как банковское дело, было бы кстати. По крайней мере для тех политических сил, которые после визита министра обороны России Шойгу в Молдову и министра иностранных дел Нику Попеску в Москву живут надеждой, что разрешение конфликта – предприятие не из иллюзорных.

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