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Банковский конфликт между Кишиневом и Тирасполем близится к концу

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Колумнисты
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Валериу Реницэ
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Кажется, наконец удалось разрешить конфликт, возникший между экономическими агентами Приднестровья и обслуживающими их счета кишинёвскими финучреждениями.

Продолжающийся последние семь дней обмен репликами между Кишинёвом и Тирасполем можно назвать, скорее, экономическим недоразумением. Вчера на встрече вице-премьера по реинтеграции Василия Шовы с главой внешнеполитического ведомства Тирасполя Виталием Игнатьевым была поставлена точка в этом неприятном вопросе, хотя точка эта, может, и не такая жирная, как ожидалось. На 16 сентября запланировано заседание экспертной подгруппы по банковскому взаимодействию.

Город Тирасполь
© Sputnik / Irina Leahova
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А семь дней назад всё предвещало настоящую бурю меж неспокойными берегами Днестра, представители которых пытаются в последнее время решить хотя бы понемногу существующие проблемы, в том числе в сфере телекоммуникаций и земельных отношений.

Экономические агенты Приднестровья усмотрели в закрытии своих счётов недружественный жест со стороны молдавских банков и даже фактор давление нового молдавского правительства. По словам первого заместителя председателя тираспольского Центробанка Алексея Мельника, "С июня 2019 года поступали требования коммерческих банков Молдовы к приднестровским предприятиям по закрытию счетов. Но буквально с 5 сентября эти действия приняли уже системный характер".

Национальный Банк Молдовы ответил на эти претензии, потому что суть конфликта касалась не только и не столько политики, а банковского дела: деньги, как известно, любят тишину или, в крайнем случае, тихий шелест. 

Согласно заявлениям НБМ, в молдавских банках обслуживаются более 400 счетов приднестровских агентов и только четырем из них были закрыты счета.

Вместе с тем приднестровским юридическим лицам предложено согласиться с новыми более твёрдыми принципами обслуживания в связи ужесточением на мировом уровне правил борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Молдова стала частью этого процесса, в частности после 2018 года, когда на её территории начал действовать соответствующий закон.       

Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
© Sputnik / Сергей Аверин
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Хотя, согласно традициям, которые сохраняются вот уже 27 лет со времен пресловутого приднестровского конфликта, стороны не очень доверяют друг другу, ожидается, что в следующий понедельник на заседании профильной экспертной подгруппы банковский конфликт будет исчерпан.

Взаимопонимание двух берегов в таком тонком вопросе, как банковское дело, было бы кстати. По крайней мере для тех политических сил, которые после визита министра обороны России Шойгу в Молдову и министра иностранных дел Нику Попеску в Москву живут надеждой, что разрешение конфликта – предприятие не из иллюзорных. 

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