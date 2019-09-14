Клей, наркотики и бездомные: и все это - на главной улице Кишинева

Уголок в самом центр молдавской столицы больше похож на Шанхай 30 годов прошлого столетия, когда-то здесь гуляли люди, живописным видом восхищались иностранцы, теперь тут живут бездомные, а фонтан превращен в груду пустых бутылок и прочего мусора.

Когда-то про Кишинев слагались песни и стихи, город благоухал запахом роз, встречал всех, кто въезжал в него со стороны аэропорта, пьянящим ароматом.

Центр и улица Ленина (ныне - проспект Штефана чел Маре) были похожи на картинку, здания фотографировали, размещали на открытках, которые жители молдавской столицы с гордостью отправляли в другие города и республики Советского Союза.

© Facebook / Maxim Meliniciuc / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам Разрушенный фонтан у бывшей гостиницы "Националь" в Кишиневе больше похож на помойку.

И делали это не без доли гордости за среду, в которой живут, радовались, что город - уютный, солнечный, белый.

Сегодня вряд ли кого можно поразить видами Кишинева, даже его центра. А на открытки и баннеры вряд ли попадут многие здания.

Въезжающих в город встречает едкий, пронизывающий и отвратительный запах со стороны очистных сооружений, а некоторые места в центре столицы превратились в ночлежки для бомжей.

© Facebook / Maxim Meliniciuc / ГБМ Город без маршруток! Водители помогают пешеходам Разрушенный фонтан у бывшей гостиницы "Националь" в Кишиневе больше похож на помойку.

Раньше обитали иностранцы, теперь - бездомные

Одним из "оазисов", в котором спасались от жары жители советского Кишинева, был фонтан у гостиницы "Интурист", затем переименованной в "Националь". Ухоженные клумбы, спасительная влага и запах свежести придавали отдыху здесь особую, неповторимую атмосферу.

В ресторан "Интуриста" попасть жителю Кишинева было большой роскошью, за пригласительный сюда надо было побороться, это считалось чуть ли не пропуском в высший свет. А верхом благополучия был бар, который располагался на верхних этажах гостиницы, сюда попасть вообще было фантастикой.

Сегодня остов некогда шикарной гостиницы является жалким зрелищем и служит напоминанием о том, что город за последние десятилетия погряз в бесхозяйственности, в жажде наживы, а некоторые муниципальные чиновники рассматривали его на протяжении долгих лет как средство обогащения - не более.

Разукрашенное безобразными в своей кривизне граффити здание, давно не работающие фонтаны, превращенные в груды мусора, малолетние бездомные, которые нюхают клей на этажах и прямо возле входа в бывшую гостиницу, разбросанные шприцы, использованные "изделия номер два" - все это встречает случайных прохожих.

Мнение иностранцев

В особенном шоке находятся иностранцы, особенно из стран ближнего зарубежья, попавшие сюда. Они и помыслить не могут, что в столице тянущейся к "цивилизованности" страны есть такая зияющая дыра, которую впору показывать в голливудских триллерах.

Корреспонденту Sputnik Молдова удалось пообщаться с некоторыми из приезжих и узнать, что они думают о таком вопиющем зрелище в самом центре молдавской столицы.

"Мы - не иностранцы, в начале 90-х мы уехали на постоянное место жительства в Россию, а до этого 15 лет прожили в Кишиневе. Давно здесь не были, а сейчас решили приехать и посмотреть на город своей юности. Мы не узнали его. А когда увидели этот сквер у гостиницы - вообще были в шоке. Чтобы превратить цветущее место в такой бардак надо было постараться", - возмущенно рассказала жительница Нижнего Новгорода Наталья, которая раньше жила в молдавской столице на улице Бубновского (ныне - Matei Basarab - ред.).

По ее словам, она уедет из Кишинева в расстроенных чувствах, поскольку нынешний город сравнить с тем, который запечатлелся в памяти, очень сложно.

Один из жителей Киева, впервые приехавший в молдавскую столицу на экскурсию, также возмутился увиденным у бывшей гостиницы "Националь". Он говорит, что, к примеру, на Хрещатике, или на Проспекте Независимости в Минске, где он неоднократно бывал, такое точно не увидишь.

"Возмутительное зрелище... Я не хочу наговаривать на весь Кишинев, он по-своему красив, но такое ощущение, что за городом никто не следит уже давно. Как будто город нуждается в генеральной уборке", - рассказал Николай.

Наркопритон в центре столицы

Все чаще сотрудники офисных зданий, которые проходят мимо остова бывшей гостиницы, да и просто кишиневцы, желающие прогуляться по проспекту Штефана чел Маре, замечают, что прямо под гостиницей сидят подростки, нюхающие клей, или, что еще хуже, матерые наркоманы, находящиеся под властью какой-то дури.

Клей - это еще полбеды для растущего организма, гораздо опаснее, когда подростки пристращаются к алкоголю и синтетическим наркотикам - курительным смесям.

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"Мир наркотиков за последние 15 лет изменился. Сегодня некоторые психоактивные вещества стали доступными для молодых людей, наркотики стали более "агрессивными". Эти вещества способствуют наибольшему появлению зависимости и возникновению тяжелых последствий", - подчеркнула в беседе с корреспондентом Sputnik Молдова психиатр, врач-нарколог Лилия Федорова.

По словам специалиста, сейчас в Молдове употребляют больше синтетических наркотиков, которые вызывают зависимость мгновенно. Деградация личности происходит за считанные недели, психика человека "ломается" на глазах.

"Очень быстро тот, кто употребляет такие наркотики, становится душевнобольным человеком. Люди с такой степенью наркозависимости тяжелее лечатся, им сложнее помочь. Они должны получить помощь специалистов, пока мы еще в состоянии ее предоставить, чтобы не было поздно", - сказала Федорова.

Нарколог утверждает, что синтетические наркотики разрушают ментальные, когнитивные, эмоциональные характеристики личности, человек превращается в малосоображающее существо, основной целью жизни которого становится поиск очередной дозы.

Решатся ли власти "вскрыть нарыв" в центре города, неизвестно. Однако черное пятно на имидже столицы возмущает все больше людей, которые уже не разводят руками, а вопрошают: "доколе?".

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