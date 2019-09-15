Сто строк о наболевшем: в кишиневских маршрутках можно остаться без волос и здоровья

В салонах столичных курсовых микроавтобусов становится ездить совсем небезопасно, пострадать можно в любой момент: доказательство тому - выяснения отношений и жестокие драки, которые происходят чуть ли не каждый день.

Кишиневские маршрутные такси давно стали притчей во языцех, а сюжеты, происходящие в них, достойны пера самых лучших писателей-стариков. Весь тот хаос и абсурд, который происходит в этих душных и невместительных "пассажировозках", с одной стороны - комичен, с другой - заставляет серьезно задуматься.

Не имея альтернативы, опаздывая на работу или свидание, кишиневцы готовы поступиться личным комфортом, лишь бы успеть. Однако проезд в позе "три погибели" выдержит не каждый, равно, как и давку, духоту, хамство водителя и "собратьев по временному несчастью".

Все это приводит некоторых невольных участников таких ситуаций к излишней нервозности, к росту агрессивных настроений, к откровенному хамству, толканию локтями и даже рукоприкладству.

Стал чуть ли не хрестоматийным случай, произошедший в салоне маршрутного такси №112 некоторое время назад. Две женщины начали жестокую драку во время движения микроавтобуса.

Повод, казалось бы, был пустяковым - одна дама не уступила другой место. После обмена едкими и нецензурными репликами, продолжавшегося несколько минут, дамы начали толкать друг друга, а затем перешли к более активным действиям.

Другие пассажиры старались унять двух не поделивших место женщин, однако все их усилия оказались тщетными. Скандалистки не унимались, а через несколько секунд начали распускать руки. Рядом с одной из них, на сидении справа, находился маленький ребенок, который, испугавшись за маму, которой тетя с горящими злобными глазами вцепилась в шевелюру, голосил изо всех сил.

Женщины настолько неистово таскали друг друга за волосы, что, казалось, одна из них точно надолго останется без прически. Будучи не в силах совладать с нештатной ситуацией в салоне, водитель остановил микроавтобус и попросил двух скандалисток выйти. Однако и на этом все не закончилось - женщина, которой так и не уступили место, набросилась на ребенка, который выходил вслед за мамой на улицу.

Ни дня без подорожаний - в Кишиневе за такси придется платить больше>>>

Привлекли ли женщин к административной ответственности, неизвестно. Однако факт остается фактом - градус накала агрессии в столичных маршрутках растет, а проблема переполненных и душных микроавтобусов в Кишиневе требует решения, как минимум, уже двадцать лет кряду.

Очередной скандальный случай произошел в минувшие выходные в салоне одного из рейсовых микроавтобусов. Пожилая женщина, ехавшая с Центрального рынка с супругом, зашла в маршрутку и перегородила салон увесистой тележкой с ящиком, в котором везла покупки.

Водитель маршрутного такси сделал ей замечание, что входящие и выходящие пассажиры не могут нормально покинуть салон, постоянно спотыкаясь о громоздкую поклажу. В качестве альтернативы водитель предложил перенести тележку в багажник микроавтобуса и оплатить три лея за его транспортировку до места назначения.

Это предложение было для пассажирки как красная тряпка для быка. Она принялась во всеуслышание проклинать шофера, обзывать его и угрожать ему расправой. Другие пассажиры пытались призвать хулиганку к порядку, однако она не унималась. Взывал к спокойствию и ее муж, однако она быстро осадила его.

В один момент водитель попросил агрессивную женщину покинуть салон вместе с багажом и пытался вернуть ей три лея, которые она ранее передала за проезд.

Но женщина сказала, что с места не сойдет, а водитель вынужден был продолжать путь под проклятия, нецензурную брань и возмущения других пассажиров.

В молдавском обществе любая мелочь вызывает бурную словесную агрессию, иногда перетекающую в выяснение отношений. Даже если человек задел случайно локтем кого-нибудь в салоне маршрутки, и извинился за это, он может услышать в ответ не обычное "ничего страшного", а наткнуться на настоящую тираду из нецензурной брани.

Чем вызваны эти случаи агрессии, и почему человек человеку в Молдове отныне не "друг, товарищ и брат"? Ответ на этот вопрос корреспонденту Sputnik Молдова дала доктор психологии Елена Ковалева.

"В Молдове, в жестких условиях погони за заработком, у людей просто не хватает никаких эмоциональных сил нормально взаимодействовать с другими членами социума. Они вымещают негативную энергию на ни в чем не повинных, и это, к сожалению, уже вошло в норму поведения. Уважение к простому человеку ушло на второй план. Жажда личного благосостояния и пожелания неудач другим людям выместили взаимоуважение в молдавском обществе", — отметила Ковалева.

Очевидно, что в некоторых случаях человек не готов возлюбить ближнего, как самого себя, и подставить правую щеку, когда бьют по левой. Однако быть немного добрее друг к другу, в том числе и в общественном транспорте, жителям нашей страны не помешает. Так просто жить станет легче...

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