Юбилей новой власти: курс на деолигархизацию и чистки в рядах госструктур

Колумнист Sputnik рассуждает о том, чем запомнились жителям Молдовы первые 100 дней парламентского большинства и правительства под руководством Майи Санду.

В сентябре исполнилось 100 дней с тех пор, как в парламенте создали правящее большинство между социалистами и блоком ACUM (в него входят партии PAS и DA), избрали руководство законодательного органа, назначили премьера и сформировали правительство – и все это произошло за один день 8 июня 2019 года. Круглая дата – повод вспомнить не только успехи, но и неудачи.

В начале начал депутаты большинства приняли декларацию, в которой говорится о захваченном статусе молдавского государства. В своей работе правительство и парламент стали придерживаться пунктов, включенных в пакет по деолигархизации государства.

Союз ПСРМ и ACUM

Если на стадии формирования временной коалиции (как сами социалисты и акумовцы называли свои отношения) аналитики пророчили недолгое ее существование, то практика показала, что по итогам 100 дней союз выступающей за полное восстановление отношений с Россией ПСРМ и откровенно прозападного блока ACUM остался жив.

Правда, сложности, которые проверили это объединение на прочность, на протяжении стометровки все-таки были. Потому стороны и решили обновить "брачный контракт".

После продолжительных дискуссий, которые велись больше месяца, социалисты и акумовцы пришли к компромиссу – политической договоренности о целях на переходный период. В соглашении оговорены все приоритетные реформы, которые предлагаются на кратко-, средне- и долгосрочный период. Свежий документ завизировали президент, премьер и спикер парламента. Как пояснили представители большинства такой жест указывает на то, что государственные институты настроены на тесную совместную работу. "Медовый месяц" закончился, пора переходить к конкретным решениям.

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Впрочем, и тут не обошлось без эксцессов. За несколько часов до подписания соглашения в отставку подал вице-председатель партии DA Станислав Павловский. Позже уже после заключения договоренности между сторонами в СМИ просочилась информация о том, что ряд депутатов ACUM готовы покинуть блок в связи с противоречащими взглядами на сотрудничество внутри временной коалиции.

Массовые отставки в госструктурах

Пожалуй, это первое, чем запомнились первая стометровка действующей власти. Новая метла, как говорится, по-новому метет. Так, были отправлены в отставку руководители СИБ, Антикоррупционного центра, Генинспектората полиции, членов ЦИК, Конституционного суда, Погранполиции, различных национальных агентств. Ушел со своего поста генпрокурор Эдуард Харунжен. Кроме того, правительство начало массового заменять государственных секретарей.

Многие из этих решений были приняты исходя из условий пакета по деолигархизации. По некоторым заменам освободившихся постов партнеры по коалиции еще ведут переговоры. Самым впечатлительным было избрание нового состава Конституционного суда, которое едва не рассорило социалистов и акумовцев. Впрочем, все закончилось мирно. Конституционный суд работает, и все довольны.

Отмена смешанной избирательной системы

Депутаты, входящие в правящее большинство, в числе первых своих решений аннулировали смешанную избирательную систему и утвердили возврат к пропорциональной системе. На этом долго и упорно настаивали акумовцы. Это требование также было включено в пакет по деолигархизации

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Смешанную систему выборов в парламент Молдовы утвердили летом 2017 года. Закон принимался наперекор рекомендациям Венецианской комиссии, международным партнерам и местной оппозиции и сопровождался протестами.

Рецепт избрания генпрокурора от ПСРМ и ACUM

Обсуждение по вопросу изменения процедуры по избранию генерального прокурора Молдовы не рассорила партнеров по коалиции, хотя поводы для споров были. Поправки в закон сверстали, и каждая из сторон оказалась довольна результатом – проект довольно быстро прошел через правительство, а затем за один день был проголосован в парламенте сразу в двух чтениях.

Теперь процедура избрания генпрокурора будет проходить через своеобразные "фильтры" – отбор спецкомиссией, созданной Минюстом, отбор Высшим советом прокуроров и утверждение президентом. Таким образом, как посчитали разработчики поправок, генпрокурор Молдовы будет аполитичным. Главный предмет спора между социалистами и акумовцами – гражданство главы Генпрокуратуры – сняли – на эту должность может претендовать только гражданин республики.

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Сейчас стороны работают над проектом реформы юстиции. Подробнее об этом можно почитать здесь.

Приднестровский вопрос

В переговорах по приднестровскому урегулированию наблюдается первый прогресс. Так, госслужащие Молдовы с понедельника, 16 сентября, могут свободно приезжать в Приднестровье. Ранее для проезда им требовалось письменное уведомление. Почему это важно?

По сути, эта первый шаг на пути к возобновлению дискуссий. Посредники в переговорах в формате "5+2" отмечали, что обсуждения по политическому урегулированию приднестровского вопроса могут возобновиться в 2020 году.

Дело в том, что в 2017 году Молдова обнародовала проект документа из восьми пунктов. Они включены в пакет по решению проблем жителей обоих берегов Днестра. Из восьми вопросов два оставались нерешенными, в том числе обеспечение свободы передвижения граждан. Кишинев в переговорном процессе представляет вице-премьер Василий Шова.

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Впрочем, по словам президента Молдовы Игоря Додона, коалиция пока не готова обсуждать статус Приднестровья. Он заявлял, что у администрации главы республики есть позиция по Приднестровью, которая давно разрабатывалась, но обсуждение статуса региона - следующий этап работы правящего большинства, которому сначала надо решить другие вопросы.

Экономический блок

Самым острым проектом правительства Санду, пожалуй, стало ужесточение налоговой политики. Изменения внесены, естественно, с учетом рекомендаций доброго-злого МВФ.

Нововведения предполагают, в том числе, отмену льготной 10-процентной ставки НДС в сегменте HoReCa (услуги "индустрии гостеприимства" - общественного питания и гостиничного хозяйства) и установления ее на уровне 20%. Это решение вызывало недовольство со стороны представителей бизнеса – начались забастовки. Эксперты также высказались о несовременности этого решения власти. Однако идти на попятную в правительстве не собираются. Глава Минфина на все протесты HoReCa отрезала: "Это их право".

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Вообще за многие инициативы экономического характера, которые направлены на ужесточение законодательства, чиновники с досадой, но четко и с долей грозности говорят, это все из-за наследия предыдущей власти. Так, что терпите, плачьте, а расхлебывать всем жителям страны.

А вот инициативу об индексации пенсий два раза в год жители республики восприняли с облегчением. Проект разработан президентом и уже направлен в парламент на рассмотрение и утверждение.

Внешняя политика

За 100 дней парламентская коалиция и правительство сумели продвинуться в деле нормализации отношений с внешними партнерами. Здесь речь идет и о выводе из кризиса диалога с Россией, и о восстановлении помощи со стороны Евросоюза, и о нормализации сотрудничества с МВФ.

Если говорить об отношениях с Россией, то, конечно, они заметно изменились с формированием большинства.

Возобновилась работа молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Правительство России после обращения кабмина Молдовы приняло решение продлить до конца 2019 года нулевые пошлины на пять товарных позиций из Молдовы. Это овощи, фрукты, фруктовые и овощные консервы, виноград и винодельческая продукция.

Заявлено и том, что повышения тарифа газ для молдавских потребителей не будет, и не исключено, что в будущем цена может вовсе снизиться.

От рекомендации, данной предыдущей властью молдавским чиновникам, не ездить в РФ отказались. Состоялся первый за последние несколько лет визит главы министерства иностранных дел и европейской интеграции в Москву, намечается и поездка главы правительства республики Санду. Премьер заявляла об открытости к диалогу с Россией об улучшении торгово-экономического сотрудничества.

Впрочем акумовцы все-же больше устремлены на Запад – курс на евроинтеграцию никто не отменял.

Улучшились и отношения Молдовы с Европейским союзом, который заморозил финансовую помощь нашей стране после ряда политических решений, принятых прежним руководством республики.

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Глава республики Игорь Додон неоднократно заявлял о том, что Молдова должна жить в хороших отношениях со всеми. "Мы не должны быть разменной монетой в геополитических битвах больших игроков – России, США, ЕС", - считает он.

Грядущие выборы

Всеобщие местные выборы проверят социалистов и акумовцев на прочность. Хотя в новом соглашении стороны остановились и на этом пункте, вопрос продолжает оставаться открытым.

Доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского государственного гуманитарного университета Александр Гущин считает, что коалиция ПСРМ и блока ACUM не распадется из-за выборов.

"Безусловно, внутри этой коалиции мина замедленного действия есть, и реальные рычаги управления находятся у ACUM. Реальное влияние у премьер-министра, министра внутренних дел. Хотя там тоже есть свои противоречия. Но все-таки в ближайшее время, если эта политическая война и начнется, то она будет нарастать постепенно, а не одномоментно. Не будет такого, что вот выборы мэра Кишинева и коалиция рухнула", - подчеркнул он.

Союз этот, по мнению политолога Бориса Шаповалов, хоть и носит вынужденный характер, однако он вполне жизнеспособен, поскольку главная проблема – олигархический режим, и его демонтаж требует длительного времени и согласованных усилий различных политических сил. С другой стороны, считает политолог, разногласия между ACUM и ПСРМ можно считать несущественными, если отодвинуть в сторону противоречия в области геополитики.

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Что ждет таких разных партнеров по коалиции с учетом всех их противоречий и споров покажет только время.

© Sputnik / Moldova Правительству Молдовы 100 дней: что сделали Санду и ее министры

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