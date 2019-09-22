Чем закончился второй Молдо-Российский экономический форум

Второй Молдо-российский экономический форум под девизом "Партнерство без границ" завершил свою работу.
В ходе одиннадцати рабочих сессий участники форума обсудили вопросы партнерства между Молдовой и регионами России. Состоялись дискуссии о реализации туристического потенциала нашей страны, о развитии сотрудничества в агропромышленном комплексе, виноградарстве и виноделии, трансфере технологий, опыте РФ в обеспечении защиты и развития бизнеса.
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Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова выступило стратегическим информационным партнером МРЭФ-2019. Мобильная студия Sputnik работала прямо во Дворце Республики. Журналисты подготовили подробные интервью с участниками МРЭФ, фото- и видеорепортажи с разных площадок мероприятия.
Перезагрузка диалога между Россией и Молдовой
В интервью корреспондентам Sputnik участники МРЭФ-2019 заявляли о фактическом перезапуске отношений между Россией и Молдовой. Это подтверждают результаты Форума и предшествующее ему возобновление деятельности молдавско-российской межправительственной комиссии.
Президент Молдовы Игорь Додон на пленарном заседании МРЭФ напомнил, что с 2017 года между Кишиневом и Москвой практически отсутствовал диалог на уровне правительства и парламента, и двусторонние отношения базировались в основном на контактах между лидерами двух стран, а также на сотрудничестве на региональном уровне.
"Сегодня можно заявить, что идет перезагрузка на всех уровнях. Состоялся визит в Россию спикера, министра иностранных дел, с визитом в Россию отправляется премьер-министр. Мы возвращаемся к тому уровню сотрудничества, к которому всегда стремились. К тому, чего хотят народы наших стран", - заявил Додон.
Глава республики отметил положительную динамику в двусторонних экономических отношениях, которая достигнута благодаря договоренностям с Россией в 2018-2019 годах, в том числе по снятию таможенных пошлин. В настоящий момент темпы роста молдавского экспорта в Россию на 8,2 процента опережают темпы роста импорта из России в Молдову.
По словам вице-премьера России, спецпредставителя президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдовой Дмитрия Козака, у двух стран, наконец, начали налаживаться отношения на всех уровнях.
"Сегодня действительно у правительств, бизнеса и граждан России и Молдовы есть возможность разморозить отношения. Сегодня новое правительство и руководство республики сконцентрировано на решении внутренних проблем, на преодолении тяжелого наследия, которое оставили предшественники. Речь о восстановлении доверия к власти, инвестиционного климата", - добавил Козак.
Министр экономики и инфраструктуры Молдовы Вадим Брынзан присутствовал на пленарном заседании МРЭФ-2019. Тогда как в прошлом году в рамках работы Форума министры предыдущего правительства не принимали участие.
Брынзан приветствовал возобновление работы молдавско-российской межправкомиссии. Об этом глава министерства заявил с трибуны второго Молдо-Российского экономического форума.
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"Приветствую возобновление работы межправкомиссии, которую считаю очень важной площадкой", — сказал Брынзан, отметив, что Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Молдовы.
По его словам, деятельность межправкомиссии помогает продолжить развитие двусторонних отношений на основе взаимовыгодных интересов, находить общие пути для решения проблем, которые сформировались в прошлом во многом искусственно.
"Однако нет вопросов, которые мы не могли бы решить через общение", - подчеркнул Брынзан.
Потенциал Молдовы
Участники МРЭФ констатируют, что Молдову можно рассматривать не только как площадку, где легко найти выгодное сотрудничество с местными производителями, но и как территорию, через которую можно работать с Европой.
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Российский бизнес может спокойно инвестировать в Молдову более миллиарда долларов, заявил в эфире радиостудии Sputnik исполняющий обязанности вице-премьера Башкортостана, сопредседатель российской Общественной организации "Деловая Россия" Андрей Назаров.
"Потенциал, безусловно, существует. Миллиард долларов— это та сумма, которую российский бизнес может спокойно освоить в виде инвестиций. Мне кажется, эта цифра нисколько не завышена, и даже может быть потенциал для наращивания", - отметил собеседник.
Стабильность и виноделие
Омбудсмен Борис Титов подчеркнул важность стабильности для бизнеса и сотрудничества для создания делового климата.
Титов рассказал о встречах с молдавскими виноделами, которые он провел в рамках МРЭФ. "Просто поговорить с ними и понять, как нестабильность может отразиться на судьбах людей", - отметил он.
По его словам, эти виноделы были одними из основных игроков на российском рынке по поставкам вина – Молдова занимала до 25%, и это не во времена СССР, а уже после.
"Практически в один день рухнула судьба, потому что предприятия потеряли свою эффективность и резко сократились объемы. Это действительно хорошие предприятия. И сегодня надо дать им вторую жизнь. У нас есть все возможности, по крайней мере, молдавскому виноделию дать вторую жизнь", - сказал Титов.
Бренд "произведено в Молдове" будет звучать гордо
Спикер парламента Молдовы Зинаида Гречаная отметила, что достигнутая в республике политическая стабильность дает надежду на дальнейшее развитие экономики и привлечение в страну инвестиций.
"Мне бы очень хотелось, чтобы инвестировать в республику стало выгодно, и чтобы "произведено в Молдове" звучало гордо", – сказала Гречаная.
Башкан Гагаузской автономии Ирина Влах подчеркнула, что ситуация в республике в последние два года была сложной, однако сейчас она изменилась, и никто не станет чинить препятствия в выстраивании отношений между Молдовой и Россией.
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Она выразила надежду, что МРЭФ станет площадкой, на которой будут устанавливаться прочные деловые контакты между регионами Молдовы и России.
От слов к делу
Переходя к конкретике. В рамках работы Форума подписано 11 соглашений, которые определенно станут основой для дальнейшего сотрудничества между предприятиями и организациями двух стран. Таким образом, заложен своеобразный фундамент будущих инвестиционных проектов.
Больше всего соглашений заключено в рамках секции "Развивая партнерство. Молдова – Башкирия". Первое из них подписали еще до начала МРЭФ – это договор о сотрудничестве между Торгово-промышленными палатами.
Также с башкирскими партнерами заключены соглашения о сотрудничестве по сборке троллейбусов и в сфере туризма. Кроме того, достигнуты договоренности между башкирским колледжем и образцовым центром Молдовы, а также между Уфимским колледжем радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности (УКРТБ) и колледжем электроники и вычислительной техники в Кишиневе. Башкирский Государственный университет (БГУ) подписал соглашения с Молдавским государственным университетом, Академией государственного управления республики и Славянским государственным университетом.
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Среди инвестиционных соглашений подписан договор между предпринимателями Курской области и Унгенского района Молдовы. Достигнутые между бизнесменами договоренности предполагают вложение пяти миллионов евро "Управляющей компанией группы КЭАЗ" в развитие производства сушеных овощей в Унгенах.
В рамках МРЭФ-2019 заключены побратимские отношения между Уфой и Гагаузией, Кушнаренковским и Окницким районами, Ишимбайским и Бессарабским районами (Башкирия и Молдова), Омской областью и Единецким районом.
Кроме того, подписан договор об осуществлении международных и внешнеэкономических связей между правительством Омской области и советом Единецкого района Республики Молдова.
Также на МРЭФ заключено соглашение о сотрудничестве между Moldovan Fashion Cluster Sorintex и группой компаний Cluster Consulting Group.
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За год МРЭФ стал более эффективным, представительным и интересным для бизнес-сообществ обеих стран. Этому, безусловно, способствовали политические изменения в республике. МРЭФ-2019 дал мощный импульс двусторонним отношениям Молдовы и России. Что из этого выйдет – покажет время.
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