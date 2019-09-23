Резолюция Европарламента угрожает будущему Европы

Европарламент (ЕП) принял резолюцию с красивым и, главное, почти правильным названием: "О важности европейской памяти для будущего Европы". То есть получается, что есть некая отдельная историческая "европейская память", которой обладают только страны ЕС.

Страшно даже подумать о том, что она может отличаться от памяти США и Канады. И уж вовсе непонятно, что будет с "европейской памятью" Великобритании после Brexit — останется ли она европейской или примет особый британский характер?

На название резолюции можно было бы не обращать внимания, если бы ее содержание не соответствовало названию. Европарламентарии произвели с этой резолюцией традиционный "европолитический фокус" последних десятилетий, объединив в одном флаконе осуждение политики исторического ревизионизма, ведущей к обелению нацистских преступников, и возмущение политикой бывшего СССР, на который возлагается равная с Германией ответственность за начало войны.

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Для "доказательства" используется многократно осужденный Западом пакт Молотова — Риббентропа — обычный для своего времени договор о ненападении (вся Европа имела аналогичные соглашения с Рейхом), и рядом не валявшийся с действительно преступным Мюнхенским сговором, в ходе которого Франция, Великобритания, Италия и Германия перекроили границы Чехословакии, даже не выслушав мнения самих чехов по этому поводу.

Преступление в отношении народов Европы

С моей точки зрения, попытка уравнять режимы СССР и Рейха, возложив на них равную ответственность за войну, преступна. И не потому, что направлена против России. Международная политика цинична, и осуждать государства за то, что они используют ложные обвинения против тех стран, которых считают своими врагами, — все равно что обижаться на воду за то, что она мокрая.

Эта попытка преступна потому, что направлена против интересов самой Европы, ее государств и народов. Особенно той, появившейся после Первой мировой войны восточноевропейской "мелочи пузатой", которая уже сто лет перебегает из лагеря в лагерь — в зависимости от того, кто сегодня сильнее и щедрее.

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Не будем рассуждать о благоглупостях вроде того, что те, кому не нравятся советско-германские договоры "О ненападении" и "О дружбе и границах", должны вернуть территории, прирезанные им в результате этих актов. В конце концов, пострадавшими оказались бы только Украина, Белоруссия, Молдавия и Литва (единственный член Евросоюза среди потенциальных пострадавших), до которых большинству в ЕС дела нет.

Эта тема давно заиграна, новые границы подтверждены многочисленными послевоенными актами. Но, как показывают практика и опыт, их пересмотр возможен, если есть желание, необходимость и достаточный силовой ресурс. При наличии этих составляющих законность отторжения той или иной территории или даже полной ликвидации государства – члена ООН (как это произошло с Югославией) никого волновать не будут — механизмы придумают, а потом дипломаты найдут объяснение и легализуют новую политическую реальность.

Именно поэтому вольная европейская трактовка событий 1938–1939 годов направлена против интересов ЕС и всех его членов. Я понимаю, что европейцы хотели бы снять с себя ответственность за разжигание войны, за работу их предприятий на военные нужды Рейха, за то, что Европа, вне границ Рейха и его официальных союзников, дала Гитлеру свыше полумиллиона солдат только для войск СС (не считая иных коллаборационистских формирований).

Не является секретом и попытка использовать обвинение СССР в разжигании войны в актуальной политической игре против России. Но эти цели не могут быть успешно реализованы, даже если все население ЕС и США будет истово верить в то, что Гитлер вместе со Сталиным напали на миролюбивых американцев, англичан, французов и даже сбросили атомную бомбу на Японию.

Ситуация напоминает предвоенную

Уничтожая историческую память, политики современной Европы актуализируют ситуацию между двумя мировыми войнами. Тогда, как и сейчас, международное право практически не действовало — все решало право сильного. Это право сильного перекроило Европу отнюдь не в пользу чехов, поляков, французов, даже не в пользу союзных Гитлеру румын и финнов. От союза с Рейхом ситуативно выиграли только хорваты и венгры, но боюсь, что если бы Рейху удалось выжить и укрепить свою власть в Европе, то это недоразумение было бы быстро улажено (ведь это бывшие австро-венгерские территории, а Гитлер претендовал на любые земли, где хоть раз, хоть когда-нибудь, хоть предположительно ступала нога германца).

Сейчас мелких европейцев тоже активно шпыняют их "старшие братья" по ЕС (Франция и Германия), пытаясь сделать Евросоюз более управляемым. Оголтело бросаясь на Россию, обвиняя ее во всех смертных грехах, включая развязывание Второй мировой войны, лимитрофы лишают себя второй точки опоры, оказываясь (как в 1930-е годы) в полной власти своих более сильных партнеров.

Напомню, что тогда Чехословакию вынудили отказаться от помощи СССР, а Польша отказалась от нее сама, даже несмотря на осторожное давление Парижа и Лондона. Можно сказать, что в современной Европе не посылают армии решать политические вопросы. Но, во-первых, судьба Югославии показала, что посылают (если иначе не выходит), и никто не знает, кто, когда и куда пошлет войска в следующий раз. Во-вторых, в современном мире есть много способов уничтожить слабую государственность, не прибегая к военным действиям (пример Украины показателен, а Прибалтика недалеко от нее ушла).

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В-третьих, даже между самими младоевропейцами отношения далеко не безоблачные. Поляки, включая многих политиков, считают исторически справедливым возвращение к границам Речи Посполитой XVIII, а то и XVII века, которые охватывают не только значительную часть территории современной Украины, но и Белоруссию с Литвой полностью и Латвию частично. И я бы не поручился, что при благоприятных обстоятельствах Варшава не попробует силой "восстановить историческую справедливость". Причем если Белоруссию спасает союз с Россией, то остальным надеяться не на кого.

Европа снова беззащитна

Но и самим "старшим братьям" в Евросоюзе не так уж легко и приятно будет жить в мире, сработанном по лекалам 1930-х годов. Напомню, что Францию Рейх разгромил на поле боя и оккупировал, а Великобританию долго и упорно бомбил и едва не устроил высадку армии на ее территорию.

Сейчас нет Рейха и в Европе нет претендента на занятие этой позиции? Так. Но существуют США, неоднократно доказавшие свою готовность силой решать любой спорный вопрос в любой точке планеты.

Да, Европу пока не трогали. До последнего времени Вашингтону хватало всего остального мира, чтобы не только сытно есть самому, но и подкармливать своих европейских союзников. Только вот в последнее десятилетие конкуренция за оставшиеся доступными для Запада мировые ресурсы все острее, а самих доступных ресурсов все меньше. Если Обама пытался втихую, при помощи Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства подчинить европейскую экономику интересам США, то Трамп делает то же самое открыто, развязывая торговые войны не только против Китая, но и против ЕС. А все горячие войны начинались как экономическое противостояние.

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Европа в военно-политическом плане беззащитна. Это стало очевидно уже сто лет назад. Ее безопасность может быть обеспечена только Россией или США. Исключение России из данной схемы (на что объективно направлена резолюция Европарламента) ведет к одностороннему американскому доминированию. ЕС сейчас пытается вырваться из-под власти Вашингтона — и на его территорию, под предлогом защиты от России, вводятся все новые и новые американские соединения. Оккупация происходит без войны и без сопротивления. Но оккупанты приходят не для того, чтобы обеспечить оккупированным рай на земле. Оккупантам необходимы ресурсы.

Тот, кто не знает или не помнит уроки истории, обречен повторять ошибки прошлого. Европа добровольно отрекается от собственного исторического опыта. Если это дело будет доведено до конца, судьба Украины и Прибалтики на фоне общеевропейской катастрофы может показаться легким бризом в сравнении с ураганом. Ведь до начала 1939 года никто в Европе не верил в возможность войны Германии с французами и англичанами. Все были уверены, что Рейх бросится на СССР, и готовились вместе с ним делить добычу. Но сами ей стали.

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Россия достаточно сильна, чтобы прожить в условиях паралича системы международного права, а вот европейцам придется заплатить за свое беспамятство высокую цену. Собственно, они ее уже платят.

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