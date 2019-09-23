Молдове есть, кем гордиться, или Нелегкое признание мастерства

Насколько успешным оказалось выступление на чемпионате мира в Нур-Султане молдавских борцов, оставшихся без наград, но завоевавших одну путевку на Олимпиаду?

На чемпионате мира в столице Казахстана, который проходил с 14 по 22 сентября, Молдову представляли 19 борцов. Учитывая финансовые возможности отечественного спорта, редко, на какие соревнования едет настолько представительная делегация из нашей страны, да еще и с тренерами в каждом виде. Но борцовская школа в Молдове всегда была уважаема в мире и не безосновательно. Представители этого вида спорта из нашей республики регулярно сражаются за награды самых крупных международных состязаний, нередко добираясь до пьедестала почета.

Но первой и главной целью участия такого большого количества лидеров отечественной борьбы в чемпионате мира в Нур-Султане стало то, что на этом турнире разыгрывались путевки на Олимпиаду в Токио.

Правила отбора на Игры-2020

В соревнованиях по борьбе на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие 288 спортсменов (192 мужчины и 96 женщин), которые будут соревноваться за 18 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более, чем одним спортсменом в каждой весовой категории (12 мужчин и 6 женщин).

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Большинство путевок на Олимпиаду-2020 разыгрывали на чемпионате мира в Нур-Султане. В каждой олимпийской весовой категории квалификацию получали страны, чьи спортсмены попали в первую пятерку борцов. То есть финалисты и те, кто боролся в малом финале за бронзовые медали. Но путевки эти не именные. Оказавшись в этой пятерке, которая по факту является шестеркой, ведь обладателями бронзы становятся два спортсмена, а двое проигравших в этих поединках, делят пятое место, федерация получает квоту на Игры для своей страны. И именно национальная федерации затем выбирает, кто именно отправится на Олимпиаду.

Мундиаль в Казахстане – первый этап отбора на Игры. Для европейских борцов следующий отборочный турнир пройдет с 19 по 22 марта 2020 года в Будапеште. А мировой квалификационный этап состоится с 30 апреля — 3 мая, эти соревнования пройдут в Софии.

Опытные олимпийцы

Стоит ли говорить, что молдавская федерация борьбы сделала серьезную ставку на чемпионат мира? Об этом говорит хотя бы тот факт, что в состав национальной команды вошли сильнейшие борцы в своей категории, отличавшиеся в последнее время на крупных стартах. Практически каждое имя на слуху у молдавских поклонников борьбы. Стоит ли говорить, что четверо из них уже представляли нашу страну на Олимпиадах, трое – по разу (Светлана Саенко в 2012-м, Мариана Кердивара-Ешану и Евгений Недялко - в 2016-м), а действующий вице-президент федерации Николай Чебан ездил на Игры уже трижды – в 2008, 2012 и 2016 годах.

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Они-то, наверное, и были главными надеждами на завоевание олимпийских квот, как минимум, с учетом их соревновательного опыта. Но в целом из 19 представителей Молдовы на чемпионате мира 14 выступали в олимпийском весе, то есть теоретически могли побороться за квалификацию на Олимпиаду. Это борцы греко-римского стиля Виктор Чобану (вес до 60 килограммов), Дониор Исламов (вес до 67 килограммов), Даниел Катарага (вес до 77 килограммов); вся женская команда в составе Эмилии Кырыку-Будяну (вес до 50 килограммов), Юлии Леорды (вес до 53 килограммов), Анастасии Никиты (вес до 57 килограммов), Марианы Кердивары-Ешану (вес до 62 килограммов) и Светланы Саенко (вес до 76 килограммов); а также борцы-вольники Анатолие Буруян (вес до 57 килограммов), Андрей Перпелица (вес до 65 килограммов), Евгений Недялко (вес до 74 килограммов), Петр Янулов (вес до 86 килограммов), Николай Чебан (вес до 97 килограммов) и Александр Романов (вес до 125 килограммов).

Реальные шансы на успех

На практике вышло, что реальные шансы поехать на Игры были у шести отечественных представителей этого вида спорта, пять из которых остановились в шаге от этого достижения.

В греко-римской борьбе Виктор Чобану и Даниел Катарага проиграли своим соперникам в утешительных встречах, победа в которых обеспечивала им попадание на Олимпиаду и возможность сразиться за бронзу ЧМ. И если Чобану практически без шансов уступил Элмурату Тасмурадову из Узбекистана (0:9), то Катарага свою встречу против иранца Мохаммадали Герайе и вовсе завершил по очкам с равным счетом, проиграв лишь по дополнительному показателю.

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Похожая ситуация сложилась в самых тяжелых весах у молдавских борцов-вольников. Николай Чебан и Александр Романов оступились на той же стадии, что и их коллеги по сборной – в борьбе за выход в малый финал. Романову его соперник из Узбекистана Хасанбой Рахимов практически не дал ничего сделать, выиграв 6:0, а затем дотянувшись до бронзы, а вот Чебан на самом деле мог поехать на свою четвертую Олимпиаду.

Исход упорной встречи с македонцем Магомедгаджи Нуровым, которая проходила на равных, решился в самой концовке в пользу соперника Чебана – 4:2. Молдавский борец после окончания поединка не скрывал своего расстройства.

Ну и из пятерки представительниц нашей страны в женской части соревнований тоже две спортсменки претендовали на попадание на Игры. Одна из них – участница Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мариана Кердивара-Ешану. Ее путь по турнирной сетке был очень сложным, еще в 1/8 финала наша спортсменка сумела уйти от поражения, уступая 0:6 после первой половины поединка оппонентке из Венесуэлы Жозефине Эррере. Таким же эмоциональным оказался четвертьфинал, победа в котором означала завоевание квалификации на Игры-2020. Когда до окончания противостояния с венгеркой Марианной Састин оставалось не так много времени и счет был 3:3 (а преимущество за счет последнего приема на стороне молдавской спортсменки), Ешану пропустила решающую атаку, позволив сопернице заработать два необходимых очка.

И все же квалификация

Тем не менее, одну квоту на Олимпиаду молдавские спортсмены из Нур-Султана привезли. И завоевала ее не кто-нибудь, а обладательница бронзы чемпионата Европы-2019 и бронзы Европейских игр этого года Анастасия Никита.

Казалось бы, жребий не пощадил ее, ведь в четвертьфинале наша спортсменка вышла на ковер против действующей олимпийской чемпионки, двукратной чемпионки мира (после ЧМ в Нур-Султане трехкратной) японки Рисако Каваи. Результат был предсказуемым – дальше прошла японка, в итоге выигравшая свой третий титул ЧМ.

Но Никита с запредельным настроем вышла на поединок против соперницы из Эквадора Лизетт Александры Антес Кастильо. Как ни старалась ее оппонентка, наша соотечественница не оставила ей ни единого шанса, выиграв со счетом 8:0. Когда поединок завершился, то Никита поняла, что попала на Олимпиаду. Бой против нигерийки Одунайо Адекуройе за бронзу у молдавского борца не получился – соперница выиграла досрочно.

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"Я очень довольна, потому что попасть на Олимпиаду было моей мечтой. Довольна и пятым место на чемпионате мира. Оно означает, что мне еще есть, над чем работать, чтобы попасть на мировой пьедестал. Надеюсь, смогу взять реванш на Олимпийских Играх. Все возможно. Главное – желание. У месть цель, которую нужно достичь", - сказала, вернувшись в Кишинев, Анастасия Никита.

Осознанный взгляд на произошедшее и целеустремленность – одни из главных составляющих успеха. Кстати, и тренер Никиты Тудор Кырлан вполне объективно констатировал, что сейчас Анастасия была готова хуже тех девушек, которые в итоге поднялись на пьедестал почета.

Но оба они отметили, что у спортсменки есть почти целый год для целенаправленной подготовки к Играм. А это действительно много, учитывая, что другим молдавским борцам придется форсировать тренировки и выводить себя на пик формы еще и к отборочным состязаниям, позволяющим получить свою квоту на Олимпиаду.

Кто-то может сказать, что отсутствие наград чемпионата и всего одна путевка на Олимпиаду – неудачное выступление молдавской команды. Но это спорт, где нет слабых соперников, и иногда все решают сотые доли секунды, дополнительные показатели и очки, набранные в последний момент.

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Да, Даниел Катарага, Мариана Кердивара-Ешану и Николай Чебан были очень близки к Олимпиаде. К сожалению, сейчас достигнуть цели не удалось, но у них еще будет свой шанс. Обязательно! Как и у других молдавских спортсменов.

А пока к играм готовится прекрасная шестерка - Залина Петривская (метание молота), Димитриана Сурду (толкание ядра), Лилия Фиськович (марафон), пловчиха Татьяна Салкуцан (200 метров, спина), стрелок из лука Александра Мырка и борец Анастасия Никита (вес до 57 килограммов).

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