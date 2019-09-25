Инвесторы в поисках социальной депрессии

Как вы думаете, может ли наш виноградарь стать депрессивным, после того как государство намекнуло на цену нового урожая?

Цена в разы меньше, чем себестоимость товара, а виноделы заявили, что не будут закупать виноград даже по объявленной издевательской цене в 2-4 лея за килограмм, так как огромные бочки винзаводов по горло залиты прошлогодним вином. В таком безвыходном, казалось бы, положении, которое повторяется из года в год, решится ли наш "цэран"*, наделённый после разгосударствления земель двумя-тремя гектарами виноградных плантаций, на крайние шекспировские меры? На суицид, например?

Уехавший из Молдовы лет тридцать тому назад школьный товарищ, который стал миллионером и вернулся на днях в качестве инвестора, заключил после трёх дней встреч "с верхами" и застолий с "низами", что как-то не заметил в молдаванах социальной депрессии, то есть то, что обычно садится тяжёлыми дрожжами на дно кризисных обществ.

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"Конечно, - размышлял он вслух, - про "самую бедную страну в Европе" я давно знал из интернета. Но, согласитесь, троллейбусный билет за 10, хлеб – за 20 евроцентов и смешные сельские налоги на недвижимость и землю не могут вызвать сплин! Научно доказано, что бедные чаще бывают счастливыми, чем богатые", - философски добавил друг детства, глядя вдаль сквозь розовый фильтр налитого в фужер Негру де Пуркарь.

Нереализованные сочные гроздья, прозванные "фермерами" крестьяне, пускают под домашние дробилку и пресс, и, начиная с октябрьского молодого, бродящего ещё, и заканчивая просветлевшим январским вином, продают свой неучтённый государством товар селянам или горожанам на базаре в пластиковых бутылках по цене минеральной воды. Что не успевают продать, допивают долгими зимними вечерами со своей роднёй и соседями. От вина, как известно, в уныние впадают только на второй день и то, если перепить. И это относится не только к виноградарям, а ко всем молдаванам, которые держат первенство в мире по выпитому "на кэчулу"** количества вина и 67-е место среди самых счастливых стран (на первом месте – Финляндия, на последнем, 156-м – Бурунди).

В зависимости от этнической принадлежности индивидуума вино может вызвать меланхолию или, наоборот, действовать как антидепрессант. Наука считает вредными не только алкоголь, но и бульварные псевдонаучные представления о его полезности. Вино в количестве более одного бокала, по мнению врачей, негативно отражается на работе печени, способствует развитию гипертонии и, особо отметим, вызывает "алкогольную тревожность" или более тяжелые психические последствия.

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С другой стороны, депрессия – мировой тренд, болезнь, которая накрыла уже не менее четверти населения Молдовы. Так по крайней мере установил один из ведущих специалистов в этой области профессор Николае Рошка за круглым столом, состоявшемся в столице два года назад. Причины мировой ипохондрии глубже, они кроются в сбоях человеческой витальности, в несостоятельности цели нашего пребывания на земле.

Не исключено, что, размышляя над массовой депрессией, молдавская наука имеет в виду небольшую неустоявшуюся часть общества, которая вечно чем-то недовольна, никому и ни во что не верит. Социологические опросы с удивительным постоянством выявляют около 20% населения, которые не хотят ни в Европу, ни в Россию, не выступают ни за левых, ни за правых, ни даже за серединных.

Может быть, это и есть те, доведённые до крайности люди: бедные по собственной инициативе, интеллигенты-декаденты, а может быть, просто пофигисты, в том числе - бывшие школьные троечники, вроде моего друга-инвестора, которым по барабану социальные штампы и голые теории. "Депрессивные", которым всегда хотелось надышаться особым воздухом и пощупать жизнь за вымя.

Как же быть со здравым смыслом наблюдателей, которые убеждены, что оптимизм проявляется естественным румянцем на лице, а не растянутой искусственной улыбкой американского образца? Неужели секрет гостеприимства молдаван и их склонность к шутливому общению – результат, как утверждают законченные пессимисты, подавленного фрейдистского страха перед завоевателями и неизвестным будущим?

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Неужели вековая традиция пить в обед и на ужин больше одного бокала вина – признак хронического алкоголизма, который превратился в журналах врачебного наблюдения интерфейсом глобальной депрессии? Или может, процент социальной депрессии проявляется тайно: подавленные хандрой сограждане, уединившиеся в своих квартирах и домах, дают о себе знать только экстренными вызовами неотложки? И то, только когда не хватает даже на бокал каберне…

* "цэран" - крестьянин

** "на кэчулу" - на душу населения

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