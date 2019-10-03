Высокие заборы национальной мечты

Хотя люди объективно тянутся к городской цивилизации, почему-то думается, что для молдаван идеальное место жительства – это домик на холме.

Заборы

Точнее, евродомик – в духе европейской мечты. Это оправдывает наш древний пастушеский образ жизни, когда овчарня представляла семейное хозяйство, занимающее большой холм, по размерам совпадающий с естественными границами пастбища (вспомните: "Колыбель полей, /Синь простор над ней"*).

Это оправдывает и многовековой способ общения соседей, разделенных заборами, в котором над объективной, но редко проявленной взаимопомощью преобладает зависть, даже ненависть к успехам соседа или в лучшем случае полное равнодушие. Недаром в среде молдаван ещё в ходу шутливая пословица: "Să moară capra vecinului!", что в вольном переводе означает: оплата за смерть моей козы – погибель соседской…

Конкуренция кланов, родов ("neam" - "neamuri") по степени зажиточности и численности ярко проявляющаяся, например, в избирательной борьбе, определяет качество провинциальной жизни, которая сильно влияет на власть и политику в целом в Молдове, 60% населения которой – сельское. Жизнь домохозяйств огорожена высоким прочным забором, который в молдавском селе приобрел полный драматичности социальный и психологический символ самоизоляции.

Вот почему хозяин безнаказанно бросает мусор в нескольких шагах от своего жилища, "за забором", и вот почему так трудно было всегда организовать молдаван на субботник или похожие мероприятия с общинным бескорыстным характером. Идею жизненности молдавских кланов часто называют преувеличенной в условиях современной борьбы за демократию, противопоставляя ей древнее понятие коллективизма - "клакэ" (традиционная работа в группах без вознаграждения). Только дело в том, что оно, скорее, относится к родовым традициям, чем к общественным.

Вот почему, когда речь идёт о необходимости во что бы то ни стало выжать из нашей политической элиты национальную идею, мечту для выхода из социально-экономического порочного круга, на ум приходит парадокс первенства курицы и яйца. Способна ли какая-та национальная мечта сплотить общество или, наоборот, без сплоченного общества не породить национальную идею, не выбрать путь. Опыт тридцатилетнего поиска национальной идеи указывает, скорее, на то, что без сплочённости общество не может эффективно бороться за свои права, справедливость, какую-то общую положительную идею, предложенную элитой.

Кланы

Для более точного описания молдавского клана, определим, что это понятие распространяется на сообщество 10-30 семей в широком смысле этого слова (от прабабушки до правнучки), связанных родственными связями, и может достигнуть численности 200-300 человек, что составляет около 10-15% населения среднего села. Таким образом, в селе правят по очереди или содействуя 3-4 крупных клана. И местные филиалы партий учитывают этот факт в политической борьбе.

Стремление объединиться вокруг одной какой-то идеи – либо унионизма, либо европеизма, либо Евразийского союза терпит в молдавском обществе раз за разом неудачи, вместо сплочения эти идеи работают наоборот – на раздробление общества. Существует заблуждение, упорно распространяемое определёнными политиками в предвыборных кампаниях, что молдавское общество разобщено по этническим критериям.

Этот миф легко проверятся в сельских местностях, где проживают более 90% молдаван, которые голосуют, как и в городе, по политическим критериям. У политического выбора глубокие исторические корни, и он зависит от того, какие идеологические и геополитические предпочтения имел тот или иной клан на протяжении долгого времени. В одних кланах лучшими представителями были носители Георгиевского креста при царе Николае, в других – офицерами румынской армии в межвоенный период, в-третьих – руководителями колхозов и парторганизаций, в-четвёртых – сосланные в Сибирь.

В апреле этого года Центр "Партнерство во имя развития" представил отчёт "Индекс социальной сплочённости", где проблемы сплоченности от раздела к разделу почему-то упирались только в качество власти. В одной своей статье президентский советник Корнелиу Попович утверждает примерно в том же ключе, что вина разобщенности общества лежит на плечах политиков, а сплочённости можно достичь через критическую массу патриотизма.

Может, и так, но корни разобщённости следовало бы искать первым делом в нашем глубоком индивидуализме, исходящем из клановой сути общества.

Ведь кумовство и непотизм — это органическое продолжение клановых пороков, которые у молдаван до сих пор считаются добродетелями, критериями взаимосвязи и взаимовыручки. Не редкость, когда в сельских местностях на выборах мэра побеждает так называемый кандидат "ne(а)muros" (родовитый), то есть согласно старому молдавскому термину, человек, который "оброс" кровными или оформленными через церковь родственными связями.

Грёзы

Молдавские реформаторы с годами проявляют или имитируют упрямую настойчивость, пытаясь заключить в тюрьму королей коррупции и мафиозных структур. Однако результат этой борьбы заранее известен, как в договорном матче. Побеждает прошлое, побеждает менталитет отцов и дедов столичных королей, авторитетных пожилых сельских жителей, чем-то напоминающих немодными пиджаками и морщинистыми лицами сицилийцев из культового фильма "Крёстный отец".

Промышленная революция не успела искоренить глубокие феодальные инстинкты, она просела в Молдове вместе с исчезновением СССР. В самой столице с 80-х годов преобладают не горожане, а жители без городской биографии, которые мечтают иметь, если бы это было возможно, курятник на шестнадцатом этаже. Внутриполитические структурные связи молдавской власти с точностью воспроизводят глубокие социальные связи, несущие печать феодального византийского характера.

Недопустимо для элиты с такой жадностью пользоваться невежеством низов. Противопоказано подменивать поиск настоящих задач и цели общества ходовым медиа-продуктом, единственное назначение которого – убедить нас в близости земли обетованной, в том, что до европейских материальных стандартов рукой подать.

Поэтому совсем не смешны потуги элитных организаций гражданского общества, обосновать свои миллионные проекты на достигнутых ложных рубежах молдавской демократии, чтобы завоевать другие. Поэтому аморально для нашей прессы скрывать политическое банкротство национальной элиты за ширмой пафосных лозунгов европейских демократических институтов.

"Брексит", издевательство над свободолюбивой Каталонией и сужающиеся возможности устоять перед восточной миграционной волной – верные признаки заката Европы. Готова ли наша элита предложить что-то вместо идеологической жвачки с брендом европейской мечты?

* первое двустишие из баллады "Миорицa", перевод Виталия Балтаги

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK