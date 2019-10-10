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Инъекция болельщицкой трибуны

В Андорру национальная команда едет с протезом патриотизма

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Колумнисты
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Сразу три игрока Сборной Молдовы по футболу решили, надув губы, негромко хлопнуть дверью и бросить команду.

Таким образом, полузащитники Евгений Кочук и Кэтэлин Карп, а также нападающий Владимир Амброс не будут играть в завтрашнем матче против Андорры, а также против Албании в следующий понедельник. Все игроки сделали прозрачные до наивности заявления для прессы. Во всех трёх выступлениях футбольных дарований главной причиной отказа от выступлений за сборную был назван главный тренер.

Матч Молдова-Турция
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Оказывается, Семён Альтман недооценил игроков и не предоставил им достаточного игрового времени в проигранных матчах с Исландией и Турцией.  Главный тренер не придал этому инциденту слишком большого значения и в общении с журналистами отделался отговорками. Правда в случае с Кэтэлином Карпом Альтман отметил, что команда отказалась от его услуг чуть раньше, чем тот успел на неё обидеться.  

И хотя ни в сборной, да и нигде, наверное, в мире нет психологической лаборатории по тестированию любви к отечеству, простой обмен репликами между тренером и игроками в общественном пространстве дал недвусмысленный результат.

Переоценка собственной персоны в тонких отношениях c коллективом, когда речь идёт о представлении страны на мировой арене, имеет точное название, а болельщик в карман за словом не лезет.

Если гонорары и условия подготовки в сборной для всех игроков примерно одинаковые, вывод напрашивается только один. Настоящую любовь, в том числе к Родине, пишут фанаты на футбольных сайтах, можно, конечно, подменить услугами тех, кто специализируется в древнейшей профессии... Тем более, что за отсутствие патриотизма Уголовный кодекс, тем более устав МФФ не карает. Объяснять этим трём молдаванам по паспорту, что такое патриотизм, размышляют болельщики сборной, долго, а главное – поздно. 

Мало кто не знает анекдот про петуха с протезами: рачительный или, точнее, прижимистый хозяин не стал жертвовать целой птицей из-за пары ножек на холодец. Специалисты, которых я просил высказаться по поводу уровня профессионализма отказчиков, чтобы понять, что потеряла и что выиграла сборная, были очень осторожны в своих оценках. Оно и понятно.

Ребята не из плохих клубов, не раз приглашались в сборную, а значит, не зря. И, потом, чужое мнение, даже если оно странное или наивное, нужно уважать.

Матч Сперанца - Нефтчи
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Тренер нашей юношеской сборной признался мне, что в любом случае эти игроки пригодились бы в следующих матчах.

«Пригодились бы» я понял, как «пригодились бы и на скамье запасных, и даже в общем списке на авиабилеты». Речь идёт не столько о физической, сколько о психологической травме команды.

И когда ты знаешь, что без тебя - на поле или рядом – команда будет прихрамывать, но всё равно отказываешься, то… эта недооценка команды тоже имеет своё название, связанное опять-таки и с отношением к отечеству. Впрочем, можно, ссылаясь на несчастного петуха с протезами, назвать это отношение более резким и удачным словом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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