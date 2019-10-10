В Андорру национальная команда едет с протезом патриотизма

Таким образом, полузащитники Евгений Кочук и Кэтэлин Карп, а также нападающий Владимир Амброс не будут играть в завтрашнем матче против Андорры, а также против Албании в следующий понедельник. Все игроки сделали прозрачные до наивности заявления для прессы. Во всех трёх выступлениях футбольных дарований главной причиной отказа от выступлений за сборную был назван главный тренер.

Оказывается, Семён Альтман недооценил игроков и не предоставил им достаточного игрового времени в проигранных матчах с Исландией и Турцией. Главный тренер не придал этому инциденту слишком большого значения и в общении с журналистами отделался отговорками. Правда в случае с Кэтэлином Карпом Альтман отметил, что команда отказалась от его услуг чуть раньше, чем тот успел на неё обидеться.

И хотя ни в сборной, да и нигде, наверное, в мире нет психологической лаборатории по тестированию любви к отечеству, простой обмен репликами между тренером и игроками в общественном пространстве дал недвусмысленный результат.

Переоценка собственной персоны в тонких отношениях c коллективом, когда речь идёт о представлении страны на мировой арене, имеет точное название, а болельщик в карман за словом не лезет.

Если гонорары и условия подготовки в сборной для всех игроков примерно одинаковые, вывод напрашивается только один. Настоящую любовь, в том числе к Родине, пишут фанаты на футбольных сайтах, можно, конечно, подменить услугами тех, кто специализируется в древнейшей профессии... Тем более, что за отсутствие патриотизма Уголовный кодекс, тем более устав МФФ не карает. Объяснять этим трём молдаванам по паспорту, что такое патриотизм, размышляют болельщики сборной, долго, а главное – поздно.

Мало кто не знает анекдот про петуха с протезами: рачительный или, точнее, прижимистый хозяин не стал жертвовать целой птицей из-за пары ножек на холодец. Специалисты, которых я просил высказаться по поводу уровня профессионализма отказчиков, чтобы понять, что потеряла и что выиграла сборная, были очень осторожны в своих оценках. Оно и понятно.

Ребята не из плохих клубов, не раз приглашались в сборную, а значит, не зря. И, потом, чужое мнение, даже если оно странное или наивное, нужно уважать.

Тренер нашей юношеской сборной признался мне, что в любом случае эти игроки пригодились бы в следующих матчах.

«Пригодились бы» я понял, как «пригодились бы и на скамье запасных, и даже в общем списке на авиабилеты». Речь идёт не столько о физической, сколько о психологической травме команды.

И когда ты знаешь, что без тебя - на поле или рядом – команда будет прихрамывать, но всё равно отказываешься, то… эта недооценка команды тоже имеет своё название, связанное опять-таки и с отношением к отечеству. Впрочем, можно, ссылаясь на несчастного петуха с протезами, назвать это отношение более резким и удачным словом.

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