Коалиционная игра: особенности военной операции Турции в Сирии

Турция весомо стремится обезопасить свои южные границы на определенной территории, вроде бы не претендуя на территорию соседней Сирии. Однако боевые действия в Ближневосточном регионе почти всегда выходят за рамки планов, отмечает военный обозреватель Sputnik.

За первые сутки военной операции "Источник мира" турецкая авиация нанесла авиаудары почти по двумстам объектам арабо-курдских незаконных вооруженных формирований на территории САР. Сухопутные войска Турции продвинулись восточнее реки Евфрат по нескольким направлениям. На этом фоне представители сирийских властей и курдского непризнанного государственного формирования сделали заявления о возможном сотрудничестве.

По словам высокопоставленного представителя турецкой службы безопасности, вооруженные силы наносили удары по складам оружия и боеприпасов, позициям артиллерии и снайперов, тоннелям и военным базам. Цель Анкары – максимально жесткими методами очистить приграничные районы Сирии от представителей вооруженного крыла Рабочей партии Курдистана (РПК) и Сирийского демократического союза (СДС), эти организации в Турции считаются террористическими. Затем – создать на всем протяжении сирийско-турецкой границы (около 480 километров) зону безопасности шириной до 30 километров (на территории САР), и переселить туда 2 миллиона сирийских беженцев (всего их в Турции около 4 миллионов). Однако достичь цели непросто.

Вооруженные отряды СДС и РПК на северо-востоке Сирии оказывают ожесточенное сопротивление (американцы несколько лет обучали курдов тактике боевых действий, снабжали их оружием и деньгами).

Администрация самопровозглашенного в 2014 году "автономного сирийского Курдистана" объявила всеобщую мобилизацию. Курды угрожают Турции "полноценной войной".

На этом фоне в САР кое-где активизируются спящие ячейки ИГ*, региональная турбулентность возрастает.

Зона неопределенности

Турция весомо, грубо, зримо стремится обезопасить свои южные границы, вроде бы не претендуя на территорию соседней Сирии. И все же район операции "Источник мира" изначально обозначен на картах "сирийским прямоугольником" 30 км × 480 км, а боевые действия в Ближневосточном регионе почти всегда выходят за рамки планов.

Нет данных о времени проведения войсковой операции. Возможно, турецкие войска достаточно оперативно отодвинут вооруженные формирования курдов на 30 километров от границы. При этом велико будет искушение кардинально устранить угрозу, то есть уничтожить противника в глубине сирийской территории (рейдами спецназа, артиллерийским огнем или авиационными ударами).

Ведь иначе курды-ополченцы постепенно вернутся в приграничные районы, раскопают потайные арсеналы с оружием, и все начнется сначала. Или турецкой армии придется годами охранять 480-километровый периметр безопасности на территории САР.

Боевой опыт бойцов "Пешмерги" (формирования Иракского Курдистана) на северо-востоке Сирии и огромное количество оружия в распоряжении курдов может превратить "буферную зону безопасности" в новый пояс региональной нестабильности. Это хорошо понимают в Дамаске, Багдаде, Тегеране. Потенциал вооруженного противостояния значителен, присутствует коалиционная интрига. Так, заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад призвал оппозиционных курдов страны присоединиться к правительству в Дамаске, и командующий вооруженными формированиями "Сирийских демократических сил" Мазлум Абди не исключил союза с сирийским президентом Башаром Асадом в вооруженной борьбе с Турцией.

Разность потенциалов

В мировом рейтинге военной мощи Global Firepower Турция находится на 9 месте, и ее 355-тысячная армия имеет на вооружении 300 ударных самолетов и вертолетов, 3200 танков, 1120 самоходных артиллерийских установок, 350 ракетных. Американцы многое сделали для вооружения своих партнеров на северо-востоке САР: доставили курдам сотни фур вооружения на сотни миллионов долларов.

Но все же всякое сравнение боевого потенциала будет не в пользу "автономного Курдистана". Тем более что американские военнослужащие сегодня не прикрывают курдов своим присутствием, и заранее покинули зону операции "Источник мира".

В составе Сирийских демократических сил (SDF) сирийские курды до недавнего времени были полностью подконтрольны США, и обеспечивались из арсеналов американской коалиции. Кроме стрелкового оружия (12 тысяч автоматов, 6 тысяч пулеметов, 3,5 тысячи станковых пулеметов), курды получили противотанковые гранатометы (4 тысячи), 120-мм минометы (235 единиц), а также 105-мм артиллерийские орудия М119А2 (36 единиц) и бронетехнику для оснащения двух пехотных бригад и двух артиллерийских дивизионов.

Командование американской коалиции в Сирии планирует на завершающем этапе вывода армии США с сирийской территории оставить все оружие курдам. Вроде бы, для борьбы с ИГ*, но такие поставки объективно нагнетали напряженность и приближали турецкую военную операцию "Источник мира".

Вероятно, курды не сдадутся, и на каком-то этапе войсковой операции могут быть разгромлены. Стратегически это ничего не изменит, ведь останется народная мечта о Курдистане и наверняка не иссякнет "бескорыстная" военная помощь США. А пока в широкомасштабных боевых действиях страдает, прежде всего, мирное население. По данным сирийского государственного телевидения, в результате турецкого обстрела приграничных городов Рас эль-Айн, Камышли, Дарбасия и аль-Машрафа погибли восемь мирных жителей, 20 получили ранения. И это лишь начало операции.

* Запрещенная в РФ и ряде других стран террористическая организация.