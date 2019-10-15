Молдавский футбол уже на дне или еще есть, куда падать

Сборная Молдовы по футболу продолжает все сильнее разочаровывать болельщиков, которые с каждым разом еще чаще задаются вопросом: "А может ли быть хуже, чем сейчас?"

И ведь на самом деле, если открыть турнирную таблицу группы "Н" после восьми матчей отбора на Евро-2020, то перед глазами предстанет очень печальная картина. Молдавская команда занимает последнее шестое место, уступая даже сборной Андорры. А ведь население этой страны составляет порядка 85,5 тысячи человек. Это в 31 раз меньше населения Молдовы и в 8 раз меньше населения Кишинева (без учета пригородов). Не говоря уже о том, что в команде Андорры играют полупрофессионалы, для большинства из которых футбол – это хобби.

Молдавская команда за восемь игр забила всего два гола. Да, мяч французам в стартовой встрече отбора мог внушать оптимизм, ведь он был забит в ворота действующих чемпионов мира. Статусная афиша, гласившая о том, что в нашу страну никогда не приезжал действующий обладатель этого титула, понятный ажиотаж вокруг игры и полный стадион в марте – так начиналась квалификационная кампания для молдавских футболистов. В том матче были пропущены четыре мяча, но это не стало трагедией, потому что болельщики увидели на поле самоотдачу.

А потом все это постепенно куда-то стало пропадать. Молдавская команда с треском провалилась в Турции (0:4), а дома одержала натужную победу над Андоррой (1:0). После трех встреч казалось, что сборная способна хотя бы повторить свой закрепившийся в течение долгих лет результат – предпоследнее место в отборочной группе. Но теперь и это кажется трудновыполнимой целью…

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Следующие пять поединков для национальной футбольной сборной иначе, чем кошмаром, не назовешь. Мало того, что команда потерпела пять поражений подряд, так еще и не забила ни разу, при этом пропустив 14 мячей в свои ворота. Самое болезненное из них – против все той же Андорры на выезде (0:1).

Да, в этом поединке молдавским футболистам пришлось играть в меньшинстве. Но даже в такой ситуации встречу можно и нужно было сводить, как минимум к ничьей. Ведь до этого матча андоррцы ни разу не поражали ворота соперников. Более того, мяч в наши ворота стал первым в истории сборной Андорры, забитым во всех отборочных турнирах к чемпионатам Европы.

Наша сборная в той встрече владела мячом 70% игрового времени, но не сумела достичь цели. Это лишь еще раз подтверждает, что в команде есть большая проблема – реализация. Нельзя сказать, что за все восемь поединков квалификации отечественные футболисты не создали ни одного момента, напротив, голевые ситуации были, но решить их игрокам не хватило мастерства.

Это один из факторов, почему сейчас сборная находится так низко в турнирной таблице. Более того, команда проигрывает Андорре даже по показателю пропущенных мячей. У нас их 22, а у нашего главного, как показало время, оппонента в группе "Н" – всего 16.

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И еще одна немаловажная деталь. Часть футболистов просто разучилась ставить интересы сборной и своей страны превыше личных.

Как, по-вашему, выглядит ситуация с отказом Евгения Кочука, Кэтэлина Карпа и Владимира Амброса приезжать в сборную по причине того, что, на их взгляд, исполняющий обязанности главного тренера Семен Альтман давал им слишком мало игрового времени?

Тут мне вспоминается краснодарский "джокер" Магомед-Шапи Сулейманов, который в стартовом составе играет обычно не так часто, но, выходя на поле, практически всегда становится козырем своего клуба – часто забивает решающие голы. За это его очень быстро полюбили болельщики, ведь сразу видно, когда человек думает о команде, а не о личных интересах, сколько бы времени в итоге ему не отводил на поле главный тренер.

А в нашей сборной ряд игроков почему-то решил, что можно поступать иначе…

Обсуждая эту ситуацию с опытным футбольным фанатом, мне сказали следующее: "Несколько молдавских футболистов почувствовали себя статным догом, который долго размышляет над тем, бежать ли ему за брошенным мячом, и в итоге решает, что это задача не его уровня".

И тогда речь зашла о нашей "молодежке", которая, кстати, 11 октября в Оргееве тоже играла в меньшинстве, но все же добилась победы над довольно сильной сборной Уэльса (2:1) в отборе на Евро-2021.

"Почему бы не дать шанс молодежи, которая, пусть еще не до конца оперилась, но будет с гораздо большим желанием защищать цвета команды?", - спросили меня.

И мне не нашлось, что возразить, потому что хуже, чем сейчас, вряд ли может стать.

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Молдавский футбол оказался на том уровне, когда ни клубы, ни национальная сборная не способны привести болельщиков на стадион, а ведь именно это единство зачастую является ключевым в достижении побед.

Посмотрите, что происходит с нечуждыми нам сборными России и Украины. В России вообще после чемпионата мира произошел резкий скачок интереса к этому виду спорта, хотя до домашнего мундиаля только ленивый не критиковал эту команду.

Но российские футболисты собрались и показали, что нет ничего невозможного. Они до последнего боролись в четвертьфинале чемпионата мира и лишь по пенальти проиграли хорватам, а в отборе на Евро-2020 обеспечили себе выход в финальную часть еще за два тура до конца.

Досрочное попадание на континентальное первенство – итог и для Украины. Подопечные Андрея Шевченко обеспечили себе выход после того, как дома победили сборную Португалии - 2:1. При этом, давно у этой сборной не было такой уверенной игры.

Молдавским болельщикам же остается лишь порадоваться за товарищей, потому что отечественные футболисты поставленную перед ними минимальную задачу - набрать осенью шесть очков - полностью провалили, проиграв Андорре (0:1) и Албании (0:4).

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В ноябре команде предстоит выезд во Францию и домашний матч с исландцами. Если за весь отборочный цикл были забиты всего два гола, то трудно представить, что молдавской сборной удастся зацепиться хоть в какой-то из этих встреч.

И если учитывать, что французы после домашней ничьей с Турцией заявили, что у них не осталось другого выхода, кроме победы над Молдовой и Албанией, а исландцы, занимающие третье место, будут до последнего биться за путевку на Евро, то шансов у наших футболистов нет никаких. Тут даже с последнего места, кажется, не уйти…

Смена поколений в спорте даже у стран с хорошо развитой инфраструктурой часто проходит крайне болезненно, а уж в таких государствах, как Молдова, и подавно.

Если национальная команда в ее действующем виде уже достигла дна, возможно, действительно стоит дать шанс молодежи? Дать возможность расти через серьезные матчи, через максимальное давление. И тогда, не исключено, что в команде появятся новые Александр Гацкан или Александр Епуряну – долгие годы выжигавшие газон под своими бутсами в играх за сборную.

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