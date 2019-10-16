Турция угрожает Европе миллионами беженцев: Европа надеется, что это блеф

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает Европе миллионами беженцев. Европейцы в ответ гневно обвиняют Анкару в шантаже и успокаивают сами себя: турецкий лидер блефует.

Они апеллируют к международным нормам, к морали, к правам человека, напоминают туркам об их обязательствах, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.

При этом начисто позабыв о своих обещаниях Турции и не замечая, что Эрдоган по большому счету использует опыт самого Евросоюза в решении подобных проблем.

Вкратце напомним предысторию нынешних взаимоотношений ЕС и Анкары. В декабре исполнится ровно 20 лет официальному признанию Турции кандидатом на вступление в Евросоюз.

Данную перспективу Брюссель долгое время использовал в качестве морковки, за которой различные турецкие правительства покорно следовали на протяжении длительного времени, выполняя все новые и новые требования европейцев.

В конечном итоге евроинтеграционные иллюзии несколько рассеялись, многие турки осознали, что членство в ЕС недостижимо и используется исключительно для того, чтобы контролировать и направлять извне внутреннюю политику их государства.

В начале 2016-го, когда Европу захлестнули потоки мигрантов из стран Африки и Азии, Брюссель и Анкара заключили сделку, согласно которой Турция обязывалась размещать у себя беженцев из Сирии, не пропуская их дальше.

Взамен ЕС пообещал шесть миллиардов евро на обустройство сирийцев в турецких лагерях и, что немаловажно, безвизовый режим для граждан Турции в зоне Шенгена уже к июню 2016-го. Но Европа в свойственном ей стиле, решив срочную для себя проблему, тут же забыла об обещании по безвизу.

Постепенно Анкаре выставлялись все новые и новые условия, а переговоры по визовому вопросу превратились в такую же долгую и бесперспективную затею, каковой является и многолетняя история с членством в ЕС.

То есть Турция честно выполнила свои обязательства по приему беженцев, а Евросоюз откровенно срывает один из кардинальных пунктов соглашения, как бы "забыв", что он был частью общего пакета договоренностей.

Анкара и раньше, до операции "Источник мира" в Северной Сирии, периодически напоминала европейцам об их обещании безвиза, угрожая выйти из сделки.

Европейцы в ответ выдвигали очередные условия вроде гарантий территориальной целостности Кипра, что должно было привести к отказу Турции от признания подконтрольной ей республики Северный Кипр.

С началом же турецкого наступления против курдов и без того не самые радужные отношения между Анкарой и Брюсселем начали заметно ухудшаться. Европейцы довольно жестко отреагировали на операцию, из уст официальных лиц зазвучали недипломатические выражения.

Забавно, что больше всех старается британский премьер Борис Джонсон, которого и соглашение о безвизе с Турцией не касается (поскольку его страна не входит в Шенгенскую зону), и судьба Евросоюза вскоре будет не особо заботить, если Brexit все-таки состоится.

Ответ Эрдогана на критику не заставил себя долго ждать. Выступая перед своими сторонниками в Анкаре, он провозгласил.

"Эй, ЕС, проснись! Повторяю, если вы будете пытаться называть нашу операцию вторжением, ответ будет простым: мы откроем двери и пошлем 3,6 миллиона мигрантов к вам", - сказал Эрдоган.

Заявление турецкого лидера вызвало шквал реакций в Европе. Доживающий свой политический век глава Европейского совета Дональд Туск назвал слова Эрдогана "шантажом" и заявил о "неуместности" таких угроз. Заметьте, ни слова о невыполненных Европой обещаниях по безвизу.

При этом многочисленные западные комментаторы пытаются успокоить сами себя, заявляя, что Эрдоган просто блефует.

К примеру, колумнист Bloomberg уверен, что Турция не в состоянии переправить в Европу такое количество сирийцев.

Похоже, авторы подобных речей запамятовали, как это выглядело четыре года назад, до того, как Турция прервала потоки мигрантов. Что ж, Эрдоган вполне может напомнить.

Альтернативу лидер Турции видит в заселении сирийскими мигрантами буферной зоны, которая создается им в ходе операции в Северо-Восточной Сирии.

Сам он называет это "возвращением беженцев домой", хотя, по признанию турецкого министра внутренних дел, среди сирийцев, размещенных в лагерях для беженцев, лишь 17%— выходцы из провинций, контролируемых сейчас курдами.

То есть речь, по сути, идет не о том, чтобы вернуть сирийцев домой, а о демографическом переформатировании приграничных районов Сирии, заселенных курдами.

Европейцы и многочисленные правозащитные организации называют эти планы Эрдогана "этническими чистками", постоянно ссылаясь на международные нормы, запрещающие принудительное перемещение беженцев. "Любые попытки изменить демографию (региона) неприемлемы", — однозначно заявляют официальные лица Евросоюза.

Они даже не задумываются над тем, что сделка Европы с Турцией сама по себе подразумевает принудительное возвращение сирийских беженцев, попавших в ЕС. А если уж говорить об изменении демографии целых регионов, то ведь именно такой подход применяли европейцы совсем недавно в Сербской Краине, в Боснии, в Косово, откуда изгонялись тысячи сербов.

По сути дела Евросоюз обвиняет сейчас Эрдогана в той самой политике, которую Брюссель не просто приветствовал, а активно продвигал на территории бывшей Югославии. И ничего, никакие нормы международного права и размышления о морали не сдерживали тогда лидеров ЕС. Но, как это часто бывает в современной политической практике, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Можно по-разному оценивать мотивы и действия Турции в Северной Сирии. Можно называть их циничными и жесткими.

Само собой, к ним нужно относиться с огромной осторожностью, осознавая, что Анкара не намерена в ближайшее время восстанавливать суверенитет законного правительства соседней страны над этой территорией (что является конечной целью и Дамаска, и Москвы).

Однако можно однозначно утверждать, что Эрдоган выглядит гораздо честнее, чем двоедушная Европа, обвиняющая его в действиях, которые европейцы считали вполне приемлемыми для себя в различных регионах планеты.

В этих двойных стандартах вновь наглядно проявляется моральная нищета современного Евросоюза.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK