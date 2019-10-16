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Беженцы в специально организованном центре по распределению мигрантов

Турция угрожает Европе миллионами беженцев: Европа надеется, что это блеф

© Sputnik / Ирина Калашникова
Колумнисты
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает Европе миллионами беженцев. Европейцы в ответ гневно обвиняют Анкару в шантаже и успокаивают сами себя: турецкий лидер блефует.

Они апеллируют к международным нормам, к морали, к правам человека, напоминают туркам об их обязательствах, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.

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При этом начисто позабыв о своих обещаниях Турции и не замечая, что Эрдоган по большому счету использует опыт самого Евросоюза в решении подобных проблем.

Вкратце напомним предысторию нынешних взаимоотношений ЕС и Анкары. В декабре исполнится ровно 20 лет официальному признанию Турции кандидатом на вступление в Евросоюз.

Данную перспективу Брюссель долгое время использовал в качестве морковки, за которой различные турецкие правительства покорно следовали на протяжении длительного времени, выполняя все новые и новые требования европейцев.

В конечном итоге евроинтеграционные иллюзии несколько рассеялись, многие турки осознали, что членство в ЕС недостижимо и используется исключительно для того, чтобы контролировать и направлять извне внутреннюю политику их государства.

В начале 2016-го, когда Европу захлестнули потоки мигрантов из стран Африки и Азии, Брюссель и Анкара заключили сделку, согласно которой Турция обязывалась размещать у себя беженцев из Сирии, не пропуская их дальше.

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Взамен ЕС пообещал шесть миллиардов евро на обустройство сирийцев в турецких лагерях и, что немаловажно, безвизовый режим для граждан Турции в зоне Шенгена уже к июню 2016-го. Но Европа в свойственном ей стиле, решив срочную для себя проблему, тут же забыла об обещании по безвизу.

Постепенно Анкаре выставлялись все новые и новые условия, а переговоры по визовому вопросу превратились в такую же долгую и бесперспективную затею, каковой является и многолетняя история с членством в ЕС.

То есть Турция честно выполнила свои обязательства по приему беженцев, а Евросоюз откровенно срывает один из кардинальных пунктов соглашения, как бы "забыв", что он был частью общего пакета договоренностей.

Анкара и раньше, до операции "Источник мира" в Северной Сирии, периодически напоминала европейцам об их обещании безвиза, угрожая выйти из сделки.

Европейцы в ответ выдвигали очередные условия вроде гарантий территориальной целостности Кипра, что должно было привести к отказу Турции от признания подконтрольной ей республики Северный Кипр.

С началом же турецкого наступления против курдов и без того не самые радужные отношения между Анкарой и Брюсселем начали заметно ухудшаться. Европейцы довольно жестко отреагировали на операцию, из уст официальных лиц зазвучали недипломатические выражения.

Забавно, что больше всех старается британский премьер Борис Джонсон, которого и соглашение о безвизе с Турцией не касается (поскольку его страна не входит в Шенгенскую зону), и судьба Евросоюза вскоре будет не особо заботить, если Brexit все-таки состоится.

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CC BY 2.0 / Florian Plag / Daily News.
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Ответ Эрдогана на критику не заставил себя долго ждать. Выступая перед своими сторонниками в Анкаре, он провозгласил.

"Эй, ЕС, проснись! Повторяю, если вы будете пытаться называть нашу операцию вторжением, ответ будет простым: мы откроем двери и пошлем 3,6 миллиона мигрантов к вам", - сказал Эрдоган.

Заявление турецкого лидера вызвало шквал реакций в Европе. Доживающий свой политический век глава Европейского совета Дональд Туск назвал слова Эрдогана "шантажом" и заявил о "неуместности" таких угроз. Заметьте, ни слова о невыполненных Европой обещаниях по безвизу.

При этом многочисленные западные комментаторы пытаются успокоить сами себя, заявляя, что Эрдоган просто блефует.

К примеру, колумнист Bloomberg уверен, что Турция не в состоянии переправить в Европу такое количество сирийцев.

Похоже, авторы подобных речей запамятовали, как это выглядело четыре года назад, до того, как Турция прервала потоки мигрантов. Что ж, Эрдоган вполне может напомнить.

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Альтернативу лидер Турции видит в заселении сирийскими мигрантами буферной зоны, которая создается им в ходе операции в Северо-Восточной Сирии.

Сам он называет это "возвращением беженцев домой", хотя, по признанию турецкого министра внутренних дел, среди сирийцев, размещенных в лагерях для беженцев, лишь 17%— выходцы из провинций, контролируемых сейчас курдами.

То есть речь, по сути, идет не о том, чтобы вернуть сирийцев домой, а о демографическом переформатировании приграничных районов Сирии, заселенных курдами.

Европейцы и многочисленные правозащитные организации называют эти планы Эрдогана "этническими чистками", постоянно ссылаясь на международные нормы, запрещающие принудительное перемещение беженцев. "Любые попытки изменить демографию (региона) неприемлемы", — однозначно заявляют официальные лица Евросоюза.

Они даже не задумываются над тем, что сделка Европы с Турцией сама по себе подразумевает принудительное возвращение сирийских беженцев, попавших в ЕС. А если уж говорить об изменении демографии целых регионов, то ведь именно такой подход применяли европейцы совсем недавно в Сербской Краине, в Боснии, в Косово, откуда изгонялись тысячи сербов.

По сути дела Евросоюз обвиняет сейчас Эрдогана в той самой политике, которую Брюссель не просто приветствовал, а активно продвигал на территории бывшей Югославии. И ничего, никакие нормы международного права и размышления о морали не сдерживали тогда лидеров ЕС. Но, как это часто бывает в современной политической практике, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку.

Можно по-разному оценивать мотивы и действия Турции в Северной Сирии. Можно называть их циничными и жесткими.

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Само собой, к ним нужно относиться с огромной осторожностью, осознавая, что Анкара не намерена в ближайшее время восстанавливать суверенитет законного правительства соседней страны над этой территорией (что является конечной целью и Дамаска, и Москвы).

Однако можно однозначно утверждать, что Эрдоган выглядит гораздо честнее, чем двоедушная Европа, обвиняющая его в действиях, которые европейцы считали вполне приемлемыми для себя в различных регионах планеты.

В этих двойных стандартах вновь наглядно проявляется моральная нищета современного Евросоюза.

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Теги:
Европа, беженцы, Турция


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