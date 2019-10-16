(Не) наш чемпионат, или Как бюрократия мешает развитию спорта в Молдове

Четырнадцать тяжелоатлетов представят Молдову на чемпионате Европы среди юниоров и молодежи. Этот турнир был бы наш, но спортивные (и не только) функционеры распорядились иначе.

Континентальное первенство среди спортсменов не старше 20 и до 23 лет пройдет в Бухаресте с 17 по 27 октября. Турнирные баталии же стартуют в пятницу, 18 октября.

Это те самые состязания, которые изначально должны были пройти в Кишиневе с 7 по 15 июля. Но все сложилось иначе.

Спорт, бюрократия, политика

Еще весной 2017 года в Европейской профильной федерации (EWF) решили - Молдова достойна того, чтобы провести молодежное и юниорское континентальное первенство. Прошли более полутора лет фактической тишины, и вот в декабре 2018-го спортивное информационное пространство всколыхнуло сообщение, что наша страна может потерять право проведения этого крупного турнира. Причина – "бюрократические проблемы".

А затем снова тишина…

И вот в марте 2019-го федерация тяжелой атлетики Молдовы (ФТАМ) снова выступила с заявлением - Молдова может потерять право проведения континентального первенства из-за того, "что в соответствии с местным законодательством невозможно допустить въезда граждан Косово на территорию РМ". Тогда же сообщалось, что члены национальной профильной федерации обратились к представителям всех властей, чтобы получить помощь. Для решения проблемы, как уточнили в ФТАМ, были предложены варианты, которые ранее принимали другие страны со схожими проблемами с законодательством. В том числе соседствующая с нашей страной Румыния, а также Грузия и Россия. Но…

"Никто не ответил на эти призывы", - отметили в федерации, все же выразив надежду, что ситуация изменится.

Не изменилась…

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Европейская федерация турнир перенесла на октябрь, но в Молдове гарантий в установленные сроки не дали, поэтому в итоге чемпионат передали Бухаресту.

Наша страна упустила историческую возможность заявить о себе, поправить пошатнувшийся после допинговых скандалов имидж.

А знаете, что самое интересное? Просматривая окончательные заявочные списки чемпионата (до 20 лет и до 23 лет), мне не удалось обнаружить в них ни одного тяжелоатлета, представляющего Косово. То есть по факту Молдове даже не пришлось бы пускать на свою территорию спортсменов из этого региона.

Парадокс, но… наша страна потеряла право проведения столь крупного турнира из-за проблемы, которой в итоге нет. Сложно сказать, кто виноват в этой ситуации, но факт остается фактом.

Отбор на Олимпиаду-2020

А теперь к сути – чемпионат Европы среди спортсменов до 20 и до 23 лет входит в число квалификационных на Олимпиаду в Токио.

Согласно утвержденному регламенту, отбор тяжелоатлетов на Игры-2020 года проходит по новым правилам. Каждый спортсмен должен участвовать в определенном количестве соревнований в течение восемнадцатимесячного квалификационного периода и в каждом из трех шестимесячных квалификационных периодов: ноябрь 2018 – апрель 2019, май 2019 – октябрь 2019, ноябрь 2019 – апрель 2020.

Тяжелоатлеты получают индивидуальные квоты, зарабатывая рейтинговые очки на соревнованиях, выбранных Международной федерацией (IWF). Каждый спортсмен не менее двух раз должен выступить в весовой категории, в которой хочет соревноваться на Олимпиаде.

Когда завершится квалификационный период, то будет проведен подсчет рейтинговых баллов и определены квоты. Максимальное количество путевок для одной страны – восемь (по четыре представителя в мужской и женской сетках).

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Правда, Молдова не сможет быть представлена в Токио таким количеством тяжелоатлетов. Это связано с ограничениями, введенными IWF за нарушение антидопинговых правил. Дело в том, что в период с июля 2008 года было зафиксировано 12 нарушений антидопингового законодательства молдавскими тяжелоатлетами. А согласно нормам Международной федерации, страны, спортсмены которых попались на применении допинга от 10 до 19 раз с июля 2008 года, могут получить всего четыре квоты на Олимпиаду 2020 – по две у мужчин и у женщин.

По правилам, отборочные состязания делятся на три уровня – золотой, серебряный и бронзовый. За каждый присуждается разное количество рейтинговых баллов. Так вот, юниорский чемпионат в Бухаресте входит в "золотую" категорию, а континентальное первенство среди спортсменов до 23 лет – "серебряного" уровня.

Хорошо, что турнир по соседству

Всем известно, что родные стены, домашняя обстановка и привычные обстоятельства всегда помогают добиться более высоких результатов. Только представьте, как кишиневская публика могла помочь своим спортсменам прыгнуть выше головы, а, соответственно, заработать максимальное число баллов в индивидуальную "олимпийскую" копилку.

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Но турнир пройдет в Бухаресте. Это, кстати, лучший из тех вариантов, которые могли бы быть. Просто потому, что молдавские и румынские болельщики уже давно поддерживают спортсменов, представляющих обе страны. Конечно, за своих всегда болеют сильнее, но и соседям достается изрядная доля поддержки.

То есть можно быть уверенными, что успехам отечественных представителей тяжелой атлетики в Бухаресте будут радоваться почти так же, как и достижениям румынских спортсменов.

Претенденты на медали и олимпийскую квоту

В юниорской возрастной категории от Молдовы выступят девять человек: Екатерина Грабуча (вес до 45 кг), Теодора-Луминица Хынку (вес до 49 кг), Конкордиа Бутнарь (вес до 49 кг), Татьяна Чобану (вес до 59 кг), Михаил Мустяца (вес до 67 кг), Марин Робу (вес до 73 кг), Константин Брату (вес до 73 кг), Тудор Брату (вес до 81 кг) и Тудор Чобану (вес до 96 кг).

Среди спортсменов до 23 лет нашу страну представят пятеро: Даниел Лунгу (вес до 55 кг), Екатерина Скрипченко (вес до 59 кг), Екатерина Кылчик (вес до 64 кг), Екатерина Третьякова (вес до 81 кг) и Елена Кылчик (вес до 87 кг).

Из общего списка по меньшей мере четверка спортсменов – те люди, кто принимает участие в большинстве квалификационных стартов. Это Марин Робу, Тудор Чобану, Даниел Лунгу и Елена Кылчик. Именно они – надежда нашей страны на попадание на Игры.

Правда, на текущий момент в восьмерку спортсменов по общему рейтингу ни один из них не входит. Ближе всех к заветной цели находится Елена Кылчик, ставшая восьмой на прошедшем в сентябре чемпионате мира. Ее промежуточная сумма квалификационных на Олимпиаду баллов – 13-я.

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Марин Робу пока 23-й, Тудор Чобану пока 25-й в весе до 89 кг и 31-й в весе до 96 кг, а Даниел Лунгу – 19-й.

Но все они, судя по личным рекордам, могут претендовать на награды юниорского и молодежного чемпионата Европы, а, значит, и на солидные рейтинговые очки.

Нам же остается болеть на расстоянии и верить в успех. А попадет ли кто-то из молдавских тяжелоатлетов на Игры в Токио, мы узнаем лишь в следующем году.

Пока же остается радоваться тому, что нас уже есть, кому представить на главном старте четырехлетия в других видах спорта.

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