История и память: поиск будет идти, пока не обретет покой последний павший воин

Прошло 75 лет с тех пор, как на плодородной молдавской земле отгремели канонады и взрывы Великой Отечественной войны, а неизвестные солдаты до сих пор лежат там, где их застала вражеская пуля или осколок мины.

Память - это слово сегодня особенно ценно для тех, чьи предки сражались на полях Великой Отечественной, для тех, чей отец, дед или прадед не вернулись из своего последнего боя, сложив свою голову во имя грядущих поколений, жизнью заплатив за жизнь.

Нет, наверное, на пространстве некогда единой, огромной и мощной страны семьи, чью судьбу не опалило пламя той страшной войны. У большинства жителей Молдовы и стран СНГ в семейном альбоме наверняка есть портреты родственников, завоевавших для потомков свободу и основное право - быть человеком, а не рабом.

Однако для многих матерей, жен, сестер их любимые так и остались "без вести пропавшими", а все, что сохранилось в семье о человеке, ушедшем на фронт, - пожелтевшее от времени извещение и скупые слова в нем, написанные выцветшими чернилами. А в этих документах горькое - "ваш сын", "ваш отец", "ваш муж".

Говорят, что, если бы по каждому погибшему во время войны советскому воину или мирному жителю объявить минуту молчания, тишина воцарилась бы на 50 лет. Полвека молчания - пронзительного, наполненного осознанием тех усилий, которых стоила советскому народу Великая Победа.

По сей день в молдавской земле лежат останки советских воинов. Поисковые отряды республики делают все возможное, чтобы вернуть, вписать в историю освобождения родной земли имена этих бойцов. Однако павшие часто так и остаются безымянными.

Оправившись в экспедицию на один из Днестровских плацдармов, где в далеком 1944-м шли кровопролитные бои, члены поискового отряда "Август" и Русского историко-патриотического клуба обнаружили останки советского солдата.

"Видимо, останки захоронили здесь сразу после боя, поскольку они были обнаружены на глубине полутора метров. Однако, как мы знаем время неумолимо. Зачастую солдат хоронили под простой фанерной звездой, а дожди и днестровский ветер быстро стерли их имена и фамилии с импровизированных табличек", - рассказал корреспонденту Sputnik Молдова руководитель Русского историко-патриотического клуба Алексей Петрович.

Советский воин, судя по характеру повреждений останков, погиб от попадания мины или снаряда. В захоронении поисковики нашли лишь каску и походную флягу, искореженную временем, а так называемого "смертного медальона" при нем не было. Бойцы часто считали плохой приметой писать свою фамилию и имя и складывать этот листок в черную капсулу - думали, что это приведет к гибели в бою.

Неподалеку от захоронения был найден броневой щиток от станкового пулемета системы Максима, цинковые ящики для патронов, стреляные гильзы. Очевидно, что это был последний бой советского солдата, который сражался до последнего здесь, на крутом берегу седого Днестра.

Сегодня, когда с момента огненного ада на Днестре прошло 75 лет, не верится, что когда-то здесь земля вставала на дыбы, что люди шли в свой последний бой. Останки советского бойца, найденного на плацдарме, будут с почестями перезахоронены на одном из мемориалов Молдовы - в знак благодарности, в знак того, что люди помнят, благодаря кому сегодня республика независима и свободна.

А кто забыл, тем неплохо бы перелистать исторические книги...

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