Почему кошмар в Кишиневе будет длиться вечно

О свободе и крайностях, а также о пассивности кишиневцев на выборах, рассуждает обозреватель Sputnik Молдова Валерий Балан.

Столица Молдовы находится в ожидании второго тура выборов руководителя города. Для Андрея Нэстасе и Ивана Чебана - кандидатов на эту должность новый раунд борьбы за власть состоится уже 3 ноября.

Пугающие результаты

В первом туре избирательной гонки они финишировали с результатами 31,08% и 41,19% голосов соответственно. В совокупности, по данным ЦИК, за них проголосовали 160 тысяч 647 человек. А теперь внимание: в Кишиневе проживает порядка 780 тысяч человек, на выборы пришли 230 тысяч избирателей (это 36% от включенных в электоральный список). Так что, есть о чем задуматься и кандидатам, и жителям столицы.

Опыт прошлых лет показывает, что явка избирателей во втором туре всегда ниже, чем в первом. Парадоксально, но факт: "во второй схватке" риторика оппонентов всегда становится более выразительной, конкретной, порой, и жестокой. А вот электоральный "запал" избирателей сходит на нет, поэтому мало кто добирается к участкам для голосования.

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Впрочем, кишиневцы не были особо активны и в первом туре кампании. Политологи и прочие эксперты называют разные причины произошедшего: разочарование, усталость, отсутствие "своего кандидата".

Свобода и рамки

Да, с избирателями это случается. У нас же демократия как-никак. Рассуждая об этом, вспоминается анекдот про землекопа, у которого работодатели поинтересовались, что он умеет делать?

- Могу копать, – ответил тот.

- Отлично, а еще что вы можете?

- Могу не копать…

Не пытайтесь здесь найти "шутку юмора". Давайте честно признаемся: многие из нас именно так (утрированно) понимают, что такое "демократия".

На самом деле – это здорово, если есть свобода выбора. Вспомните ситуации, когда вы искали альтернативное решение, а его не было. И каково вам снова почувствовать эффект под названием "я не в своей тарелке"?

А теперь еще раз прокрутите личную "кинохронику памяти" назад, чтобы снова порадоваться тем успехам, которые были достигнуты только благодаря тому, что вы смогли выбрать из множества вариантов, идей, оттенков, как раз тот самый – заветный. Ну как, получилось?

О’кей, а теперь еще раз вернитесь к ответу землекопа из анекдота.

"Могу копать" и "могу не копать". Разве это свобода выбора? Это – крайности.

Мы не осознаем, что нас нарочно загоняют в определенные рамки, и особенно успешны на этом поприще как раз политики. Принцип разделяй и властвуй еще никто не отменял.

Вот, что мы знаем о кандидатах в мэры Кишинева? Один - председатель партии "Платформы DA", другой - представитель Партии социалистов. Оба встречались "на поле боя" в прошлом году, и оба оказались адептами право-левой правящей коалиции – в нынешнем. Первый – приверженец левых политических взглядов, другой – сторонник правых сил.

Но только вот это и есть те самые рамки! Это нас, электорат, сортируют на правых и левых – "чужих" и "своих", как будто для одних солнце светит по-особенному, а у кого-то во дворах ямы в форме звёзд?

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А, может быть, это только избранные ходят по разбитым кишиневским дорогам и чувствуют пресловутый запах с очистных.

Не жди, не бойся, не проси...

Но, как только вспоминаем наш "белый город", который "цветок из камня", то удивляемся, почему он сейчас далеко не белый и почти уже не город (уже где-то 15 "евролиберальных" лет).

В "застывшем евроинтегрированном" облике Кишинева все "прекрасно": и ухоженные парки, и чистые озера, и восстановленные архитектурные памятники, и "отлакированный" до блеска ровный асфальт, и многомиллионные инвестиции для развития, и высококачественные товары, которые производят кишиневские предприятия и экспортируют по всему миру.

Знаете, мы можем сколько угодно рассуждать о справедливости, жаловаться на горькую судьбу, философствовать о геополитике и говорить о широте возможностей.

Свобода выбора она не в чьих-то карманах, не в электоральных агитках, не в политических доктринах, не в съездах и не в конгрессах, не в списках кандидатов и даже не в правящей коалиции.

Реальная свобода обретается принятием на себя ответственности за свой поступок. И кишиневцы, которые 3 ноября отсидятся дома, тоже сделают свой выбор. Без последующего права его оспаривать. Потому что при таком раскладе кошмар в Кишиневе будет всегда.

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