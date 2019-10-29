Аналитика для НАТО: между "Путин нападет" и "Путин никогда не посмеет"

Автор доклада "Как защитить страны Балтии?" дает конкретные рекомендации руководству стран региона, а также Пентагона и НАТО по действиям как в текущий момент для снижения угрозы, так и в случае того самого нападения России.

Опубликованный Джеймстаунским фондом аналитический доклад старшего научного сотрудника организации Ричарда Хукера "Как защитить страны Балтии?" вызвал многочисленные шутки в России. Повод дал в первую очередь описанный автором сценарий потери Москвой Калининградской области в случае военного столкновения с НАТО, пишет автор РИА Новости.

Однако оттачивание остроумия в данном случае не вполне уместно, поскольку документ представляет собой вовсе не шапкозакидательскую фантазию диванного эксперта. По существу, это весьма депрессивный — для Североатлантического альянса — анализ перспектив НАТО в Прибалтийском регионе.

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Доктор Ричард Д. Хукер-младший — выпускник Военной академии Вест-Пойнт, тридцать лет отслуживший в Вооруженных силах США. Принимал участие в военных операциях в Гренаде, Сомали, Руанде, Боснии, Ираке, Афганистане, командовал парашютной бригадой в Багдаде в 2005 году.

По завершении военной службы переключился на академическую, преподавательскую и экспертную работу. Хукер — доктор наук в сфере международных отношений, профессор кафедры Теодора Рузвельта по вопросам национальной безопасности в Университете национальной обороны. Вуз готовит "головастиков" — аналитиков, стратегов и так далее для Пентагона. В послужном списке эксперта — длинный перечень значимых постов как в государственной системе США (в том числе в Белом доме), так и в структурах НАТО.

Подготовленный им доклад дает сжатый, но достаточно детализированный обзор военно-политической ситуации, сложившейся в Прибалтийском регионе, — причем как в международном аспекте, так и внутри конкретных стран. Рисуемая картина откровенно не радужна для НАТО: абсолютное военное доминирование России в регионе дополняется наплевательским отношением к "безопасности трех Прибалтийских республик" ведущих партнеров альянса и их подспудной уверенностью, что на самом деле тем не грозит опасность со стороны Москвы.

Хукер пытается доказать принципиальную неверность последнего и то, что, "возможно, пришло время пересмотреть подход "Путин никогда не посмеет". Однако максимум, на что его хватает, это притягивание за уши классических пугалок: про заявления Кремля о праве на защиту русскоязычного населения, о "российской агрессии в Чечне, Грузии, Донбассе, Крыме и Сирии" и проч.

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К слову сказать, автору имело бы смысл вообще не заморачиваться этим вопросом. Военная аналитика имеет право — и даже обязана — предусматривать сценарии для любого, пусть и самого фантастического развития событий, включая высадку инопланетян и зомби-апокалипсис. В конце концов, гипотетическая агрессия Москвы против Прибалтийских государств точно стоит где-то повыше в рейтинге вероятности.

В военной составляющей доклад куда интереснее. Автор дает конкретные рекомендации руководству стран региона, а также Пентагона и НАТО по действиям как в текущий момент для снижения угрозы, так и в случае того самого нападения России. А интонация текста откровенно тревожная, поскольку практически по любому аспекту Хукер фиксирует проблемы и недостатки у альянса: от низкой боеготовности до недостаточного уровня слаженности партнеров, вплоть до нехватки политической сплоченности. Фактически единственным светлым пятном в общей беспросветности для него выступает Польша, реально и активно накачивающая военные мышцы последние годы.

Кстати, написанный сухим языком с раскладом сил, перечислением конкретных воинских подразделений и рекомендуемых мер доклад создает куда более доходчивый образ потери НАТО своих возможностей и позиций, чем все популярные на Западе истерические вопли "Путин нападет" вместе взятые.

Даже предлагаемый Хукером сценарий отражения российской агрессии через захват Калининградской области пестрит многочисленными условиями, которые необходимо выполнить, чтобы был шанс на успех.

По его оценке, для этого необходимо, чтобы войска НАТО преодолели систему ПВО в Калининграде за две недели, оперативные силы продержались до прибытия подкрепления 30 дней, а это самое подкрепление явилось-таки именно в эти сроки. Как прямо указывает автор, "сегодня НАТО не готова выполнить ни одну из этих задач".

Отдельным списком идут политические цели типа принуждения Китая к давлению на Москву. Насколько это реалистично — предмет отдельного обсуждения.

Хотя уверенность Хукера в том, что Москва в случае нападения на российский эксклав не прибегнет к ядерному оружию, конечно, заметно снижает алармистский пафос документа. А обоснование, что эскалация конфликта "повлечет за собой массовые разрушения и жертвы среди гражданского населения, объединит НАТО и еще сильнее направит международное общественное мнение против России", выглядит тем более неубедительно. Но объяснимо.

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Признание, что Кремль в случае атаки НАТО на любой регион страны, не колеблясь, нажмет на красную кнопку, означает бесполезность любых мер, включая приведенные в докладе. Разумеется, Ричард Хукер не мог написать подобное.

Ведь задача документа "Как защитить страны Балтии?" в том, чтобы помочь Пентагону и НАТО выбить дополнительное финансирование из собственных и чужих правительств, а не доказать полную бессмысленность этого.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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