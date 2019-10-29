Неадекваты на улицах Кишинева - кто виноват, и почему не пресекают эти выходки

В Кишиневе, что ни день - то громкие скандалы, связанные с нарушением общественного порядка, жители столицы встревожены и заявляют о том, что нужны решительные меры для того, чтобы в городе установилось постоянное спокойствие.

Молдавская столица все больше стала походить на Бронкс, где разборки когда-то были делом обыкновенным. Рядовые граждане, коренные столичные жители, негодуют и возмущены - что ни день, то громкий скандал, связанный с нарушением общественного порядка.

Очередное ЧП произошло во дворе одного из многоквартирных домов по улице Ион Крянгэ в секторе Буюканы. Там жильцы дома засняли на видео крайне агрессивное поведение двоих подростков, которые с палками в руках били по скамейкам у подъезда и выкрикивали что-то невнятное.

По словам очевидцев, на сильно пьяных они похожи не были, поскольку не шатались и не падали, люди предположили, что они находятся под воздействием так называемой "соли" - наркотического вещества, вызывающего необоснованную агрессивную реакцию. Однако никто из жильцов многоэтажки так и не вышел усмирить разбушевавшихся юнцов, вероятно, придерживаясь традиционной позиции: "моя хата - с краю, я ничего не знаю".

Люди, которые увидели этот ролик в социальных сетях выразили возмущение тем, что Кишинев все больше похож на бандитский город начала и середины 90-х годов прошлого столетия, когда уровень преступности зашкаливал, а раскрываемость оставляла желать лучшего.

"Кто защитит меня и ребенка, если я пойду гулять и встречу на пути таких индивидов?", - поинтересовалась в комментарии в соцсети молодая мама, живущая в доме по соседству. "Почему никто не вызвал полицию, чтобы усмирить этих неадекватов?", - вопрошал второй комментарий. А люди, которые живут поблизости сообщили, что именно в этом дворе часто собираются сомнительные компании, а на утро прохожие замечают разбросанные по земле свидетельства употребления наркотических веществ.

Напомним, что ранее двое жителей столицы стали жертвами компании из семерых пьяных молодых людей. Все произошло в сквере Кафедрального собора около 23.00 в четверг, 24 октября.

Один из пострадавших доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Первоначально полиция задержала злоумышленников, но сразу же отпустила. И.о. начальника инспектората полиции сектора Буюканы заявил, что это решение было принято следователем, который не посчитал преступников опасными для общества. По факту произошедшего в Генинспекторате полиции начато внутреннее расследование.

Следует насторожиться

Некоторые ветераны МВД, с которыми пообщался корреспондент Sputnik Молдова, считают, что это — очень опасный общественный феномен, поскольку сегодняшние мелкие воришки и бродяги завтра могут превратиться в лидеров новых криминальных группировок.

Таким образом, в республике может значительно вырасти число разбойных нападений, убийств, случаев спланированного вымогательства. Предупреждением таких серьезных правонарушений надо заняться сегодня, так как завтра ситуация может выйти из-под контроля.

Практика оперативной работы, по словам ветеранов МВД, наглядно показывает: детская и подростковая преступность — самая жестокая. У беспризорников, как правило, уже нет норм поведения, они презирают всех вокруг и не руководствуются какими-то моральными скрепами, а такой подросток может легко украсть сумочку или сорвать сережки со случайно проходящей пожилой женщины, которая и так еле-еле сводит концы с концами.

Наркоторговцы способствуют деградации

Несмотря на то, что правоохранительные органы республики своевременно пресекают распространение запрещенных химических веществ и растительных наркотиков в республике, преступники изыскивают все новые и новые способы для того, чтобы реализовать их, а подавляющая часть их клиентов - молодежь.

Последний резонансный случай в республике произошел в начале двадцатых чисел октября. В Кишиневе была пресечена деятельность организованной преступной группировки, которая в течение года занималась продажей синтетических наркотических веществ посредством социальных сетей. По предварительным данным следствия, преступникам ежедневно удавалось зарабатывать на зависимых людях порядка 15 тысяч леев.

Следователи утверждают, что все криминальные роли в группировке были четко распределены. Одни ее члены принимали заказы, другие доставляли их в определенное место. После того, как преступники получали перечисление за очередную дозу, они указывали место схрона дозы наркотиков. Свою деятельность преступники осуществляли через мессенджер "Телеграмм".

Дозы курьеры прятали в укромных местах, где даже на протяжении дня - мало пешеходов. После перечисления средств зависимый от наркотиков человек получал точные координаты схрона и его фотографию.

Оперативникам удалось задержать троих членов группировки в возрасте от 25 до 29 лет, которые временно проживали в Кишиневе на съемной квартире. Хозяйка арендуемого жилья и не подозревала, чем занимаются ее квартиранты.

Правда вскрылась, когда в квартиру нагрянули бойцы отряда специального назначения "Fulger" и следователи. В ходе проведенных обысков, сотрудники правоохранительных органов обнаружили целый наркотический склад, где были вещества - как натурального, так и синтетического происхождения. Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит от 7 до 15 лет тюремного заключения.

Причины неадекватного поведения

Конечно, не только наркотики вызывают такое, девиантное поведение ряда молдавских тинейджеров и молодых людей вызвано не наркотическим, и не алкогольным опьянением. Они - сами по себе такие, так сформировались.

Чем вызвана такая чрезмерная агрессия среди молодых людей, и можно ли как-то остановить распространение агрессии среди тинейджеров? Об этом корреспонденту Sputnik Молдова рассказала доктор психологии Елена Ковалева.

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"Подростковый возраст - это то время, когда по биологическим параметрам молодой человек претендует быть взрослым, а психологически он еще к этому не готов. Такой индивид не понимает еще многих закономерностей социальной жизни. Если раньше в школах готовили именно социализированного человека, понимающего заботы и чаяния других людей, то сейчас ценности поменялись", - подчеркнула собеседница.

По словам специалиста, сегодня подростки очень четко реагируют на общественные вызовы, на ситуацию в социуме. Во-первых, основной акцент в среднеобразовательных учреждениях ставится на получение подростком знаний, а воспитание личности отошло на второй план, откуда и появляются такие эксцессы, считает психолог Елена Ковалева.

"Сегодня, когда родители подростка на заработках за рубежом, а учителя не занимаются воспитанием личности, этот молодой человек решает свои проблемы на уровне инстинктов по формуле - "кто сильнее, тот и прав". Отсюда и возникает излишняя агрессия", - отметила Ковалева.

Человек уже рождается с подсознательным чувством агрессии, утверждают мировые специалисты-психологи, и ее надо как-то сублимировать, направлять эту негативную энергию в другое русло. Именно так человек может стать успешным, даже если внутренне он настроен агрессивно. В противном случае индивидуум скатывается в криминал, а за погашением судимости, как правило, следуют рецидивы.

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