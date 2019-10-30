Пешеход всегда прав, пока жив или почему "зебры" в Кишиневе - это ад

Колумнист Sputnik Молдова рассуждает на тему, почему даже заветные белые полосы на столичных дорогах не гарантирует безопасности пешеходам - в Кишиневе безопаснее всего передвигаться по зебре на танке или хотя бы на тракторе.

Люди на проезжей части делятся на две категории: на пешеходов и водителей. Ни один пешеход не желает стать трупом и ни один водитель не хочет быть убийцей.

Но полицейская хроника почти ежедневно нам доказывает, что понимать эти банальные истины наш высокоинтеллектуальный человеческий разум почему-то отказывается.

В Кишиневе в среднем раз в 2-3 дня происходит серьезное ДТП. Каждая четвертая авария – это наезд на пешеходов. И часто ЧП происходит там, где человек, переходящий дорогу, должен чувствовать себя в безопасности. Самые частые нарушения — водители проезжают на красный свет.

Понимаю, что многих автомобилистов смутят эти строки, и они тут же сделают справедливые замечания о "косяках" пешеходов, которые внезапно выскакивают на красный свет светофоров, перебегают дорогу в неположенных местах, не снимают капюшоны и наушники, когда пересекают перекресток. Но притормозите, пожалуйста, - это другая история!

Сейчас мы говорим исключительно о ситуации на зебрах. Там, где есть светофоры и где их нет.

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Наблюдали ли вы со стороны, как мы, жители Кишинева, переходим дорогу по зебре? Мы спокойно это не делаем.

Мы - бежим, прыгаем, летим. А все из-за страха, что обязательно вылетит автомобиль, хозяин которого нажмет на клаксон, резко надавит педаль газа, чтобы вихрем проскочить это "проклятое место", помеченное белыми полосками.

Такое возможно только у нас!

И будет удача дня, если пешеход и машина разминулись…

Однозначно: в столице Молдовы безопаснее всего передвигаться по зебре на танке или хотя бы на тракторе.

За печальными примерами далеко ходить не надо. Вот пару свежих, - октябрьских случаев.

Кошмарная авария на Буюканах, когда Porsche Cayenne на скорости 130-140 километров "впечатался" в троллейбус, шокировала всю Молдову. ЧП случилось именно на пешеходном переходе. Девушка-водитель пыталась проскочить через зебру на красный сигнал светофора.

Итог трагедии знают все: два покойника, около 30 пострадавших, 10 человек попали в реанимацию.

Спустя несколько дней в другом конце города, в районе аэропорта, на зебре столкнулись автомобиль и микроавтобус, в котором находились дети, участники шоу "Сила танца", пострадали 12 человек, два ребенка попали в больницу.

Ежедневно случаются мелкие ЧП, которые чудом (об этом я упоминал выше) не заканчиваются трагедией. Любят наши автомобилисты, выезжающие из-за поворота, не пропускать пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора. А зачем, пусть из-под колес брызжут?

На днях один такой лихач наглядно продемонстрировал школьникам, что для избранных закон не писан. В тот момент, когда полицейский объяснял детям, как правильно переходить дорогу, повелитель "крутой тачки" проехал по зебре, не остановившись. Полицейский – в недоумении, ребята – в шоке. А нарушитель – в экстазе. Он ведь "педальный ас"!

А помните "Адвоката из Преисподней", который сбил на пешеходном переходе на Ботанике четырех человек, включая мать с двумя маленькими детьми?

Почему из преисподней? Так его прозвали полицейские и журналисты. На Suzuki, которым он управлял, был номерной знак с тремя шестерками.

Да, эта история несвежая, происшествие случилось в декабре 2017 года. Но знаете, какое жестокое наказание вынесли преступнику судьи? Оштрафовали.

Вначале по этому случаю было возбуждено два дела: за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатацию транспортных средств лицом в состоянии алкогольного опьянения и угрозу убийством (адвокат угрожал пистолетом очевидцам ДТП, жертвам и полицейским).

Однако доказательств угрозы убийством следствие не обнаружило, адвоката оштрафовали на 45 тысяч леев, лишили водительских прав на три года. Статья 264 УК РМ предусматривает за подобное преступление до 4 лет лишения свободы.

Но "телефонное право" позволяет отделаться штрафом. И его сумма вполне копеечная. Справедливости не существует, а привилегированная нечисть - есть. И они будут друг дружку покрывать.

"У сильного всегда бессильный виноват", - помните эту истину? Ее никто не отменял в наши дни. И она актуальна в Молдове, к сожалению.

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Сколько раз в нашей стране звучали обещания принять срочные, жесткие, конкретные меры по ситуации на дорогах. И что? Когда эти слова станут законом, постановлением, решением? До сих пор для пьяных водителей, совершивших ДТП со смертельным исходом, не установили такую же ответственность, как за умышленное убийство.

Хамов на дороге тоже не мешало бы приравнять к потенциальным убийцам. Но это утопия…

Просто смотрите по сторонам, когда переходите дорогу. Даже на зебре. Даже если зажегся зеленый свет… Для сохранения собственной жизни пешеход должен быть всегда начеку. И всегда помните замечательную фразу сатирика Михаила Жванецкого: "Пешеход всегда прав, пока жив"!

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