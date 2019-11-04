"Уезжающая" Молдова - граждане бегут из страны и рассказывают, почему

Отток населения из страны продолжается быстрыми темпами. Не сумев реализовать себя на родине, жители Молдовы покидают родные места в поисках заработков и лучшей доли за рубежом.

Печальная картина предстает, если пройтись по вокзалам республики - поездами, автобусами, маршрутками, следующими международными рейсами, самолетами жители Молдовы покидают родные края. Уезжают, поскольку хотят жить лучше, не где-то в обещаниях политиков, а здесь и сейчас, в настоящий момент.

Многие из них знают, на что идут, что едут не бумаги подписывать, а работать на стройках, полях, предприятиях, нянечками и сиделками в домах, в чужих домах, чтобы здесь, на Родине, в их жилищах самым близким было тепло и уютно, чтобы им хватало не только на самое необходимое, а на достойную жизнь.

Образно говоря, эти вереницы, выстраивающиеся на посадку во все виды транспорта, можно назвать очередями надежды, очередями отчаяния и жажды, жажды человеческой жизни, а не нищенского существования.

Отчасти, эти люди - герои своей страны, как бы парадоксально это не звучало. Ежегодно они перечисляют в республику из-за рубежа сотни миллионов долларов и евро, поддерживая на плаву экономику страны.

Корреспондент Sputnik Молдова поговорил с некоторыми из тех, кто в ближайшую неделю планирует покинуть родные края. Ответы людей, искренние, наполненные болью из-за разлуки с близкими, поражают.

"Я уезжаю потому, что надоело так жить, годами сводить концы с концами, существовать для того, чтобы заработать на покрытие счета за отопление в столице и на продукты. Это ненормально, когда покупка новых вещей в семье становится событием. Это должно быть простым, повседневным явлением. А жить так, как жили наши "старики", годами копя на холодильник или телевизор, я не хочу", - рассказал столичный житель Николай, который собрался на заработки в Великобританию. CC0 / Pixabay / skeeze История двух молдаванок: вместо заработков и помощи родным попали в рабство

По словам мужчины, он немало усилий приложил для того, чтобы оформить румынский паспорт, а сейчас планирует обосноваться в небольшом британском городке на одном из сельхозпредприятий и со временем забрать туда жену и трехгодовалого ребенка.

"Проблема в том, что сейчас дети многих граждан Молдовы, которые давно трудятся в Англии, лишены возможности находиться в родной языковой среде. Многие из них, ходя в британский детский садик, лучше разговаривают на английском, нежели на молдавском. Частично это - трагедия, дети теряют свои исторические корни", - завершил свое грустное повествование собеседник.

Другая женщина, которая собирается уезжать на заработки в Санкт-Петербург рассказала корреспонденту Sputnik, что жить на зарплату в 5 тысяч леев при "европейских ценах" в Кишиневе стало практически невозможно. Она не хочет, чтобы две ее маленьких дочки были лишены самого необходимого, как в свое время приходилось жить ей.

"Я вспоминаю 90-е годы, когда сама была школьницей. Для меня маленькой тогда простой кусок хлеба с сахаром казался пирожным. Жили в нищете, народ обокрали, когда обесценились сбережения родителей на сберкнижках. Помню отсутствие отопления в квартирах, веерные отключения электричества, полную безнадегу. Сейчас, конечно, не так, но живем все равно очень бедно. Я хочу, чтобы мои девочки жили лучше, чем я. В перспективе планирую принять участие в программе по переселению в Россию и забрать их туда навсегда. Мне нужно предсказуемое будущее", - поведала Наталья, которая через несколько дней отправится на заработки.

Другой собеседник корреспондента Sputnik Молдова рассказал, что они с женой вот уже три года работают в Испании, дочку оставили на попечение дедушки и бабушки, а видят ее лишь несколько раз в неделю по скайпу.

"Вы знаете, трудно там приходится. Жена работает на предприятии по сортировке овощей, я занят на заводе разнорабочим. "Вкалываем", как рабы, но другого выхода нет. Жить в Молдове за те копейки, которые платят работодатели, невозможно, нет своей квартиры. Жаль, что дочка редко видит нас, приезжаем по возможности раз-два в год. Для нее мои родители уже стали ближе", - рассказал Александр, который приехал к родным повидаться на некоторое время.

Если обратиться к официальной статистике, картина оттока населения из страны продолжает выглядеть очень тревожной. В нынешнем году Национальным бюро статистики республики была озвучена численность населения в 2 миллиона 680 тысяч человек. Этот показатель ярко контрастирует с 1990 годом, когда в Молдове проживало более 4 миллионов граждан.

Между тем, массовый отъезд граждан за рубеж в последние пять лет не сократился. По словам демографов, порядка 190 тысяч жителей покинули Молдову за этот период. Систематическая убыль населения республики фиксируется уже 20 лет, начиная с 1999 года, когда и начался процесс массового отъезда граждан за границу в поисках лучшей доли. © Sputnik / Валерий Мельников Уезжая на заработки, граждане Молдовы рискуют быть обманутыми

Социологи дают более, чем мрачные прогнозы, заявляя о том, что к 2035 году население страны едва ли составит 2 миллиона человек, а к 2050-му и вовсе сократится до полутора миллионов.

Сегодня, к сожалению, очереди на посадку на вокзалах и в аэропорту свидетельствуют о бегстве граждан из страны. Конечно, хочется надеяться, что политикам все же удастся постепенно сдвинуть с мертвой точки развитие экономики Молдовы, а тысячи наших соотечественников смогут вернуться домой.

Но пока во многих семьях господствует разлука, а на вокзалах - долгие, теплые проводы и слезы, слезы, слезы. Достаточно посмотреть, как расстаются люди друг с другом, и невольно на ум приходит аналогия - если после Великой Отечественной войны на пространстве Советского Союза не было семьи, не опаленной ее пламенем, сегодня в Молдове, наверное, нет семьи, чей родственник, друг или знакомый не находился бы на заработках. Печальное сравнение, но - факт...

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