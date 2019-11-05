Впервые в истории: почему в Кишиневе победил Ион Чебан

Кандидат социалистов стал первым за три десятилетия уроженцем Кишинева, который возглавил примэрию столицы.

Так сложилось, что за последние тридцать лет столицу Молдовы никогда не возглавлял человек, который родился в Кишиневе. Вот в селах и в районных городах все иначе. Там, чтобы выиграть выборы, необходимо быть местным жителем, это почти всегда обязательное условие.

Первый примар столицы, который родился в Кишиневе

Кишиневу в этом смысле долго не везло, не в обиду будь сказано прошлым градоначальникам.

Николай Костин, первый примар столицы, занявший этот пост в 1990 году, родился в селе Печиште Резинского района. Сменивший его Серафим Урекян — в селе Ларга Бричанского района, а третий примар, Дорин Киртоакэ, — в селе Колоница Криулянского района.

То есть, Ион Чебан — это первый за тридцать лет уроженец Кишинева, который возглавил столицу.

А если вспомнить, что в советское время председателей горисполкома Кишинева тоже выбирали не по месту рождения, то как бы Чебан вообще не оказался первым кишиневцем во главе столицы лет этак за пятьдесят.

Да что там, легендарный Карл Шмидт — и тот был из Бельц.

Примэрия Кишинева "полевела"

Кроме того, Чебан стал первым представителем левой партии на посту примара Кишинева за всю историю независимой Молдовы.

Левым на выборах мэра столицы никогда не везло. Об этот гранит разбивались все до одного их кандидаты. На избирательных участках в Кишиневе упорно побеждали прозападные политики, а затем и откровенные унионисты.

Первые настоящие выборы состоялись в столице в 1999 году (до тех пор примаров назначали). Тогда кандидат от Партии коммунистов (ПКРМ) Василе Йовв потерпел разгромное поражение от Серафима Урекяна.

В 2003 году кандидат от ПКРМ Василий Згардан снова проигрывает Урекяну. В 2005 году начинается эпопея с неудачными попытками провести досрочные выборы. Пытались четырежды, с июля по декабрь. Но каждый раз избиратели проваливали явку, и выборы признавали несостоявшимися.

В 2007 году выборы наконец состоялись — и снова кандидат коммунистов Вячеслав Йордан проигрывает унионисту Дорину Киртоакэ. В 2011 году ему же проигрывает кандидат от ПКРМ, нынешний президент Молдовы Игорь Додон. В 2015 году ему же проигрывает кандидат от ПСРМ, нынешний спикер парламента Зинаида Гречаная.

А в 2018 году Андрею Нэстасе проигрывает избранный примар Кишинева, кандидат от социалистов Ион Чебан.

Левые прервали длинную череду неудач в столице

Эту череду неудач объясняли по-разному, в зависимости от политической конъюнктуры.

Одни говорили, что избиратели в Кишиневе предпочитали оставить столицу в руках оппозиции, раз уж коммунисты с 2001 года занимали все остальные должности в стране. Однако после ухода коммунистов из власти в 2009 году легче левым не стало.

Тогда неудачи левых попытались объяснить настроениями жителей "пригородов" — фактически, сел, слабо связанных с Кишиневом. Действительно, пригороды упорно голосовали за прозападных кандидатов. Сплошь и рядом левые выигрывали в Кишиневе, но в "общем зачете" с пригородами неизменно терпели поражение.

Так или иначе, четкого ответа на этот вопрос не смог дать ни один политолог. Может быть, тут больше подойдет аллюзия из мира спорта — ну, не шла шайба в ворота, никак.

Так что же вдруг такое случилось в 2019 году, что в Кишиневе прервалась традиция "неголосования" за левых кандидатов?

Как голосовал Кишинев в 2019 году

После первого тура в столице сложилась привычная ситуация — кандидат левых, социалист Ион Чебан, с небольшим разрывом опережал кандидата правых, представителя ACUM Андрея Нэстасе.

В минувшие годы, если кандидат левых выходил вперед, то во втором туре этот разрыв полностью "съедали" пригороды. Однако в 2019 году ничего подобного не произошло.

Разрыв между Чебаном и Нэстасе после первого тура составил 20 тысяч 535 голосов. Во втором туре число голосов, отданных за Нэстасе, выросло на 42 тысячи 458, и казалось бы, этого должно хватить, ведь разрыв был перекрыт более, чем вдвое.

Но выросло и количество голосов за Чебана — больше на 33 тысячи 216 человек (с 90 тысяч 591 до 123 тысяч 807).

Догнать соперника кандидату ACUM не удалось. Судьбу города решили 11 293 голоса — именно таким оказался окончательный разрыв между Ионом Чебаном и Андреем Нэстасе.

Пригороды повели себя пассивно

В 2019 году в Кишиневе явка во втором туре в пригородах серьезно упала. По словам очевидцев, агитаторы ACUM вечером в воскресенье отчаянно метались по окраинам города, приложив титанические усилия, чтобы вывести избирателей на выборы (и эта битва достойна отдельного эпоса). Но не смогли.

А вот жители городской черты Кишинева, напротив, пошли на избирательные участки еще энергичнее.

В целом по муниципию, во втором туре 3 ноября на выборы вышли на 10 тысяч 937 избирателей больше. При этом на участках в пригородах, которые в штабе Нэстасе считали "своими", недосчитались почти 4 тысяч избирателей.

Мотивировать людей и добиться высокой явки команде Нэстасе не удалось.

Геополитика не сработала

В ноябре 2019 года привычное для политологов противостояние "прозападных" пригородов и "провосточного", собственно, города сильно смягчилось.

В самом деле, во втором туре в пригородах за Иона Чебана проголосовали 18 тысяч 849 человек. На минуточку, это больше, чем в Центре (14 тысяч 1) или на Буюканах (17 тысяч 420 голосов). Или на Чеканах, где Чебан, вообще, проиграл Андрею Нэстасе.

Исполнительный директор Конгресса местных властей Виорел Фурдуй считает, что в 2019 году избиратели впервые за долгое время голосовали не "за геополитику".

"Избиратели проигнорировали геополитические акценты и проголосовали за конкретную программу", — заявил он для Sputnik Молдова.

Очевидно, что в этом была одна из ошибок команды Нэстасе — после первого тура они расслабились, рассчитывая, что их традиционно вывезет ядерный "пригородный" электорат, и проиграли. Геополитика не сработала.

Коалиция ПСРМ-ACUM свела на нет геополитический фактор

Причиной смягчения "геополитических акцентов", несомненно, стало создание коалиции ПСРМ-ACUM в парламенте Молдовы.

Взаимные политические атаки прозападных и провосточных политиков в Молдове на время прекратились. На острую риторику был наложен мораторий.

В Кишиневе воцарилась атмосфера демонстративного дружелюбия и компромисса. Игорь Додон публиковал в Facebook свои фото во время визита в США, а Майя Санду заявила, что вскоре отправится с официальным визитом в Россию.

Разумеется, это сбило с толку избирателей Андрея Нэстасе, который призывал "отстоять европейский путь Кишинева". Было слишком очевидно, что сей путь никто не атакует, и это колоссально снизило мотивацию. А читаемый между строк призыв Нэстасе "противостоять гибридной войне" разбивался об ожидаемый визит премьера в Москву.

Кстати, это еще один пример благотворного влияния, который оказывает на Молдову отказ от геополитической конфронтации. В кои-то веки победил кандидат, который обещал заняться ремонтом городской канализации, а не воздвижением "памятников советской оккупации".

Нэстасе разочаровал своих избирателей

В штабе Нэстасе был расчет на то, что избиратель проголосует за кандидата ACUM, потому что не захочет допустить победы "левых" сил, считает аналитик Корнел Чуря.

"Обычно избиратели голосовали, по их мнению, за "меньшее из зол", но на этот раз на такое голосование не решились", — отметил Чуря. "Разочарование в Нэстасе достигло такого уровня, что правый электорат не смог себя заставить идти голосовать", - убежден эксперт.

Андрей Нэстасе, действительно, не добился особенного успеха на посту главы МВД, регулярно становясь объектом бурных обсуждений, а то и насмешек в социальных сетях. Его агрессивная риторика на фоне демонстративно миролюбивого поведения Чебана тоже сыграла свою роль.

В итоге сумма факторов дала кумулятивный эффект — впервые за время существования независимой Республики Молдова столицу возглавил левый политик.

А учитывая, что поражение Нэстасе неизбежно повлияет и на расклад сил на президентских выборах, Игорь Додон справедливо заметил, что победа Иона Чебана открывает новую страницу в истории.

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